Onnettomuusvene saatiin pois karilta Kotkassa – yhdeksää henkilöä kuljettaneen veneen kipparin epäillään juoneen alkoholia

Kotkan edustalla viikonloppuna tapahtunutta veneonnettomuutta tutkitaan vesiliikennejuopumuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Veneen kuljettajan verestä mitattiin onnettomuuspaikalla rangaistavuusrajan ylittävä määrä alkoholia seulontamittarilla. Tarkkaa lukemaa selvitetään tällä hetkellä.

Onnettomuutta tutkii Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö. Tutkinnanjohtaja Antti Leskelä kertoo, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa.

– Tapaus vaikuttaa navigointivirheeltä. Yleensä kun vene on mennyt kiville, paikanmääritys on epäonnistunut. Miten se tarkalleen ottaen on mennyt, millaisia inhimillisiä virheitä taustalta kenties löytyy tai mikä on ollut alkoholin vaikutus asiaan, selviää tutkinnan aikana, Leskelä sanoo.

Vesiliikennejuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan tyypillisesti sakkorangaistus.

Noin kymmenmetrinen moottorivene ajoi karille lauantai-iltana Kotkan Varissaaren lähistöllä. Veneen kyydissä oli yhdeksän ihmistä, jotka evakuoitiin. Pelastuslaitos sai tiedon vesiliikenneonnettomuudesta puoli yhdeksän aikaan illalla.

Kotkan merivartioasemalta kerrotaan, että omistaja on hakenut veneen maanantaina pois onnettomuuspaikalta.Meripelastajat kävivät paikalla sunnuntaina, eikä veneen ympäristössä havaittu mitään ympäristövahinkoon viittaavaa.

Sää vaikeutti pelastusta

Antti Leskelän mukaan vastaavia onnettomuuksia ei tähän vuodenaikaan tapahdu kovin usein, koska vesillä on hiljaisempaa kuin kesällä.

– Ei tämä vesiliikenneonnettomuutena ole sinänsä mitenkään erityisen epätavallinen. Vene on syystä tai toisesta ajanut pimeässä kiville. Haaste on tietysti se, että kyydissä on ollut paljon ihmisiä.

Lauantaina pelastustoimia vaikeuttivat kova tuuli ja aallokko.

– Sääolosuhteet ovat lähtökohtaisesti tähän aikaan vuodesta kaikille haastavia, jos ajatellaan pelastustoimintaa tai liikkumista merellä yleensäkin. Veden ja ilman lämpötila ovat luoneet omia haasteitaan ja riskejään tässä tilanteessa, Antti Leskelä sanoo.

Kolme veneessä ollutta henkilöä evakuoitiin merivartioston veneellä. Haastavan kelin takia loput kuusi jouduttiin pelastamaan meripelastushelikopterilla.

Kaikki onnettomuusveneen kyydissä olleet olivat kylmettyneitä, mutta kukaan ei tiettävästi loukkaantunut.

Pelastustoimissa oli mukana merivartioston, pelastuksen ja ensihoidon yksiköitä.

