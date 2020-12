Harvinainen yhteishaastattelu: pääministeri Sanna Marin ja hänen puolisonsa aikovat ottaa koronarokotteen koko perheelle

Pääministeri Sanna Marin avioitui kesällä. Hän on harvoin julkisuudessa yhdessä puolisonsa Markus Räikkösen kanssa.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) ja hänen puolisonsa Markus Räikkönen antoivat Ylen itsenäisyyspäivän lähetyksessä harvinaisen yhteishaastattelun.

Markus Räikkönen on ollut vähän julkisuudessa. Pariskunta meni naimisiin kesällä.

Koronakriisi on pitänyt pääministerin kiireisenä. Myös itsenäisyyspäivää vietetään poikkeusoloissa ja pääministeri uskoo ihmisten pysähtyvän tänään.

Vuosi on ollut työntäyteinen ja raskaskin, pääministeri sanoo. Perhe on tuonut muita ajatuksia kuin työ.

– Kohta kolmevuotias Emma saa aina työnteosta ajatukset pois, Marin kertoo.

Markus Räikkösen mukaan vuosi on ollut yllätyksellinen ja tapahtumarikas.

– On jäänyt mieleen etätyöaika, mikä on koskettanut monia perheitä.

Pääministerin perheessä etätyö on sujunut hyvin.

– Kyllä tässä elämä rullaa mahdollisimman normaalisti, Räikkönen kertoi.

Marin kertoo, että perhe aikoo ottaa rokotteen myös lapselleen. Lapset eivät ole ensimmäisiä rokotusjärjestyksessä, pääministeri kuitenkin muistuttaa.

– Ilman muuta itse otan rokotteen ja perhe ottaa, kun aika koittaa.

Markus Räikkönen vahvistaa tämän.

Pääministerin mukaan on tärkeää, että rokote on maksuton kaikille.

Pitkään yhdessä

Marin ja Räikkönen tapasivat 18-vuotiaina Tampereella baarissa ja ovat olleet yhdessä yli 16 vuotta. Heillä on parivuotias tytär.

Itsenäisyyspäivänä pääministeri Sanna Marin ja puoliso Markus Räikkönen osallistuivat muun muassa Helsingin tuomiokirkossa itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen.

Itsenäisyyspäivää perhe viettää Sanna Marinin äidin kanssa. Haastattelun jälkeen he aikovat syödä.

Itsenäisyyspäivä on molemmille tärkeä. Markus Räikkönen mainitsee haastattelussa suvun sotaveteraanit. Pariskunta on puhunut mys tyttärelleen itsenäisyyspäivästä.

– Tänään opetimme tyttärelle, että nyt on Suomen syntymäpäivä, Sanna Marin kertoo.

Marin on opettanut tyttärelleen myös esimerkiksi Suomen lipun. Luonto on koko perheelle asia, joka on perheelle tärkeä.

Tampere on maailman paras paikka pääministerin mukaan mutta Pirkanmaalla on myös hienoja kansallispuistoja, joissa perhe mielellään rentoutuu.

Naimisiin viime kesänä

Pääministeri Marin jakoi kesällä Instagramissaan kuvan hääpäivästä Hän kirjoitti kuvan yhteydessä olevansa onnellinen ja kiitollinen, että saa jakaa elämänsä rakastamansa ihmisen kanssa.

– Olemme nähneet ja kokeneet yhdessä paljon, jakaneet ilot ja surut, ja tukeneet toisiamme tyvenessä ja myrskyssä. Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme, pääministeri kirjoitti.

Päämihnisteri Sanna Marin ja Markus Räikkönen menivät naimisiin kesällä. Minttu Saarni / Lehtikuva

Pääministerin työ on muuttanut perheen Tampereelta Kesärantaan pääministerin virka-asuntoon. Sanna Marin kertoi Instagramissa kaksi päivää sitten, että hän sai vastaanottaa joulukuusen puolisonsa kanssa Kesärantaan.

