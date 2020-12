"Amerikan pormestarista" vitsien aiheeksi – listasimme Trumpin luottomiehen Rudy Giulianin saavutukset ja möhläykset

Koronaviruksen takia sairaalaan joutunut Rudy Giuliani oli vielä vuosituhannen alussa Yhdysvalloissa kansallissankarin asemassa.

Tänä päivänä on kenties vaikeaa kuvitella, että Yhdysvaltain vaalituloksesta salaliittoteorioita maalaileva Giuliani oli vuoden 2006 lopussa ainakin yhden kannatusmittauksen mukaan Yhdysvaltain suosituin poliitikko. Silloin hän näytti olevan matkalla presidentiksi.

Nykyään Giuliani tunnetaan Donald Trumpin henkilökohtaisena juristina, jonka julkisuuskuva on ryvettynyt pahemman kerran.

Kertaamme jutussa lyhyesti Giulianin, 76, tärkeimpiä saavutuksia ja möhläyksiä.

1) Pormestarina New Yorkin sankariksi

Juristina ja syyttäjänä kannuksensa ansainnut Giuliani valittiin New Yorkin pormestariksi toisella yrittämällä vuonna 1993. Hän oli ensimmäinen republikaanipormestari New Yorkissa liki 30 vuoteen.

Mafiaoikeudenkäyntien syyttäjänä mainetta saanut Giuliani lupasi taistella suurkaupungissa rehottanutta rikollisuutta vastaan, ja valituksi tultuaan hän tarttui toimeen.

Rudy Giuliani heilutti kameralle baseballjoukkue Yankeesin pusakassa vuonna 1998. 20 vuotta myöhemmin Giulianille buuattiin Yankeesin kotistadionilla. Levine Roberts / AOP

Giuliani lisäsi poliisin resursseja merkittävästi. Hän julisti New Yorkin johtavan taistelua rikollisuutta vastaan koko Yhdysvalloissa.

Kovat otteet tuottivat tulosta ja poliisi sai rikollisuutta tehokkaasti kuriin. Tämä näkyi sekä kaduilla että tilastoissa: vakavat rikokset vähentyivät Giulianin kaudella 62 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltain vaarallisimmasta suurkaupungista tuli kenties maan turvallisin suurkaupunki.

2) Syyskuun 11. nosti koko Amerikan sankariksi

Amerikkalaiset arvostivat Giulianin toimintaa pormestarina ja hänen suosionsa kasvoi kohisten. Giuliani sai lempinimen "The Nanny of New York", vapaasti suomennettuna vaikkapa New Yorkin kaitsija.

Vuoden 2001 syyskuun terrori-iskujen jälkeen Giulianista tuli sankari koko Yhdysvalloissa. Suuren yleisön silmissä pormestari hoiti kriisijohtamisen hyvin.

Giuliani osasi esiintyä amerikkalaisille paitsi jämäkästi, myös empaattisesti. Hän otti osaa uhrien omaisten suruun ja ylisti pelastustöihin osallistuneita.

Marraskuussa 2001 Giuliani puhui lehdistötilaisuudessa yhdessä Yhdysvaltain silloisen puolustusministerin Donald Rumsfeldin kanssa. Taustalla näkyvät World Trade Centerin rauniot. AOP

TV-tähti Oprah Winfreyn heiton ansiosta häntä alettiin kutsua koko kansakunnan pormestariksi. Arvostettu Time-lehti valitsi Giulianin vuoden 2001 henkilöksi ja ylisti häntä peräti "koko maailman pormestariksi".

Aika pormestarina oli kuitenkin päättymässä, sillä vuoden 2001 lopussa Giulianille tuli täyteen kaksi perättäistä kautta New Yorkin johdossa, eikä hän voinut enää pyrkiä jatkokaudelle.

