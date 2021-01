Suojelumetsien hankinnassa jälleen uusi ennätys – Luonnonperintösäätiön vuoden viimeisin suokohde löytyi Savosta

Säätiön perustajan Pentti Linkolan muistometsä on tarkoitus hankkia kuluvan vuoden aikana.

Hämeenlinnasta käsin toimivan Luonnonperintösäätiön työlle on tarvetta ja oikeastaan suorastaan tilaus tässä ajassa. Näin pohtii säätiön pitkäaikainen toiminnanjohtaja Anneli Jussila. Hän aloitti joulukuun alussa säätiön suojelujohtajana.

– Luonnonperintösäätiön toimintaperiaate on sopivan yksinkertainen, joten ihmisten on helppo lähteä mukaan suojelutyöhön. Lisäksi metsien suojelu on tärkeä asia, joka oli esillä myös itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa esiintyneiden Biolasten esityksessä.

Säätiö teki viime vuonna jälleen ennätyksen, sillä se on suojellut vuoden 2020 loppuun mennessä reilusti yli 700 hehtaaria.

– Vielä näin loppuvuodesta säätiö on ostanut Savosta 11 hehtaarin Ylpässuon yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Lisäksi kahdesta suojelumetsästä on jo kauppapäivät sovittu, mutta ne ovat vasta alkuvuodesta. Toinen niistä on 8 hehtaarin metsä Taivassalosta ja toinen 22 hehtaaria Hollolasta.

Luonnonperintösäätiö osti vuonna 2004 kymmenen hehtaarin suojelualueen Varsinais-Suomesta. Riihikosken metsän valtapuulaji on kuusi, mutta siellä täällä kasvaa myös komeita mäntyjä. Dani Branthin / Yle

Tänä vuonna säätiö sai myös merkittävän lahjoituksen Suomen pelialalta. Lahjoituksen avulla säätiö osti yhteensä 134 hehtaaria metsää. Kaiken kaikkiaan luonnonperintösäätiö on suojellut koko maassa jo yli 3 000 hehtaaria.

Muistometsän etsintä jatkuu vielä

Kalastaja-kirjailija Pentti Linkola perusti Luonnonperintösäätiön vuonna 1995 nimellä Luonnonsuojelualuesäätiö. Säätiön pesämunaksi Linkola lahjoitti 400 000 markkaa.

Säätiön tavoitteena on suojella huhtikuussa kuolleen Pentti Linkolan elämäntyön muistoksi erityinen metsä. Tällä hetkellä rahaa on kertynyt jo 300 000 euroa, mutta Anneli Jussilan mukaan keräystä jatketaan vielä toistaiseksi. Linkolan muistometsä pyritään hankkimaan ensi vuoden aikana.

– Pentin muistometsäasia on edennyt hyvin. Lopullista valintaa muistometsäksi ei ole vielä tehty, mutta olen käynyt katsomassa useita eri kohteita muun muassa kahta aluetta Padasjoella. Pentin metsä voisi olla joko Hämeessä tai Pirkanmaalla.

Uudellamaalla oli yksi mahdollinen kohde, mutta asia ei ole edennyt, koska alueella on monta omistajaa. Sen sijaan Hämeenlinnan Iittalassa on yksi alue, joka sopisi muistometsäksi.

– Iittalan kohde on noin 60–70 hehtaaria, mutta alueen perikunta haluaa vielä miettiä asiaa. Kasvillisuuden puolesta kyseessä on arvokas alue. Lisäksi Pentti on jopa telttaillut siellä joskus nuorempana, kertoo Anneli Jussila.

Jussila muistuttaa, että se ei pelkästään riitä, jos löytyy hyvä alue suojeltavaksi, vaan sen on oltava joko myynnissä tai mahdollisesti tultava myyntiin.

Säätiö työllistää seitsemän työntekijää

Luonnonperintösäätiön hallitus on valinnut säätiön uudeksi toiminnanjohtajaksi Pepe Forsbergin. Hän aloitti tehtävässään joulukuun alussa. Luonnonperintösäätiön pitkäaikainen toiminnanjohtaja Anneli Jussila jatkaa säätiössä suojelujohtajan roolissa.

– Säätiön työmäärä on kasvanut, joten toiminnanjohtajan työt jaettiin kahtia. Minä keskityn jatkossa alueiden ja varojen hankintaan, kertoo Anneli Jussila.

Luonnonperintösäätiöllä on töissä seitsemän työntekijää ja Jussilan mukaan toimistolle on tulossa yksi työntekijä lisää. Hämeenlinna pysyy jatkossakin säätiön toimipaikkana hyvän sijaintinsa vuoksi.