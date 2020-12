Koko kansa kutsuttiin juhlimaan itsenäisyyspäivää – katso videot Linnan juhlien huippuhetkistä

Puolustusvoimissa on 130 koiraa. Heillä on monenlaisia tehtäviä, mutta esimerkiksi 7-vuotias Juuso on tottunut vuoden aikana myös katsomaan elokuvia ohjaajansa kanssa. Miten koirat valitaan Puolustusvoimiin ja mitä tapahtuu, kun kersantti Antti Mursu siirtyy siviiliin? Video: Yle