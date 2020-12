Katso video rahtialukselta Kielin kanavalta: Miehistö viettää itsenäisyyspäiväviikonlopun merillä – "Kokki laittaa yleensä parempaa menua pöytään"

Osa suomalaisista työntekijöistä viettää itsenäisyyspäivää merillä, sillä Suomen ulkomaankauppa ei taukoa edes itsenäisyyspäiväviikonloppuna.

Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen pääsi vierailemaan rahtialus m/s Hjördiksellä. Alus oli haastatteluhetkellä puolivälissä Kielin kanavaa, yhdellä Suomen viennin kannalta tärkeimmistä vesireiteistä. Alus kuljettaa terästuotteita Torniosta Hollantiin.

Voit katsoa haastattelut klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Juttu on osa Ylen Linnan juhlien lähetystä.

Aluksen päällikkö Sari Veneranta kertoo, että itsenäisyyspäivä kuten muutkin juhlapyhät menevät rahtialuksella työn merkeissä.

– Kokki laittaa yleensä jotain parempaa menua pöytään. Sitä tässä odotellaan, hän kertoo.

Rahtilaiva m/s Hjördiksen lastina on Outokummin teräskeloja ja teräslevyjä. Laiva lähti Torniosta ja matkaa kohti Hollantia. Suvi Turtiainen / Yle

"Yhteydenpito on muuttunut helpommaksi"

Koronapandemian takia moni joutuu olemaan kaukana läheisistään.

Laivalla tähän on totuttu. Miehistöllä on vinkkejä muun muassa tuleviin joulunpyhiin, kun läheisiä ei voi tavata yhtä vapaasti kuin aiemmin.

– Näin itsenäisyyspäivän aikana tulee mieleen, että aiemmat sukupolvet ovat hankkineet meille oikeudet, mutta niihin liittyy myös velvollisuuksia. Ehkä niitä velvollisuuksia voisi nostaa pintaan positiivisen kautta ajatellen, sanoo yliperämies Teemu Tulkki.

Pursimies Markus Liukku valmistautuu pysähdykseen Brunsbüttelin suluilla Kielin kanavassa Saksassa. Suvi Turtiainen / Yle

Aluksen päällikkö Sari Veneranta muistuttaa, että nykyään yhteydenpito on paljon helpompaa kuin ennen.

– Nykyään on internetyhteydet. Voi soitella videopuheluita ja ylipäätään voi soittaa puhelimella. Sekin on jo niistä ajoista, kun itse on lähtenyt merille, iso etu. Nautitaan siitä puolesta, että yhteydenpito on muuttunut helpommaksi.

Pursimies Markus Liukun mielestä kaukana olevia läheisiä voi muistaa jouluna ylipäätään pitämällä yhteyttä.

* Oletko viettänyt Suomen itsenäisyyspäivää ulkomailla? Miltä se tuntui? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 7.12.2020 kello 23 saakka.

Lisää aiheesta:

Yle seuraa itsenäisyyspäivän tapahtumia eri puolilla maata

Onko kansallispäivä kansansa näköinen? Suomessa juhlitaan vakavina, Keniassa kolmesti, Saksassa hävetään edelleen ja Venäjällä ei edes muisteta, mitä juhlitaan

19-vuotias nuorukainen katseli, kun petolinnut raatelivat kaatuneita – muistot eivät jätä rauhaan, ja siksi hän puhuu nyt

Aira Samulin pelastui talvisodassa viime hetkillä – "Sotilas oli järkyttynyt, että olimme siellä vielä"

Mitä Cheek räppäsi, mitä Tarja Halonen sanoi tennarimiehelle ja miten ilmastoteema on näkynyt Linnan juhlissa? Testaa, mitä muistat boomereiden superbileistä