Forssalaisten äitien idea vaunujengistä leviää muuallekin – reippaalla marssilla saa liikunnan lisäksi juttuseuraa

Vaunumarsseille osallistuu jopa lähemmäs 30 vaunuja tai rattaita työntävää äitiä. Vaunumarssi on myös hyvää vertaistukea.

Äitien vaunumarssit saivat alkunsa kun yksi pienten lasten äiti ryhtyi etsimään Forssan seudulta lenkkiseuraa sosiaalisessa mediassa. Etsintään ryhtyi tammelalainen Karoliina Laaksonen. Hän luuli, että saa lenkkikaverikseen muutaman äidin. Äitejä ilmoittautui lenkeille kesän ja syksyn mittaan yhä enemmän. Tällä hetkellä vaunumarssille osallistuu jo lähemmäs 30 äitiä vauvoineen.

Äidit ovat Forssan lisäksi keksineet vaunumarssien merkityksen muillakin paikkakunnilla. Marsseilla on käyty esimerkiksi Turussa ja Humppilassa, ja niitä kehitellään Hämeenlinnassakin. Idea on yksinkertainen ja hyvä. Suosio yllätti ajatuksen äidin Karoliina Laaksosen.

– Olen rummuttanut tätä sosiaalisessa mediassa, ja ideoita saa ihan vapaasti kopioida.

Ilmiö kertoo siitä, miten tärkeää vauvojen ja leikki-ikäisten äitien on nähdä toisiaan, saada puhua – ja nähdä toisen kasvot.

Forssassa äidit kokoontuvat aamupäivisin joka keskiviikko. He lähtevät vauvoineen, vaunuineen ja rattaineen noin viiden kilometrin lenkille. Matkalla äidit eivät lompsottele vaan meno on niin reipasta kuin vaunujen kanssa pääsee. Vauhdista pitää keulassa huolta kovakuntoinen Karoliina Laaksonen.

Vaunumarsseilla riittää puhetta

Vaunumarssi kiitää Laaksosen perässä pitkin Forssan puistoteitä ja lenkkipolkuja. Vauvat nukkuvat tai kiljaisevat välillä reippaasti kuomujen alta mielipiteitään töyssyttävästä menosta. Äideillä riittää juteltavaa, pari tuntia muiden kanssa happihypyllä on tärkeää.

Karoliina Laaksonen pitää huolta vauhdista. Dani Branthin / Yle

Äidit etsivät hikeä, mutta myös juttuseuraa, uusia ystäviä ja vertaistukea. He pääsevät purkamaan huoliaan ja kuulemaan muiden mielipiteitä. Laura Ali-Hokka kertoo lähteneensä mukaan alunperin siksi, että on kiva lenkkeillä yhdessä. Yksin vaunujen kanssa se on tylsää.

– Jutellessa on mukava huomata, että muillakin on murheita. Muiden vauvoilla saattaa myös olla aika lailla samanlaisia vaivoja kuin meillä. Olisi hankalaa, jos ei olisi ketään kavereita tai läheisiä, joille asioista voisi puhua.

Syntynyt ystävyys auttaa koronan yli

Nuoret äidit Laura-Ali-Hokka ja Jasmina Koskenoja ovat tutustuneet toisiinsa hyvin vaunumarsseilla. Heitä naurattaa, kun heillä on ystävyyden lisäksi hyvin samanikäiset pienet lapset. Nuorimmaisensa he saivat yhtä aikaa viime keväänä. Äitien mukaan vauvojen syntyminen korona-aikaan oli pelottavaa.

– Meilläkin kaikki lapset olivat yli kolme kuukautta kotona, kertoo Koskenoja.

Hän myöntää jättäneensä osan korona-uutisia lukematta.

– Niitä tuli koko ajan lisää ja se vaan lisäsi ahdistusta. Kesällä oli jo helpompaa, kun silloin jo pystyi näkemään ystäviä ja käymään ulkona. Nyt olisi kyllä järkyttävää asua lasten kanssa vaikka Helsingissä.