3) Tie presidentiksi näytti olevan auki, mutta kampanja romahti

Pormestarikauden jälkeen Giuliani perusti muun muassa turvallisuusalan konsulttifirman ja toimi juristina, kunnes lähti pyrkimään republikaanien ehdokkaaksi vuoden 2008 presidentinvaaleihin.

Mahdollisuudet näyttivätkin hyviltä, sillä hän oli kannatusmittauksissa suosituin nimi republikaanien ehdokkaaksi vielä vaaleja edeltäneenä vuonna.

Quinnipiacin yliopiston kannatustutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) loppuvuodesta 2006 hän oli itse asiassa koko Yhdysvaltojen suosituin poliitikko ennen demokraattien Barack Obamaa ja republikaanien John McCainia.

Giulianin kampanja republikaanien presidenttiehdokkaaksi lässähti alkuunsa vuonna 2008. AOP

Giuliani oli republikaanien ehdokaskandidaateista tunnetuin ja kampanjan rahoitus oli kunnossa. Häntä pidettiin täysin mahdollisena George W. Bushin seuraajana.

Giuliani avustajineen teki kuitenkin pahan virhearvioinnin, kun hän jätti kampanjoimatta republikaanien ensimmäisessä esivaalissa Iowassa ja suhtautui vähätellen toiseen esivaaliin New Hampshiressa.

Kampanja keskittyi sen sijaan Floridassa järjestettyyn kolmanteen esivaaliin. Ja huonosti kävi: Iowassa Giuliani oli kuudes eli toiseksi viimeinen, New Hampshiressa neljäs ja Floridassa kolmas.

Päivä Floridan esivaalin jälkeen Giuliani luopui kisasta.

Kampanjoinnin epäonnistumisen lisäksi republikaanien kannattajat pitivät Giuliania ilmeisesti liian suvaitsevaisena. Hän kannatti oikeutta aborttiin ja suhtautui ymmärtävästi samaa sukupuolta olevien rekisteröityihin parisuhteisiin.

Konservatiivien piirissä kannatusta saattoi laskea sekin, että Giuliani oli jo kolmatta kertaa avioliitossa.

Giulianilla ei myöskään ollut valtakunnallista verkostoa, ja hänen arvosteltiin ratsastavan liikaa ansioillaan syyskuun 11. päivän kriisin hoitamisessa.

4) Trumpin luottomieheksi

Giuliani keskittyi presidenttiehdokkaaksi pyrkimisen jälkeen liike-elämään.

Politiikan keskiöön hän palasi taas lähtiessään mukaan Donald Trumpin ensimmäiseen presidentinvaalikampanjaan.

Rudy Giuliani ja Donald Trump ovat tunteneet toisensa pitkään. Kuvassa he ovat paraatissa vuonna 1999. AOP

Giulianin rooli kampanjassa oli keskeinen ja vaalivoittoa seuranneessa kiitospuheessaan Trump kiitti ensimmäisenä juuri Giuliania.

Giulianista povattiin Trumpin hallinnon ulkoministeriä tai sisäisestä turvallisuudesta vastaavaa ministeriä. Hänestä tuli kuitenkin Trumpin lakitiimin jäsen ja presidentin henkilökohtainen juristi.

Giulianin näkyvänä tehtävänä oli hoitaa asioita, jotka liittyivät erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaan. Tutkinnassa selvitettiin Trumpin kampanjan yhteyksiä Venäjään.

5) Virkarikostutkinnassa myrskyn silmään

Trumpin kauden edetessä Giuliani joutui puolustelemaan presidenttiä, mutta hänen omiakin tekemisiään alettiin tutkia.

Elokuussa vuonna 2018 Giuliani herätti huomiota laukomalla televisiohaastattelussa, ettei Trumpin pitäisi todistaa Venäjä-tutkinnassa, koska "totuus ei ole totuus"

Giulianin mukaan Trumpin vastaukset erikoissyyttäjä Muellerin kysymyksiin voitaisiin tulkita vääränä valana, koska presidentin totuutena pitämä lausunto ei ole ainoa versio totuudessa.

