KRP varoittaa nuoria ihailemasta rikollisjärjestöä, joka levitti lonkeronsa itärajalle: "Luulevat, että hiukset liehuen ajetaan moottoripyörillä ja uhmataan viranomaisia"

Etelä-Karjalassa toimivalla Helvetin enkelien osastolla on vahva asema kansainvälisessä huumebisneksessä.

Viidentoista henkilön ryhmä on kokoontunut moottoripyöräjengin kerhotilaan. Ryhmä ottaa mukaan ampuma-aseita ja erilaisia lyömäaseita. Henkilöt lähtevät autoilla kohti paikallista autokerhon hallinnoimaa tilaa, jossa on oletettavasti juhlat.

Paikan päälläon kuitenkin vain yksi henkilö,joka on täysin sivullinen ja tullut paikalle sattumalta. Tätä ihmistä hakataan pampuilla, metalliputkilla ja muilla astaloilla eri puolille vartaloa ja päähän. Henkilölle tulee vammoja ympäri kehoa.

Yllä on kuvaus moottoripyöräkerho Helvetin enkeleiden väkivaltaisesta hyökkäyksestä vuoden 2019 keväällä Lappeenrannassa. Kerhon aikeena oli hyökätä toisen kansainvälisen rikollisryhmittymän juhliin.Tapahtumien kulku selviää Kaakkois-Suomen poliisin esitutkintamateriaalista.

Helvetin enkelien asema Etelä-Karjalassa nousi jälleen esiin viime viikolla, kun poliisi tiedotti laajasta järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvästä kokonaisuudesta.

Helvetin enkeleihin kuuluneiden henkilöiden epäillään hankkineen ja levittäneen suuria määriä huumausaineita Etelä-Karjalan lisäksi Etelä-Suomessa. Toiminnan epäillään olleen Lappeenrannan osaston organisoimaa.

Huumausainerikosten ohella poliisi tutki myös useita rikollisjärjestöjen jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia.

Lue lisää: Helvetin enkelien epäillään organisoineen Suomeen 1,2 miljoonan euron edestä huumeita – jengien tiloista takavarikoitiin aseita, räjähteitä ja huumeita

Laaja rikosvyyhti on edennyt syyteharkintaan. Jutun tutkinnanjohtajana Kaakkois-Suomen poliisissa toiminut rikoskomisario Marko Heinonen ei ole varsinaisesti yllättynyt rikollisryhmän toimista.

– Esitutkinnan aikana vahvistui se, että Etelä-Karjalassakin kyseisen kansainvälisen rikollisryhmän pääpaino on huumausainerikollisuudessa, vaikka he ovatkin antaneet ymmärtää, etteivät ole missään tekemisissä rikollisuuden kanssa, sanoo Heinonen.

Lappeenrannassa toimivalla Helvetin enkelien ryhmällä on siis vahva asema kansainvälisessä huumebisneksessä.

Ei mikään pikkujuttu

Suomessa toimii useita rikollisjärjestöjä, joista osa on kansainvälisiä rikollisia moottoripyöräjengejä. Näillä järjestöillä on kymmeniä kokoontumistiloja eri puolilla Suomea. Poliisin lisäksi useat oikeusasteet ovat todenneet nämä jengit rikollisjärjestöiksi.

Helvetin enkelit on yksi merkittävimmistä tunnuksia käyttävistä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä maailmalla ja Suomessa. Helvetin enkeleillä on Lappeenrannan lisäksi kerhotilat jengitilat Helsingissä, Espoossa, Kotkassa, Oulussa ja nyt viimeisimpänä Joensuussa.

Lisäksi Suomen Helvetin Enkeleillä on lukuisia organisaation ulkopuolisia kannattajajengejä.

Lue lisää: Katso kartasta, mitkä rikollisorganisaatiot kokoontuvat kotikulmillasi – KRP: jengitilanne voimakkaassa muutoksessa United Brotherhoodin väliaikaisen toimintakiellon vuoksi

Helvetin enkelit on kansainvälinen järjestäytynyt rikollisorganisaatio, jolla on Suomessa 80–90 jäsentä. Etelä-Karjalassa tunnuksia käyttäviä jäseniä on reilu kymmenkunta.

Helvetin enkeleillä on Lappeenrannan lisäksi kerhotilat Helsingissä, Espoossa, Kotkassa ja Oulussa. Yle

Rikosylikomisario Christer Ahlgren Keskusrikospoliisista muistuttaa, että puhuminen pelkästään tunnuksia käyttävistä jäsenistä antaa virheellisen kuvan kokonaisuudesta. Ahlgrenin mukaan todellisuudessa järjestön vaikutusvalta ulottuu paljon syvemmälle yhteiskuntaan.

– Rikollisjärjestöjen toiminta perustuu verkostoitumiseen. Rikollisjengien ympärillä toimii suuri myötävaikuttajien joukko. Siten he pystyvät kontrolloimaan paljon laajempia alueita kuin missä varsinainen jengitila sijaitsee.

Ahlgren nostaa esiin myös Outlaws-moottoripyöräjengin, jolla on niin ikään jengitilat Lappeenrannassa. Outlaws on Ahlgrenin mukaan yksi maailman kolmesta suurimmasta rikollisesta liivijengistä.

– On aika kova juttu, että tällaiset jengit ovat ottaneet jalansijaa Etelä-Karjalassa. Ja ne ovat tulleet tänne jäädäkseen. Kyseessä ovat valtavat kansainväliset rikollisjärjestöt, joita ohjataan ulkomailta käsin. Se ei ole mikään pikkujuttu.

Jengejä ei pitäisi ihannoida

Rikosylikomisario Christer Alhgrenin mukaan on hyvin huolestuttavaa, että erityisesti nuoret miehet ihannoivat rikollisorganisaatioiden elämäntapaa.

–He luulevat, että hiukset liehuen ajetaan moottoripyörillä ja uhmataan viranomaisia, mutta todellisuus ei ole ollenkaan sellaista. Se on todella karu ja väkivaltainen maailma eikä jengien jäseniä kannata missään nimessä ihannoida. Väkivallan ja alistamisen uhreina ovat usein jengiläiset itse.

Ahlgrenin arvion mukaan yhtenä syynä ihannoinnille on, etteivät viranomaiset ole onnistuneet luomaan täysin realistista kuvaa Suomessa toimivista rikollisjärjestöistä.

– Emme voi julkaista järkyttäviä kuvia rikollisjengien silvottujen uhrien vammoista ja arjen todellisuudesta, mutta ne kieltämättä tehostaisivat viranomaisten viestintää aika tavalla.

Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Marko Heinonen kertoo myös pohtineensa, miksi Helvetin enkeleiden asema on näin merkittävä Etelä-Karjalassa. Hänkin uskoo, että ison kansainvälisen rikollisjärjestön maine luo jonkinlaista katu-uskottavuutta.

– Paikallisella tasolla kaikki ihmiset eivät ole ymmärtäneet minkälaisesta porukasta on kyse. Ei ymmärretä, että tekemällä asioita, jotka hyödyttävät rikollisjärjestön toimintaa, saatetaan itse syyllistyä rikokseen.

Esimerkiksi huumausainerikoksen edistäminen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Tällaiseen tekoon voi Heinosen mukaan syyllistyä, jos lainaa varoja tai kuljettamalla, luovuttamalla tai välittämällä toimintaan tarvittavia välineitä ja tarvikkeita.

Poliisi huolissaan sivullisista

Helvetin enkelien väkivaltaisuus on näkynyt Lappeenrannassa esimerkiksi pahoinpitelyinä. Osansa ovat saaneet myös sivulliset.

Rikoskomisario Marko Heinonen on huolissaan juuri sivullisiin kohdistuneista väkivaltaisuuksista.

– Osa teoista on tapahtunut Lappeenrannan keskustassa julkisella paikalla, jossa päihtyneet, aseistautuneet henkilöt ovat syyllistyneet silmittömiin väkivallan tekoihin. Sivullisia on pahoinpidelty ilman selvää syytä. Kyllä siinä huoli herää, että mikä siihen on syynä ja mihin tässä ollaan vielä menossa.

Heinonen kuitenkin uskoo Helvetin enkeleiden aseman kokeneen kolauksen viime vuoden keväällä alkaneen laajan esitutkinnan takia.

– Varmaan he ovat muuttuneet varovaisemmaksi, kun moni henkilö oli tutkintavankina ja poliisi seurasi heidän toimintaansa tarkemmin.

Rikosylikomisario Christer Ahlgrenin mielestä tilanteeseen voidaan vielä puuttua.

– Se vaatii kuitenkin paljon muutoksia. Ensin pitää miettiä, kuinka me yhteiskuntana suhtaudumme näihin rikollisjengeihin. Tulkitsemmeko, että rikollisjärjestöön kuuluminen on harrastus?

Ahlgren myös painottaa, ettei tavallisten kansalaisten pidä olla missään tekemisissä näiden jengien kanssa.

Lue seuraavaksi:

Näin toimii Suomen vaarallisimpana pidetty rikollisryhmä: "farmijoukkue" hoitaa likaiset työt, huipulla on maaseudun rauhassa asuva mies

Rikosoikeuden professori kanteesta United Brotherhoodin lakkauttamiseksi: "Hyvä, että asiaan saadaan tuomioistuimen ratkaisu"