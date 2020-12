Jenni Vartiaiselle äänivyöry Ylen pukuäänestyksessä – toisella sijalla Jenni Haukio, kolmantena Jitka Nováčková

Kysyimme lukijoilta, kenen yllä on nähty kautta aikain sykähdyttävin asu Linnan juhlissa.

Linnan juhlien kautta aikain sykähdyttävin asu on muusikko Jenni Vartiaisen iltapuku vuodelta 2011, sanovat Ylen lukijat.

Vartiaisen oranssi silkkisatiiniasu sai sunnuntaina käydyssä pukuäänestyksessä 2 244 ääntä eli 19,5 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

Puku on tunnetun muotisuunnittelijan Katri Niskasen käsialaa. Se on menestynyt äänestyksissä ennenkin: veistoksellinen asu on myös Iltalehden (siirryt toiseen palveluun) tänään sunnuntaina julkaistun äänestyksen ykkönen.

Jenni Vartiainen ja Jukka Immonen itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2011. Derrick Frilund / Yle

Toisella sijalla Ylen pukuäänestyksessä oli presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio viimevuotisella puvullaan. Sitä äänesti 1 047 ihmistä, noin yhdeksän prosenttia kaikista äänestäneistä.

Haukion asu oli Sari Nordströmin suunnittelema. Haukio pukeutui siihen myös vuoden 2015 Linnan juhlissa, mutta asua uudistettiin hiukan viime vuoden tilaisuuteen.

Asu oli viime vuonna Ylen silloisessa pukuäänestyksessä lukijoiden suosikki.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio Linnan juhlissa vuonna 2019. Tasavallan presidentin kanslia / Juhani Kandell

Kolmanneksi lukijat äänestivät tällä kertaa tšekkiläisen Jitka Nováčkován puvun viime vuodelta. Nováčková keräsi kaikkiaan 831 ääntä eli runsaat seitsemän prosenttia äänistä.

Nováčková on Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteenin Tim Sparvin puoliso. Asu oli hankittu Prahasta.

Ylen viimevuotisessa äänestyksessä asu tuli toiseksi.

Jitka Nováčková ja Tim Sparv. Yle

Täydennämme tätä juttua.

Lue seuraavaksi:

Housupukuja, maailmanluokan trendejä ja pillerihattu – Linnan juhlien asuvalintoja kautta aikojen

Miten tässä näin kävi? Linnan juhlamuoti onkin yhä hillitympää – 32 kuvaa kertoo, millaiseen suuntaan se on menossa