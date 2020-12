Etelä-Pohjanmaalla syksyn aikana 4 koronakuolemaa –sairaanhoitopiiri haluaa korostaa epidemian vakavuutta poikkeuksellisella tiedottamisella

THL ja sairaanhoitopiirit tiedottavat koronakuolemista ERVA-alueittain. EPSHP:n tiedote on poikkeuksellinen.

Hanne Leiwo / Yle

Sairaanhoitopiirin mukaan koronapandemia on syksyn aikana ollut selvästi vaikeampi verrattuna kevääseen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kertoo, että syksyn aikana koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on menehtynyt neljä (4) eteläpohjalaista.

Sairaanhoitopiiri ei ole aiemmin tiedottanut menehtyneistä, koska on sovittu, että tiedottamiset tehdään ERVA-alueittain.

Nyt sairaanhoitopiirin COVID-19 -johtoryhmä päätti tiedottaa koronakuolemista, jotta tiedon avulla pandemian vakavuus ja ehkäisytoimenpiteiden tärkeys korostuisivat.

Sairaanhoitopiirin mukaan koronapandemia on syksyn aikana ollut selvästi vaikeampi verrattuna kevääseen. Sairastuneiden keski-ikä on ollut korkeampi ja tämä on lisännyt sairaalahoidon tarvetta. Keväällä sairauteen ei menehtynyt eteläpohjalaisia.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien muodostamalla TAYS ERVA-alueella on toistaiseksi todettu 18 koronakuolemaa. Asukkaita erva-alueella on yhteensä 950 000. Yksityisyyden suojaamiseksi kuolemantapauksista ei voida antaa lisätietoja, eikä sairaanhoitopiiri jatkossa ilmoita yksittäisiä kuolemantapauksia.

Saunaillasta 13 tartuntaa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin itsenäisyyspäivänä kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Koronatartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirissä on 358.

Sairaanhoitopiirin mukaan suurin yksittäinen tartuntarypäs on ollut saunailta, jonka seurauksena 13 henkilöä on sairastunut COVID-19 -infektioon.

Koronan takia osastohoidossa on tällä hetkellä viisi potilasta, osa sairaalassa ja osa alueen terveyskeskuksissa.