Trumpin virkarikostutkinnan yhteydessä selvitettiin myös Giulianin tekemisiä. Giuliani puhui Pennsylvaniassa marraskuun lopulla. Jim Lo Scalzo / EPA

Trumpin virkarikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä myös Giuliani oli myrskyn silmässä.

Hänen kerrottiin painostaneen Ukrainan johtoa aloittamaan tutkimuksen siitä, oliko demokraattien Joe Biden yrittänyt vaikuttaa poikansa Hunter Bidenin liiketoimiin Ukrainassa. Hunter Biden oli mukana ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, kun Joe Biden toimi Yhdysvaltojen varapresidenttinä.

Giulianin epäiltiin myös painostaneen Ukrainaa tutkimaan sitä, yrittivätkö ukrainalaiset tahot häiritä Trumpin vaalikampanjaa vuonna 2016.

Virkarikostutkinnan kuulemisessa kiisteltiin muun muassa siitä, vierailiko Giuliani Ukrainassa omilla asioillaan vai Trumpin henkilökohtaisen juristin asemassa.

Trumpin henkilökohtaisena juristin asemassa Giuliani toimi ainakin selittäessään pornotähti Stormy Danielsille vaitiolosta maksettuja korvauksia.

Myös Giulianin omien liiketoimien laillisuutta alettiin tutkia.

Juuri ennen presidentinvaaleja Giuliani nolattiin perinpohjin brittiläisen koomikon Sasha Baron Cohenin ensi-iltaan tulleessa elokuvassa.

Kuva on koomikko Sasha Baron Cohenin elokuvasta. Giuliani on kiistänyt jyrkästi tehneensä mitään sopimatonta. Giulianin mukaan hän oli tilanteessa laittamassa paitaa housuihin otettuaan ensin mikrofonin pois paidasta. AOP

Filmissä Giuliani luulee tulleensa normaaliin televisiohaastatteluun, mutta todellisuudessa haastattelija on näyttelijätär, joka johdattelee Giulianin kiusallisiin tilanteesiin.

6) Uskomattomia väitteitä vaalien jälkeen

Marraskuun presidentinvaalien jälkeen Trump laittoi Giulianin vetämään oikeusjuttuja, joilla Trump yritti ja yrittää kyseenalaistaa vaalituloksen.

Giuliani on astellut toistuvasti median eteen esittämään väitteitä vaalivilpistä ja salaliitosta.

Lue lisää: Trumpin vaalituloksen kiistäminen näyttää epätoivoiselta sirkukselta, mutta seuraukset voivat olla vaarallisia

Jo ensimmäinen vaalien jälkeinen esiintyminen marraskuun 7. päivänä oli erikoinen.

Giulianin oletettiin puhuvan Philadelphian Four Seasons -hotellissa, mutta hän puhuikin laitakaupungilla sijaitsevan pienyrityksen parkkipaikalla ja väitti, että ääniä on kätketty.

Marraskuun 19. päivä huomio kiinnittyi paitsi Giulianin hurjiin väitteisiin, myös hänen poskelleen valuneeseen juovaan, joka oli ilmeisesti hiusväriä. AOP

Myöhemmin marraskuussa (19.11.) Giuliani väitti, että vaaleissa toteutettiin laaja petosvyyhti useissa osavaltioissa. Hänen mukaansa Trumpin kampanjalla olisi hallussaan satojen tai peräti tuhansien vaalivirkailijoiden antamia valaehtoisia todistuksia. Mitään todisteita vaalivilpistä ei kuitenkaan ole löydetty.

Erikoisimpia Giulianin puheita vaalien jälkeen on ollut se, että suursijoittaja George Soros, Kiina ja Venezuela juonivat demokraattien "konnien" kanssa vaalivoiton Joe Bidenille.

