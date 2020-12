Tällainen oli poikkeusajan itsenäisyyspäivä: Kokosimme yhteen kohokohdat, uudet perinteet ja puheenaiheet

Itsenäisyyspäivää juhlitaan Suomessa yleensä todella perinteisesti hautausmaalla käyden ja Linnan juhlia televisiosta katsoen.

Nyt koronavirus muutti sen, mihin ajan hammas ei ole pystynyt.

Koska perinteiset Linnan juhlat oli peruttu, 2,3 miljoonaa suomalaista ei voinut katsoa kättelyruljanssia viimevuotiseen malliin. Tilalle tuli kuitenkin koko kansan juhlat.

Kokosimme tähän juttuun välähdyksiä poikkeusajan itsenäisyyspäivästä.

1. Perinteitä poikkeusjärjestelyillä

Suuri osa itsenäisyyspäivän tilaisuuksista peruttiin kokonaan, osa järjestettiin ilman yleisöä.

Suomen lippu nostettiin salkoon Hämeenlinnassa. Perinteinen puolustusvoimien paraati korvattiin muun muassa Ilmavoimien ylilennoilla useilla paikkakunnalla. Ylilennot tehtiin Hornet-hävittäjillä ja Hawk-suihkuharjoituskoneilla.

Katso, miltä Hawkin ja Hornetin ohjaamossa näytti

Presidentti Sauli Niinistö laski seppeleen Hietaniemen hautausmaalla.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio laskivat seppeleen Hietaniemen hautausmaalla. Jorge Gonzalez / Yle

Merivoimien huolto- ja tukialus on AG Louhi oli itsenäisyyspäivänä kunniakäynnillä Helsingissä.

Suomen itsenäisyyspäivän ekumeenisessa juhlajumalanpalveluksessa Helsingin Tuomiokirkossa paikalla olivat vain palveluksen toimitsijat. Valtiojohdon edustajat sytyttivät kynttilät Tuomiokirkossa ennen jumalanpalvelusta.

Ylioppilaskunnan laulajat esiintyvät Linnan parvekkeella ja etupihalla. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia, video: Yle

2. Kotona verkkareissa

Ylen Chatissa keskusteltiin lempiasusta itsenäisyyspäivänä ja monella se oli verkkarit. Tyypillisesti Suomessa on ihailtu Linnan juhlien iltapukuja, nyt se korvautui äänestyksellä kaikkien aikojen Linnan juhlien asusta.

Kynttilä ja televisio oli monen suomalaisen seurana tänäkin itsenäisyyspäivänä. Jussi Nukari / Lehtikuva

Koska suurin osa suomalaisista vietti juhlapäivää kotona, moni satsasi tarjoiluun. Ainakin Instagramissa moni jakoi kuvia kakusta, jonka oli leiponut itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Lukijoiden lähettämien kuvien perusteella monessa kodissa oli leivottu joulutorttuja ja tehty piparkakkutalo.

Elli Raitanen ja Bianca Nurmi kulkivat neljän aikaan Presidentinlinnan ohi. Kaverusten mielestä kurjinta korona-ajassa on ollut se, että muita ihmisiä ei liiemmin ole voinut tavata. Itsenäisyydessä he arvostavat erityisesti tasa-arvoa ja sananvapautta. Jouluvalot ovat piristäneet kaksikkoa ja normalisoineet tunnelmaa. Silja Viitala / Yle

Viisi julkisuuden henkilöä kertoi, miten itsenäisyyspäivää vietetään poikkeusoloissa. Myös näistä välittyy arjen ylistys.

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv vietti itsenäisyyspäivän aamun bussissa matkalla vieraspelimatkalle. Pika-aituri Nooralotta Nezirille itsenäisyyspäivä on aina ollut vapaapäivä ja hän nauttii kotona olemisesta. Muusikko Jesse Markinin perheessä on katsottu Linnan juhlia ja ihmetelty pukuja. Tänä vuonna perheessä on tehty yhdessä ruokaa.

3. Koronarajoitukset estivät rähinöitä

Monena itsenäisyyspäivänä on ollut Suomessa ainakin joitain rähinöitä. Etukäteen täksikin itsenäisyyspäiväksi oli luvassa perinteiseen tapaan mielenosoituksia.

