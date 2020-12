Romutuspalkkiota haetaan nyt eniten sähköpyörän hankintaan – vanhan auton romutuspalkkio on 1 000–2 000 euroa

Joulukuun alussa pyörähti käyntiin uusi romutuspalkkiokampanja. Vuonna 2010 tai aiemmin ensirekisteröidyn auton romuttamisesta voi hakea liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta romutuspalkkiota.

Tällä kertaa romutuspalkkion saa käyttää uuden auton lisäksi sähköavusteisen polkupyörän tai joukkoliikennelippujen hankintaan.

Traficomin asiantuntija Antti Mört sanoo, että haku on alkanut vilkkaasti ja tähän päivään mennessä hakemuksia on tullut jo noin 150.

– Saapuneiden hakemusten joukossa hieman yli puolessa kohteena on sähköpolkupyörä.

Traficom arvioi aiempien kampanjoiden perusteella, että hakemuksia tulee kaikkiaan 5 000–7 000.

Antti Mört selittää sähköpyörän suosiota sillä, että kynnys uuden sähköpyörän ostamiseen on matalampi kuin uuden auton hankintaan.

– Romutuskelpoisella ajoneuvolla ajavalla henkilöllä ei ole välttämättä halua tai varallisuutta uuden auton hankintaan. Tällä tavalla hän kuitenkin voi korvata sähköpyörällä lyhyitä autolla ajettuja matkoja.

Helsingin Munkkivuoressa sähköpyöriä myyvän eBike Storen myymälävastaava Pekka Ekegren arvelee, että sähköpyörän suosio hankintakohteena johtuu siitä, että palkkio alentaa hintaa selvästi.

Myymälävastaava Pekka Ekegren eBike Storesta sanoo, että romutuspalkkio muodostaa merkittävän osan uuden sähköpolkupyörän hinnasta. Jouni Immonen / Yle

–Sähköpyörien kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Se on kallis tuote. 3 000 euron pyörän hinnaksi jää 2 000 euroa, jos romutuspalkkiota saa tuhat euroa. Se on merkittävä asia.

Ekegrenin liikkeessä sähköpyörät maksavat 2 200:sta 12 000:en euroon. Kyselyitä romutuspalkkiosta on tullut. Monilla asiakkailla ei kuitenkaan ole kovin suurta asiantuntemusta sähköpyöristä.

– Kysymyksiä tulee lähinnä siitä, että mikä on sähköpyörä. Se lähtee vielä tältä tasolta.

Vanhalla autolla ei sinnitellä väkisin aivan sen elinkaaren loppuun asti

Romutuspalkkion suuruus riippuu siitä, mihin sen haluaa käyttää.

Suurin palkkio, 2 000 euroa, maksetaan täyssähköauton, etanoli- ja kaasuauton sekä ladattavan hybridin ostamiseen. Uuden bensiini- ja dieselauton sekä ei-ladattavan hybridin ostajille maksetaan 1 000 euroa romutuspalkkiota.

Näiden palkkioiden lisäksi autoala antaa 500 euron alennuksen uuden auton hankinnasta kampanjan aikana. Kampanja kestää vuoden 2021 loppuun asti.

Sähköavusteisen polkupyörän ja joukkoliikenteen lippujen hankintaan voi saada enimmillään 1 000 euroa romutuspalkkiota.

Autopurkamo Volvoksin toimitusjohtaja Kari Laine sanoo, että romutuspalkkion ansiosta autoja ei ajeta aivan loppuun asti. Markku Pelkonen / Yle

Autopurkamo Volvoksin toimitusjohtaja Kari Laine sanoo, että aiempien romutuspalkkiokampanjojen kokemusten perusteella romutuspalkkiosta tulee suosittu. Autokaupalle siitä odotetaan elvytystä.

– Edellisellä kerralla kampanja näkyi meillä purkamolla tosi positiivisena vireenä. Yleisesti ottaen romutuspalkkio on joka kerta onnistunut erittäin hyvin. Kädet ovat täynnä töitä.

– Romutuspalkkion tuloksena pieni rahallinen panos lyhentää auton elinikää. Sitä ei ajeta aivan loppuun vaan auto päätyy purkuun varhaisemmassa vaiheessa.

Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen sanoo, että romutuspalkkiosta on hyötyä asiakkaan lisäksi myös muille.

– Uudet autot kuluttavat vähemmän, saastuttavat vähemmän. Valtiokin hyötyy verotuloina. Ja ennen kaikkea autokauppa piristyy tästä, kun se on nyt kevään jälkeen ollut aika alamaissa.

Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen sanoo, että materiaalikierrätyksessä vanhoista autoista hyödynnetään 97 prosenttia niiden painosta. Markku Pelkonen / Yle

Suomen Autokierrätys huolehtii siitä, että auton materiaalit menevät uuteen hyötykäyttöön. Sillä on eri puolella Suomea 285 pistettä, johon auton voi jättää purettavaksi ja romutettavaksi.

– Me hoidamme koko kierrätysketjun siitä, kun autot otetaan vastaan aina vaikkapa terästehtaiden raaka-aineeksi, Silvennoinen kertoo.

Autoista puretaan autopurkamossa varaosat, jotka menevät myyntiin. Sen jälkeen autossa käytetyt materiaalit kierrätetään.

– Koko auto menee materiaalikierrätykseen, ja sen painosta hyödynnetään 97 prosenttia.

