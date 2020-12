Osa Ylen verkkojutuista on nyt kuunneltavissa koneäänen lukemina

Koneäänen lukemia uutisia voi kuunnella esimerkiksi, jos tietokoneen tai puhelimen ruutua ei pysty tuijottamaan, mutta kuitenkin on aikaa kuunnella. Kuvituskuva.

Tällä viikolla osassa Ylen verkkojuttuja on mahdollisuus kuunnella juttu koneäänellä lukemina. Mahdollisuus on päivittäin muutamassa Yle uutisten verkkojutussa.

Esimerkiksi tältä kuulostaa aamulla mennyt paikallinen uutinen pitkäaikaistyöttömien määrän laskusta Kainuussa.

Tämä audio on puhesyntetisaattorin tekemä, ja se perustuu Ylen verkkopalvelussa julkaistuun artikkeliin.

Jutut lukee ääneen oululaisen Isoft-yhtiön kehittämä koneääni. Sitä käytetään toimituksen valitsemissa jutuissa, jotka ovat Yle Pohjois-Suomen eli Yle Oulun tai Yle Kajaanin tekemiä. Koneääni lukee niin lyhyitä paikallisia uutisia kuin pitkiä taustoittavia verkkojuttujakin.

Tarkoituksena on selvittää, onko koneäänen lukemille uutisille tarvetta ja kysyntää verkossa, kertoo Yle Pohjois-Suomen radiotuottaja Ville Kinnunen.

Television tai radion uutissisältöihin kokeilu ei vaikuta, ja Yle tekee edelleen Areenaan myös ihmisen tuottamia äänisisältöjä samaan malliin kuin aiemminkin.

– Emme ole korvaamassa ihmisääntä vaan lisäämässä tarjontaa. Automaattinen koneääni tuo sisällön entistä paremmin saavutettavaksi, Kinnunen sanoo.

Hän uskoo, että moni voi haluta kuunnella uutisen koneäänen lukemana esimerkiksi tilanteissa, joissa tietokoneen tai puhelimen ruutua ei pysty tuijottamaan, mutta kuitenkin on aikaa kuunnella.

Kinnusen mukaan vastaavia kokeiluja on tehty Suomessa tai maailmalla vasta muutamia ennen Yleä. Osin se johtuu siitä, että koneääni on vasta nyt kehittynyt niin kuunneltavaksi kuin se nyt on.

Kerro mielipiteesi koneäänen ja audiouutisten toiminnasta täällä (siirryt toiseen palveluun).