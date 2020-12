Mystisiä oireita diplomaateille tuoneen "Havannan syndrooman" taustalla ehkä kohdistetut mikroaallot

Ensimmäiset oireet raportoitiin USA:n Havannan-lähetystön työntekijöillä. Kuvituskuva Havannasta on otettu 24.8.2020.

Yhdysvaltalaisten diplomaattien Kuubassa ja Kiinassa kokemille oudoille oireille on saatu yksi mahdollinen selitys. Yhdysvaltalaisen raportin mukaan taustalla saattaa olla kohdistettu mikroaaltoenergia.

Havannan syndroomaksi kutsuttu mysteeri nousi julkisuuteen, kun Yhdysvaltain Havannan-lähetystön työntekijöillä havaittiin vuosina 2016–17 erikoisia oireita. Työntekijät kertoivat oudoista äänistä ja niitä seuranneista oireista, kuten kivusta korvissa ja päässä, tinnituksesta, huimauksesta ja kognitiivisista vaikeuksista.

Myös Kanadan suurlähetystön työntekijöiden keskuudessa Kuubassa raportoitiin samanlaisista oireista.

USA syytti "äänihyökkäyksestä" Kuubaa, joka puolestaan kiisti epäilyt. Yhdysvaltalainen NBC-televisiokanava (siirryt toiseen palveluun) puolestaan uutisoi vuonna 2018 yhdysvaltalaisten tiedusteluviranomaisten epäilevän Venäjää.

Myöhemmin samanlaisia oireita raportoitiin USA:n konsulaatin työntekijöillä Kiinan Kantonissa. Monet oireista vuosia sitten raportoineista kärsivät erilaisista terveysongelmista ainakin vielä tänä kesänä.

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine on nyt laatinut raportin (siirryt toiseen palveluun), jossa selitykseksi tarjotaan kohdistettua mikroaaltoenergiaa. Monien paikalla olleiden saamat oireet viittaavat raportin mukaan siihen, että selitys löytyisi kohdistetuista RF-aalloista.

Asiantuntijat tutkivat raporttia laatiessaan noin 40 ihmisen oireita.

USA:n ulkoministeriön pyynnöstä tehdyssä raportissa ei nimetä tahoa, joka tällaisia mikroaaltoja olisi lähettänyt tai oteta kantaa siihen, oliko kyse tahallisesta teosta.

Raportista ovat uutisoineet muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) ja NBC-televisiokanava (siirryt toiseen palveluun).

