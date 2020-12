Perheenäiti Nummelassa: Lasken päiviä, koska lähdemme Lappiin – suomalaiset paikkaavat matkailun lovea, mutta tappiot ovat silti hirvittäviä

Maria Peron nelihenkinen perhe on jo rajoittanut elämää, jotta joulun Lapin loma varmasti toteutuisi ilman koronapelkoa.

Nelihenkisen perheen äiti Maria Pero odottaa kovasti reilun viikon päässä odottavaa lomamatkaa Lappiin. Vihdin Nummelassa asuva Pero etsii jo hyvissä ajoin lumilaudat esille varastosta.

– Kyllä jo polttelee. Olen laskenut viikkoja ja päiviä, että koska mennään. Odotan ihanaa tunnelmaa ja lunta, Pero kertoo.

Kuluneen koronavuoden aikana Pero ei ole perheensä kanssa juuri ehtinyt lomailemaan, ja oli jo valmistautunut viettämään joulun kotona Nummelassa.

– En itse ole ollut koskaan Levillä, mutta mies taas on ihan Levi-fani. Hän päätti extempore, että haluaa valkoisen joulun ja tilasi reissun Lappiin, Pero sanoo.

Maria Pero tarkastaa lumilaudan kantteja. Lumilaudan pitää olla kunnossa, koska lomalla on tarkoitus päästä myös laskettelemaan. Petteri Juuti / Yle

Loman onnistuminen varmistetaan suojautumalla

Suomen koronatilanne on pahentunut viimeisten viikkojen aikana ja erilaisia rajoitussuosituksia on asetettu monissa maakunnissa.

Peron kotimaakunnan Uudenmaan tilanne on heikoin, mutta myös Lapissa on viruksen leviämisen estämiseksi annettu rajoitussuosituksia ja matkustusohjeita muualta tuleville.

– Kyllä tässä vähän jännittää, että meneekö esimerkiksi Uudenmaan rajat kiinni. Kyllä minä entistä enemmän kiinnitän huomiota siihen, mitä teen ja että maski on mukana. Lisäksi jännittää se, että kukaan ei sairastu, koska sitten menee koko loma pieleen.

Perhe on pyrkinyt suojautumaan koronatartunnalta vähentämällä turhia kontakteja ja liikkumisia ihmisten joukossa.

– Olemme jo nyt rajoittaneet elämää. Ainoastaan minä käyn kaupassa ja olemme tilanneet kotiin tavaraa. Pojat pysyttelevät kotona eli pyritään karsimaan ylimääräisiä menoja, Maria Pero kertoo.

Pohjoiseen tulevat matkailijat suosivat mökkilomaa koronan aikana. Jouluksi vielä löytyy vaihtoehtoja, mutta uudeksi vuodeksi alkaa olla vaikeampi saada sopivaa. Raimo Torikka / Yle

Ennätysmäärä suomalaisia ei riitä

Tilastojen mukaan viime vuonna joulukuussa Lappiin saapui noin 152 000 ulkomaalaista matkailijaa, kun kotimaasta tulleita oli noin 34 000.

Peron perheen lailla Pohjois-Suomeen on tänä vuonna tulossa joulun- ja uudenvuoden viettoon tavanomaista enemmän suomalaisia, ja kotimaan matkailijoiden osuuteen odotetaankin reilua kasvua.

Tämä ei kuitenkaan riitä täyttämään sitä vajetta, joka on syntynyt ulkomaisten matkailijoiden puutteesta. Se näkyy Äkäslompolon keskusvaraamossa joulunajan varauksissa rumana pudotuksena viime joulusta.

– Se on pudonnut 90 prosenttia siitä, mitä meillä oli viime vuonna. Pudotus on melkoinen. Uuden vuoden viikko meillä on parempi, kertoo Destination Laplandin toimitusjohtaja Mauri Kuru.

Kurun mukaan mökit alkavat melkein olla täysiä, mutta ohjelmapalveluiden kysyntä sen sijaan on käytännössä melkein nolla.

– Ulkomaalainen asiakaskunta on erilainen, sillä se käyttää ohjelmapalveluita ja heidän luontosuhteensa on erilainen. He haluavat opastetut palvelut.

Kuru sanoo, että suomalainen asiakas tuo nyt heille peruskassavirran, millä yritetään pärjätä kuluvan talven yli.

Tammi-helmikuu kärvistellään ja odotetaan hiihtolomien alkua, kertoo Ylläksen Destination Laplandin toimitusjohtaja Mauri Kuru. Raimo Torikka / Yle

Liikkeelle omalla autolla

Maria Peron perhe pyrkii huolehtimaan terveysturvallisuudesta paitsi ennen matkaa myös loman aikana Lapissa.