Aluehallintovirastot rajasivat kuitenkin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yleiset kokoukset vain enimmillään kymmeneen ihmiseen. Äärioikeistolainen Suomi herää -mielenosoitus oli tarkoitus siirtää Tampereelle. Sekin peruttiin, kun myös Tampereelle tuli voimaan kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus.

Itsenäisyyspäivä sujuikin rauhallisesti. Helsingin poliisin mukaan ilta oli rauhallisin miesmuistiin.

Poliisi kertoi pysäyttäneensä yhden kulkueen, koska se kuului samaan ryhmään Töölöntorilta lähteneen kulkueen kanssa.

Lisäksi poliisi antoi sakkoja drone-lennättäjille tilapäisen ilmailukieltoalueen rikkomisesta. Poliisi otti Helsingissä neljä henkilöä kiinni epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Henkilöiden epäillään liimailleen seksuaalivähemmistöjä syrjiviä tarroja.

Oulussa poliisi havaitsi kaksi pientä joukkoa, jotka kulkivat kävellen hautausmaalle ja noudattivat pääosin terveysturvallisuusohjeita.

4. Koko kansan juhlat

Linnan juhlat korvautuivat uudenlaisella juhlalla, jonka Yle välitti. Perinteisen juhlavastaanoton sijaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kutsuivat kaikki suomalaiset viettämään itsenäisyyspäivää ruutujen välityksellä.

Presidentinlinna itsenäisyyspäivänä. Silja Viitala / Yle

Presidentti Sauli Niinistö kertoi, ettei kaipaa kättelyrymbaa.

– Me juhlimme Suomen itsenäisyyttä, kaikkia hienoja asioita, joita sen takana on. Kätelläänkö tai tanssitaanko, se on pienemmän luokan asia.

Presidenttiparin valssin sijaan juhlissa tanssivat Kansallisbaletin tanssijat. Esillä oli useita muita taide-esityksiä.

Kansallisbaletin tanssijat sykähdyttivät esityksellä. Emmi Korhonen / Tasavallan presidentin kanslia

Presidentin mukaan juhlassa oli tärkeä kokea kansakunnan ainutlaatuinen menestystarina ja tunnistaa ne vahvuudet, joilla kaikki vaikeudet on voitettu ja tullaan voittamaan.

Rouva Jenni Haukion mukaan itsenäisyyspäivän tunnelma syntyy kiitollisuudesta siitä, että Suomi on vapaa maa. Yhteistyö auttaa myös koronakriisistä selviämisessä.

– Keskinäinen luottamus on keskeinen tekijä. Vain yhdessä toinen toistamme tukien voimme selvitä ja kyllähän me selviämme, Haukio kertoi.

Ylen Chatissa moni kehui uudenlaista juhlaa ja keskustelu oli vilkasta.

– Paras itsenäisyyspäivälähetys minun aikanani! Nämä voittaa mennen tullen tylsät kättelyt! Tällaiset itsenäisyysjuhlat jatkossakin! yksi kommentoija kiteytti.

5. Veteraanien merkitys

Veteraanien ja lottien kunnioittaminen on aina ollut tärkeä osa suomalaista itsenäisyyspäivää. Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Suurin osa heistä on kuollut.

Presidentti Niinistö tapasi Presidentinlinnassa kenraali Jaakko Valtasen.

Nykyään korostetaan yksilöitä ja ihmisoikeuksia. Tämä ei kuitenkaan tee nykypolvesta kenraalin mukaan välttämättä omahyväistä tai itsekästä.

– Eikö juuri sellainen yhteiskunta, jossa yksityisen kansalaisen oikeudet ovat turvattuja, ole puolustamisen arvoinen? Valtanen kysyy.

Kenraali Jaakko Valtanen ja presidentti Sauli Niinistö keskustelivat itsenäisyydestä. Jon Norppa /Tasavallan presidentin kanslia

Rouva Haukio ja presidentti Niinistö tapasivat etäyhteydellä veteraaneja ja lotan.

Presidentti Niinistö ja rouva Jenni Haukio kohtasivat etäyhteydellä esimerkiksi sotaveteraani Yrjö Rimpisen, joka oli vain 18-vuotias, kun hän lähti rintamalle Satakunnasta.

Presidentti Niinistö kysyi, tunsiko veteraani Rimpinen ylpeyttä Suomen puolustamisesta.

