Uutisankkuri ja toimittaja Salla Paajanen muistuttaa, että myös 56-vuotiaalla on vielä edessä työuraa ja haaveitakin

Salla Paajanen nauraa, ettei hänellä ole ollut näin virkeää itsenäisyyspäivän jälkeistä päivää sitten vuoden 2012.

Seitsemänä edellisenä itsenäisyyspäivänä hän on ollut juontamassa Ylen Linnan jatkot -ohjelmaa. Puolille öin kestäneen lähetyksen jälkeen valvominen on kestänyt usein pikkutunneille saakka. Tänä vuonna perinne katkesi.

Koronan vuoksi juhlat ja televisiointi olivat poikkeukselliset ja Paajanen itse oli kesän lopulla selkäleikkauksessa. Sairausloma kesti syksyn ja pari viikkoa sitten hän palasi osa-aikaisesti takaisin työelämään.

Itsenäisyyspäivä sujui siis monen muun suomalaisen tapaan kotioloissa.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Paajanen kertoi pohtineensa, että hän kuitenkin pukeutuisi juhlavasti, vaikka kotona ollaankin. Toisin kävi: päivä meni pyjamassa iltaviiteen. Sitten olikin juhlapäivällisen aika.

– Mutta juhlaruokaa meillä oli kyllä, koska meidän perheen miehet ovat monta itsenäisyyspäivää eläneet joillain nakeilla ja ranskalaisilla. Ja kun oli maljat ja kynttilät pöydässä, niin ajattelin, että ehkä mä vaihdan tämän yöpuvun jo pois.

Vuosi sitten itsenäisyyspäivänä tuli tieto myös kunniamerkistä

Salla Paajanen sai viime itsenäisyyspäivänä myös tasavallan presidentin myöntämän kunniamerkin, Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin.

Paajanen on ollut ruutukasvona yli 30 vuotta, aluksi MTV:llä ja sittemmin pitkään Yleisradiossa. Nykyinen pesti on Tampereella alueellisten uutisten ankkurina.

Mutta urahaaveita on edelleen. Uutisankkuri muistuttaakin, että vaikka hän on 56-vuotias, työvuosia on viela jäljellä – ja myös haaveita. Uutisten tekemistä hän pitää tärkeänä, mutta haavena olisi tehdä vielä myös asiaviihdettä.

Ideoitu on yhdessä ystävän, oopperalaulajan Waltteri Torikan kanssa.

– Meillä on ollut semmonen konsepti mielessä kuin Baritoni ja Paajanen. Konsepti vaatii kyllä vielä kokoontumisia, kun meillä on tähän saakka mennyt viininjuomiseksi ja laulamiseksi ne meidän palaverit, Mutta kyllä sieltä vielä jotain tulee, Paajanen nauraa.

Katso koko lähetys tästä: