Ovensuukyselyt: Romanian parlamenttivaaleissa tasainen taistelu EU-myönteisen liberaalipuolueen ja sosiaalidemokraattien välillä

Romaniassa pääministeri Ludovic Orbanin keskustaoikeistolainen liberaalipuolue johtaa parlamenttivaalien ovensuukyselyissä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ensimmäisten tietojen perusteella kamppailu liberaalipuolueen ja sosiaalidemokraattien välillä on kuitenkin tasainen.

Sosiaalidemokraatit on Romaniassa EU-vastainen ja kansalliskonservatiivinen puolue.

Äänestys päättyi Romaniassa kello 21.

Orban on luvannut uudistuksia ja EU-myönteistä politiikkaa. Parlamenttivaaleja pidettään mittarina Romanian EU-linjasta.

Sosiaalidemokraatit on käyttänyt Romaniassa valtaa 30 vuoden ajan aina viime vuoteen asti, jolloin puolue joutui eroamaan hallituksesta laajojen korruption vastaisten protestien jälkeen.

Puolueen entinen johtaja on tuomittu vankeuteen korruption takia.

Ludovic Orban on johtanut vähemmistöhallitusta. Romanian politiikassa on viime vuosina kuohunut, sillä Orban on jo viides pääministeri neljän vuoden aikana.

Orbanin hallitusta on arvosteltu koronakriisin huonosta hoitamisesta. Tämä on viime aikoina nostanut sosiaalidemokraattien kannatusta.

Äänestysaktiivisuus jäi Romaniassa koronaviruksen takia erittäin alhaiseksi. Iltapäivään mennessä vain noin neljännes äänioikeutetuista oli uutistoimisto AFP:n mukaan käynyt uurnilla.