– Tunnen sen ja tunnen vieläkin. Välillä kun näistä asioista puhui, vastaus oli, mitä menitte sinne.

Yrjö Rimpinen kertoo ihmettelevänsä tällaisia vastauksia.

– Tässä ollaan ja jos toisin olisi käynyt, tässä ei oltaisi, Rimpinen kuvaa.

Presidentin vastaus saa sotaveteraanin kiittämään.

– Kiitos, että menitte, presidentti sanoo koko Suomen kansan puolesta.

Lue koko juttu täältä.

6. Harvinainen yhteishaastattelu

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vietti itsenäisyyspäivää puolisonsa Markus Räikkösen ja pariskunnan Emma-tyttären sekä Marinin äidin kanssa.

Marin kuvaili Ylen haastattelussa vuotta rankaksi ja työntäyteiseksi. Koronakriisi vie paljon aikaa. Tyttären seura on saanut pääministerin unohtamaan työt ja rentoutumaan. Samoin suomalainen luonto.

Pääministeri toivoo rokotteen tulevan pian käyttöön. Marin aikoo ottaa sen koko perheelle rokotusjärjestyksen mukaan, kun rokote tulee saataville. Markus Räikkönen on samaa mieltä.

Perhe on opettanut kohta kolmevuotiaalle Emma-tyttärelle, että itsenäisyyspäivä on Suomen syntymäpäivä.

Katso tästä pääministerin ja Markus Räikkösen yhteishaastattelu.

Pääministeri Sanna Marin ja hänen puolisonsa Markus Räikkönen Ylen haastattelussa itsenäisyyspäivänä Kesärannassa. Video: Yle

7. Koronavirus

Vaikka koronavirus laittoi itsenäisyyspäivän vieton uusiksi, päivän päävieraaksi koronasta ei ollut, vaan ihmiset puhuivat kerrankin myös muusta.

Sunnuntaina kerrottiin silti yli 400 uudesta koronatartunnasta koko maassa.

Itsenäisyyspäivänä moni muisti etenkin terveydenhoitoalan ihmisten tekemää tärkeää työtä.

8. Suomi selviää

Itsenäisyyspäivän juhlien teema oli tänä vuonna Suomi selviää. Moni suomalainen kannusti sosiaalisessa mediassa toisia suomalaisia, myös vapaaehtoistyön merkitys nousi esille.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo, että on luonnollista, että korona, talous ja ilmastonmuutos aiheuttavat huolta.

Hyvää itsenäisyyspäivää suomalaisiin koteihin. pic.twitter.com/RnW3x28jBZ — Sauli Niinistö (@niinisto) 6. joulukuuta 2020

Presidentti vetosi yhteisvastuuseen.

– Kaikki kovat koettelemukset kohtelevat eri tavalla meitä. Jotkut selviävät noin vain kuivin jaloin, joillekin voi olla hyvin vaikeaa, Niinistö kertoi juhlassa.

Niinistön mukaan ahdistusta helpottaa se, että kerrotaan, että huonosti ei käy.

– Meidän, jotka selviydymme, tehtävä on pitää ne mukana, joille tämä on vaikeampaa, presidentti vetosi suomalaisiin.

Krokotiilinnahkasta valmistettuun hattuun pukeutunut "Henza" Henttu oli matkalla Helsingistä Kouvolaan. Hentun mielestä kaiken siirtyminen digitaaliseksi on ollut outoa. – Mutta eiköhän tähän totu, pitää ajatella positiivisesti, Henttu sanoo Silja Viitala / Yle

Lue lisää:

Yle seurasi itsenäisyyspäivää, katso täältä Linnan juhlat, etkot ja jatkot – Niinistö muisti veteraaneja: "Kiitos kun menitte"

"Tunne alkaa vallata, kenraalille sitä ei sovi näyttää" – presidentti Niinistön ja rouva Haukion koskettavat kohtaamiset veteraanien kanssa

Yleisö äänesti: Jenni Vartiainen on Linnan juhlien ehdoton kuningatar – myös Juice Leskinen kiri ikimuistoisten pukeutujien joukkoon

Poliitikko teki joulusiivouksen, Huuhkaja-kapteeni luki kirjaa ja pika-aituri löysi Suomesta rauhan – näin suomalaisjulkkikset juhlivat erikoista itsenäisyyspäivää