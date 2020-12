Tällainen on itähelsinkiläinen Biolapset, jonka esityksen näki eilen yli 1,5 miljoonaa suomalaista – mikä saa alakoululaiset räppäämään ilmastonmuutoksesta?

Linnan juhlissa riemastuttanut Biolapset on alakouluikäisten lasten ryhmä, joka esittää kantaaottavaa musiikkia ilman murjotusta.

Biolapset-yhtye laittoi eilen presidentinlinnan Atriumin raikumaan. Presidenttiparikin innostui keinahtelemaan rumpuraidan jytkeessä, kun alakouluikäisistä koostuva ryhmä esitti kappaleensa Ota pallosta kii. Sanoituksissa ja koreografiassa nuoret ilmaisevat riehakkaasti ympäristöhuoltaan.

Esitys oli yksi itsenäisyyspäivän juhlalähetyksen kohokohdista.

Onkin paikallaan tutustua kokoonpanoon tarkemmin ja selvittää, mikä saa koko 14-henkisen ryhmän räppäämään ilmaston lämpenemisestä.

– Me olemme itähelsinkiläisiä 8–12-vuotiaita lapsia, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksen etenemisestä. Me autetaan asiassa siten, että me inspiroidaan muita räppäämällä aiheesta, selittää Biolasten Niilo.

Biolapset esiintyvät tässä jutussa ryhmänsä jäseninä vain etunimillään.

Linnan juhlissa nähty Ota pallosta kiinni -esitys sai presidenttiparin tanssimaan iloisesti. Alakouluikäisistä lapsista koostuva Biolapset laulaa ympäristöstä ja sen suojelusta.

Lapsibändi on aloittanut suurilla lavoilla

Yhtyeen mentorina toimii Hanna Yli-Tepsa, joka tunnetaan pitkän uran tehneenä räppäri Rauhatätinä. Kaksi Yli-Tepsan omaakin lasta on mukana Biolapsissa.

Ryhmä muodostui alun perin vuonna 2019 Yli-Tepsan lasten koulukavereista. Yli-Tepsa kokosi lapsia taustatanssijoiksi Rauhatädin osuudelle Ultra Bran Minä suojelen sinua kaikelta -kappaleen versioinnille, josta tehtiin musiikkivideo osana Ilmastoveivi2019-kampanjaa.

Biolapset -yhtyeen vetäjä Hanna Yli-Tepsan omatkin lapset ovat mukana kokoonpanossa. Matti Myller / Yle

– Videon jälkeen lapset tuntuivat innostuneen musiikin tekemisestä. Päätimme perustaa bändin, joka sai nimekseen Biolapset.

Yli-Tepsa on toiminut jo pitkään erilaisten räppityöpajojen vetäjänä, joten lasten kanssa musiikin tekeminen ei ollut uutta.

Porukkaa yhdistävä aihemaailma löytyi nopeasti.

– Lapset olivat innostuneet ilmastoasioista, esikuvinaan muun muassa Greta Thunberg ja Ilmastoveivi2019-ryhmän aktiivit, erityisesti Heta-Elena Heiskanen.

Yli-Tepsa ei peittele lasten vanhempien suoraa vaikutusta bändin sanomaan.

– Lapset tulevat kodeista, joissa puhutaan ilmastoasioista ja halutaan tehdä asian eteen jotain.

Ryhmän muodostamisen jälkeen tehtiin eilenkin esitetty kappale Ota pallosta kii, joka ilmestyi myös musiikkivideona Youtubeen (siirryt toiseen palveluun). Keikkoja alkoi tulla tiukkaan tahtiin, ja ryhmä nähtiin niin Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa, Turun kirjamessuilla kuin Ilmastomarssillakin.

– Nämä lapset ovat aika isoilla keikoilla aloittanet tämän homman, Yli-Tepsa sanoo ja naurahtaa.

Biisit kirjoitetaan Yli-Tepsan avustuksella. Lapset keksivät yhdessä tai pareina sanoitusten aihiot. Yli-Tepsa tarkastaa kokeneena räppärinä tavutukset ja loppusoinnut kohdilleen.

Kun pääaihe on ilmastonmuutoksen uhka ja sen torjunta, on mietittävä, miten alakouluikäisten kanssa voi käsitellä asiaa ilman, että se vaikuttaa uhkaavalta tai lannistavalta.

– Me ei murjoteta. Lapset ovat energisiä, iloisia ja aihetta lähestytään toiminnan kannalta.

– Ehkä heidän päästessään teini-ikään aletaan sitten tehdä aiheesta black metalia, jos se siinä iässä toimii paremmin, Yli-Tepsa nauraa.

"Jos me ollaan nyt esiinnytty melkein koko Suomelle, niin seuraavaksi sitten koko maailmalle"

Koronatilanteen takia hieman vajaalla kokoonpanolla tehty itsenäisyyspäivän keikka on nyt takana. Bändi on ollut olemassa alle pari vuotta ja saavutti eilen miltei niin suuren näkyvyyden kuin suomenkielisellä musiikilla on mahdollista.

Linnan valtavat salit, historialliset maalaukset ja kimaltavat kattokruunut tekivät muusikoihin vaikutuksen. Presidenttiparin tapaaminen oli sekin nuorille artisteille mieleenpainuva kokemus.

– Presidenttipari vaikutti kivalta ja viisaalta. Tai no Jennihän me tunnettiin jo entuudestaan, koska hän oli kutsunut meidät Kirjamessuille, Biolasten Alba kertoo.

Biolapset -yhtyeen jäseniä Itä-Helsingin musiikkiopiston pihalla. Etualalla Helvi, Toivo, Hilde ja Alba. Matti Myller / Yle

Tämän vaatimattoman saavutuksen jälkeen yhtye aikoo vetää hetken henkeä. Keikkapyyntöjä kuitenkin satelee, ja pari uutta sinkkuakin on tulossa.

– Meillä on tulossa sellainen Metsät-biisi, Biolasten Helvi paljastaa.

Yhtyeestä varmaan kuullaan jo pian lisää. Ainakin tavoitteet on asetettu korkealle.

– Jos me ollaan nyt esiinnytty melkein koko Suomelle, niin seuraavaksi sitten koko maailmalle, Biolasten Hilde sanoo pilke silmäkulmassaan.

