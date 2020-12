Presidentti Niinistö kuvasi Linnan juhlissa hoitajia kansakunnan sankareiksi koronakriisissä – korosti itsenäisyyspäivän syvintä olemusta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti Linnan juhlien lähetyksessä itsenäisyyspäivän syvintä olemusta.

Presidenttiparin haastattelussa Niinistö katsoi, että ei ole niin tärkeää, että normaalit Linnan juhlat jäävät välistä. Niinistö sanoi, ettei hän välttämättä kaipaa kättelyitä.

Hän painotti itsenäisyyspäivän syvintä merkitystä.

– Me juhlimme nyt Suomen itsenäisyyttä. Kaikkia hienoja asioita, joita sen takana on. Sitä taustaa vasten se, kätelläänkö tai tanssitaanko täällä Linnassa, on vähän pienemmän luokan asia, hän sanoi Presidentinlinnassa.

Voit katsoa presidenttiparin virallisen haastattelun klikkaamalla pääjutun kuvaa.

Linnan juhlia vietetään tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Koronaepidemian takia paikan päällä Presidentinlinnassa on isäntäparin lisäksi vain joukko esiintyjiä, hieman henkilökuntaa ja suoran lähetyksen tekemiselle välttämätön väki.

Juhlaan on kutsuttu ruudun välityksellä koko kansa.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Ylen haastattelussa, että kättelyt ja tanssit ovat itsenäisyyspäivän vietossa "pienemmän luokan asia". Yle

Niinistö: Hoitohenkilökunnalla kaksoistaakka

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi virallisen haastattelun jälkeisessä osiossa tunnustusta koronakriisin hoidossa terveydenhuoltoalan henkilökunnalle.

– He ovat tämän kansakunnan sankareita, hän sanoi.

Niinistö perusteli tätä sillä, että he joutuvat altistamaan itsensä työssään vaaralle.

– Se on valtavan vaativa kokonaisuus. Ja kun se työ on hädässä olevan ihmisen, hyvinkin sairaan ihmisen auttamista ja pelastamista, niin kyllä siinä on valtava kaksoistaakka.

Niinistö uskoi kaikkien yhtyvän siihen, että he ovat sankareita.

– Sankareita kunnioitetaan, hän täydensi.

"Tulemme selviämään tästäkin"

Rouva Jenni Haukio sanoi presidenttiparin haastattelussa itsenäisyyspäivän tunnelman syntyvän siitä, että saamme elää vapaassa Suomessa.

– Nauttia yhdessä kaikista niistä hyvistä asioista, joita maassamme on. Tunnelma syntyy kiitollisuudesta, myös menneiden sukupolvien muistamisesta ja siitä riemusta, että saamme yhdessä juhlistaa taas yhtä erityistä itsenäisyyspäivää.

Rouva Jenni Haukio painotti, että keskinäinen luottamus on avain koronakriisistä selviämisessä. Yle

Linnan juhlien teema on tänä vuonna "Suomi selviää".

– Halutaan viestittää positiivista tulevaisuudenuskoa. Me suomalaiset olemme aina selvinneet haasteista ja paljon vakavimmistakin haasteista. Niin tulemme tästäkin selviämään, Haukio sanoi.

Haukio painotti keskinäistä luottamusta keinona selvitä koronakriisistä. Niinistö nyökytteli vieressä.

– Vain yhdessä, toinen toisiamme tukien voimme tästä selvitä. Ja kyllähän me selviämme, Haukio sanoi

* Mitä ajatuksia presidenttiparin sanat herättävät? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 7.12.2020 kello 23 saakka.

