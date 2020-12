Herätys: Kokoomuksen ja RKP:n kansanedustajat tyytymättömimpiä soten rahoitusmalliin, sovellus korvaa koronatestit rajalla, Britannian koronarokotukset alkavat

Siirtyykö raha kasvukeskuksista muualle Suomeen sote-uudistuksessa?

Hallituksessa istuvan RKP:n kansanedustajista puolet on yhä sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen rahoitusmalli siirtää liikaa rahaa kasvukeskuksista muualle Suomeen.

Ylen kyselyn mukaan eniten tyytymättömyyttä on oppositiopuolue kokoomuksessa. Sen sijaan kyselyyn vastanneista perussuomalaisten kansanedustajista enemmistö on sitä mieltä, ettei hallituksen rahoitusmalli siirrä liikaa rahaa kasvualueilta muualle Suomeen.

Hallitus antaa tiistaina sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta ja sen rahoitusmallia koskevan lakiesityksensä eduskunnan käsittelyyn.

Sovellus korvaa koronatestit Suomen ja Venäjän rajalla – kaikki eivät joudu karanteeniin

Vaalimaa, Suomen ja Venäjän välinen tulli ja raja-asema. Mauri Ratilainen / AOP

Suomen ja Venäjän välisillä raja-asemilla otetaan käyttöön uusi koronavirussovellus. Finentry-sovelluksen kautta matkailija saa tietoa koronavirusepidemian edellyttämistä testauskäytännöistä ja karanteenista Suomessa. Sovelluksen avulla matkailija voi varata ajan koronavirustestiin Suomessa. Myös testituloksen saa sovelluksen kautta.

Britannian koronarokotukset alkavat – suomalainen sairaanhoitaja ensimmäisten joukossa

Teijo Palovaara iloitsee siitä, että tunnelin päässä näkyy valoa. Teijo Palovaara

Koronarokotusohjelma alkaa Britanniassa tänään. Ensimmäisenä rokotetaan hoivakodeissa asuvat seniorikansalaiset ja heidän hoitajansa. Seuraavana vuorossa ovat muun muassa etulinjan terveydenhoitoalan ammattilaiset, joihin kuuluu myös Imperial College Londonissa tutkimushoitajana työskentelevä Teijo Palovaara.

Suomeen virtaa kuivaa ja kylmää ilmaa

Yle

Sää on suurimmassa osassa Suomea poutaista, ja varsinkin etelässä on laajalti selkeää. Pohjoisessa on pilvistä ja ajoittain sataa vähän lunta, myös jäätävää tihkua voi osassa Lappia tulla.