– Olemme omassa mökissä perheen kesken ja tilaamme ruoatkin etukäteen noutopalvelulla, ja tehdään itse safkat. Mahdollisesti tilataan pitopalvelusta jotain, ettei olla kovin paljon tekemisissä muiden kanssa.

Leville perhe matkaa Nummelasta saakka omalla autolla. Peron mukaan on selvää, että rinteissä ja hisseillä huolehditaan turvaväleistä.

Lapin sairaanhoitopiirin ohjeet koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta saapuville: Harkitse huolellisesti, onko matka välttämätön

Muista kasvomaski julkisissa kulkuneuvoissa ja sisätiloissa, joissa turvavälejä ei voida pitää

Vältä parin viikon ajan ennen Lapin matkaa tilanteita, joissa voi altistua koronainfektiolle (ryhmäharrastukset, iltaravintolat, kauppakeskukset)

Nelihenkinen perhe etsii tulevalta Lapin lomaltaan ja Leviltä rauhaa, mutta myös hauskoja kokemuksia. Tavoitteena on rentoutua ja nauttia erilaisista harrastuksista.

– Kyllä rinteeseen pitää päästä, koska mökin hintaan kuului jo kaksi hissilippua. Sitten käydään moottorikelkkailemassa ainakin yhtenä päivänä, mutta muuten mennään tilanteen mukaan, suunnittelee Pero.

Rinteissä ja hisseissä on syytä muistaa turvavälit. Raimo Torikka / Yle

Kainuussa ja Rukalla tilanne helpompi

Suomalaisten kaipuu lumille näkyy jo mökkien varauskalentereissa. Lomarengas Ylläksen toimitusjohtajan Juha-Pekka Olkkolan mukaan mökkejä on varattu joulukuulle jopa noin 15 prosenttia enemmän kuin viime vuoden jouluna.

– Joulun tienoilla vapaana on vielä noin 30 kohdetta. Uutena vuonna enää muutama, kertoo Olkkola viime hetken tilanteesta Ylläksellä.

Muita kohteita kuin yksittäisiä mökkejä löytyy vielä reilusti online-varaussivustoilla myös uudeksi vuodeksi. Ylläksen kanssa ovat vastaavassa tilanteessa kaikki Lapin turistikeskukset.

Etelämpänä olevilla matkailukeskuksilla tilanne on erilainen. Kainuulaiset Vuokatti ja Ukkohalla ovat keskuksia, joissa suomalaiset ovat kevään lisäksi perinteisesti myös jouluna tärkeimpiä vieraita.

Kuusamon Rukalla ulkomaisten turistien osuus on yleensä noin kolmannes joulunajan vieraista. Suomalaisten innokkuus paikkaa melko hyvin ulkomaalaisten puutteen.

– Uskon, että loppulukema on miinusmerkkinen. Mutta sanotaan näin, että jos jäätäisiin siihen johonkin alle miinus kymmenen prosentin, niin oltaisiin ihan tyytyväisiä, arvelee Rukakeskus Oy:n paikallisjohtaja Matti Parviainen Rukan joulua ja uutta vuotta.

Rukalla on perinteisesti jouluisin enemmän kotimaasta tulleita lomailijoita kuin ulkomailta tulleita. Ensio Karjalainen / Yle

Suomalaiset samoilevat ja hiihtelevät itsekseen

Yli 35 vuotta Kolarin Äkäslompolossa matkailuyrittäjänä toiminut Mauri Kuru on nähnyt Lapin matkailun alun, huipun ja tänä vuonna hurjan tippumisen kuilun partaalle.

Kurun mukaan nyt on odoteltava ja pärjättävä sillä, mitä saadaan.

– Tammi-helmikuu kärvistellään, kunnes hiihtolomat alkavat eli tavallaan palataan sinne -80–90-luvun alun aikoihin, jolloin elettiin pelkästään kotimaisista ja se on hyvä näin.

Kurun mielestä koronakriisi on hyvä muistutus siitä, että jatkuva kasvu ei ole mahdollista.

– Mennään vähän niin kuin "back to basics", kuten englanniksi sanotaan. Takaisin perusasioihin, naurahtaa Kuru.

Omasta puolestaan ei Destination Laplandin toimitusjohtaja pelkää, mutta pahoittelee täysin ulos jääneitä ohjelmapalveluiden alihankkijayrittäjiä.

– Tämä on huono, jos alihankkijaverkosto katoaa, pienet yrittäjät poistuvat. Husky-yrittäjiä ja poroyrittäjiä ei luoda hetkessä. Niiden yritysten ylösrakentamiseen menee se kolme-neljä vuotta ainakin, Kuru laskee.

Suomalaiset ovat omatoimisia ja mieluummin hiihtävät kun ajelevat ohjatuilla safareilla. Raimo Torikka / Yle

