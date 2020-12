Kristillinen yhdistys ei syyllistynyt rahankeräysrikokseen: uutiskirje tilaajille ei vaatinut keräyslupaa

Kokkolalainen kristillinen yhdistys ei ole syyllistynyt rikokseen rahankeräyksessään.

Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi Marttyyrikirkon ystävät -yhdistystä ja kahta sen edustajaa vastaan nostetut syytteet.

Syyttäjä katsoi yhdistyksen järjestäneen tarkoituksellisesti rahankeräyksen ilman siihen vaadittavaa lupaa. Oikeus katsoi kuitenkin, ettei kohteena ollut määrittelemätön yleisö, eikä keräyslupaa toimintaan tarvittu.

Yhdistys keräsi vuosina 2014–2018 runsaat 2,5 miljoonaa euroa. Lahjoituksia saatiin muun muassa lähettämällä uutiskirje niille, jotka olivat tilanneet sen antamalla yhteystietonsa avoimissa tilaisuuksissa.

Kirjeen mukana oli pankkisiirtolomake, ja syyttäjän mukaan kyseessä olikin vetoomus lahjoittamisen puolesta. Kirjeitä lähetettiin 5 400 ihmisille monta kertaa vuodessa. Noin 4 000 vastaanottajaa lahjoitti rahaa.

Syyttäjä vaati rikoshyötynä saadun summan menettämistä valtiolle. Tämä vaatimus hylättiin syytteiden hylkäämisen yhteydessä.

Syytetyt kiistivät rikokset ja vetosivat muun muassa siihen, että uutiskirjeen tilaaminen on ollut vapaaehtoista ja edellyttänyt aktiivisuutta tilaajalta. Kirjeet ovat olleet henkilökohtaisia ja ne on lähetetty rajatulle joukolle eikä yleisölle siinä merkityksessä kuin yleisö on rahankeräyslaissa määritelty.

Tähän tulkintaan myös käräjäoikeus päätyi. Oikeus totesi, että kirjeen saaneet ovat itse voineet päättää, lahjoittavatko rahaa, kuinka paljon ja mihin kohteeseen.

Kokkolalaisyhdistys tukee vainottuja kristittyjä eri puolilla maailmaa.

Yhdistyksen ja sen kokkolalaisen perustajan omaisuutta on ollut takavarikossa yli puolitoista vuotta. Yhdistys kertoo verkkosivuillaan, että toimintaa on tarkoitus jatkaa normaalisti, kun oikeuskäsittely on ohi.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

