Korhonen on huomannut, että ihmiset rehentelevät usein tehneensä töitä aamu kolmeen ja käyneensä hirveän puristuksen läpi. Sydän tykyttää, mutta selvisin! Ongelma on usein se, että tekeminen on kiinnostavaa ja kivaa. Sitä vain on liian paljon.

– Itsensä uuvuttaminen työllä on myrkyttävä tapa, Korhonen sanoo.