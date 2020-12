Kotihoidon tuesta tulossa iso poliittinen kiista – Helsinki leikkaa kuntalisää, ja yhden aikuisen taloudessa se tuntuu: "Tulot tippuvat noin neljänneksen"

Lasten kotihoidon tuesta on jälleen viriämässä iso poliittinen kiista. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko moittii kaupunkien kotihoidon tuen kuntalisiin tekemiä heikennyksiä.

Suurimmista kaupungeista esimerkiksi Helsinki on leikkaamassa kotihoidon tuen päälle maksettavaa Helsinki-lisää merkittävästi ensi kesäkuun alussa.

Helsingin lisäksi useat muutkin kunnat ovat nyt lähteneet tai lähtemässä leikkausten tielle.

– Tällainen kuntalisärajaus johtaa siihen, että perheiden valinnanvapaus kapenee ja toimeentuloedellytykset heikkenevät, Saarikko sanoo.

Hän kertoo hämmästelevänsä etenkin varakkaan Helsingin edesottamuksia.

– Helsingissä kuntatalouskin on paremmassa kunnossa kuin muissa kunnissa tai suuremmissa kaupungeissa.

Helsinkiläisäiti Paula Ojanen kertoo hoitavansa lastaan kotona tukileikkauksista huolimatta.

– Sovin hyvissä ajoin, että olen hoitovapaalla eli sitä ei nyt nopeasti voisikaan muuttaa.

Lapsiperheet ovat pitäneet Helsinki-lisää tärkeänä. Heikennykset tukeen voivat merkitä sitä, että lapsi on laitettava nuorempana päivähoitoon, kun vanhempainraha loppuu.

– Suututtaa ja olen hyvin pettynyt, Ojanen lataa.

"Laskin, että tulot tippuvat noin neljänneksellä"

Nykyisellään Helsinki-lisää maksetaan kotona lastaan hoitavalle vanhemmalle siihen saakka kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Jatkossa lisää maksettaisiin vain yhteen ikävuoteen asti.

Helsinkiläisen Paula Ojasen mielestä tämä tarkoittaa käytännössä kuntalisän lakkauttamista. Kaupunki on perustellut tukileikkauksia paitsi kiristyneellä taloustilanteella myös sillä, että jatkossa tavoitteena on kasvattaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Helsinki-lisän leikkauksella tavoitellaan noin viiden miljoonan säästöjä.

Helsingin suurten poliittisten ryhmien, kokoomuksen, vihreiden ja sosiaalidemokraattien neuvottelijat ovat siis jo päässeet yhteisymmärrykseen ensi vuotta koskevan talousarvion keskeisestä sisällöstä. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää Helsinki-lisän leikkaamisesta huomenna keskiviikkona.

Kotihoidon tuen päälle maksettavissa kuntalisissä puhutaan jopa sadoista euroista. Helsingissä kuntalisä on alle 1,5-vuotiailta 264 euroa kuukaudessa ja 1,5–2-vuotiailta 218 euroa.

Paula Ojasen mukaan Helsinki-lisän leikkaamisen vaikutukset yhden aikuisen taloudessa ovat valtavat.

–Laskin, että tulot tippuvat noin neljänneksellä.

"Suurin osa maahanmuuttajista ei voi elää tukien varassa"

Oppositiopuolue Kokoomus kiirehtii koko tukijärjestelmää koskevaa remonttia.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan kotihoidon tuki on osa tukivyyhtiä, joka on johtanut erityisesti maahanmuuttajien kohdalla siihen, että juututaan pitkäksi aikaa kotiin.

– Näin ei voida jatkaa, että suurin osa Suomeen tulleista humanitaarisista maahanmuuttajista elää tukien varassa.

Mykkänen sanoo, että maahanmuuttajien integraatio on otettava vakavasti ja äitejä saatava kotoa töihin.

–Emme olisi äkkiseltään tukea lopettamassa, mutta kehittää sitä pitää pikaisesti.

Mykkäsen mukaan nykymuotoinen tuki on omiaan jumittamaan äidit pitkäksikin aikaa kotiin.

– Sitten on enää vaikea päästä urakehitykseen mukaan ja se on osa sitä, että Suomessa naisen euro on edelleen jotain vähemmän kuin miehellä, Mykkänen summaa.

Hänen mielestään lääkkeeksi ei riitä vaikeassa asemassa olevien kaupunkien syyttely.

– Tarvitaan perhevapaauudistus, jossa me lopetamme tämän tiukan rajan ansiosidonnaisen vanhempainvapaan ja nykyisen kotihoidon välillä. Tällaista uudistusta me odotamme hallitukselta eduskuntaan.

Mykkänen pitää nykymuotoista tukea karhunpalveluksena etenkin vieraskielisille lapsille ja äideille.

– Vieraskieliset lapset eivät välttämättä ole samalla viivalla muiden kanssa, kun he eivät ole käyneet varhaiskasvatusta.

Saarikko: Harvalle kotihoidon tuki on vuosien ratkaisu

Myös keskustan Saarikko sanoo pitävänsä kotouttamisen onnistumista ensisijaisen tärkeänä. Hän kuitenkin korostaa, että monille suomalaisperheille kotihoidon tuki ja sen päälle maksettava kuntalisä ovat tärkeä apu.

– On pienten lasten vanhempia, joiden töihin paluu lykkääntyy siksi, että kaupungilla on tarjota päiväkotipaikka esimerkiksi maantieteellisesti niin hankalan sijainnin takaa, että käytännössä työn ja perheen yhteensovittaminen ei ole mahdollista. Näissä tapauksissa kuntalisä on ollut tärkeä apu.

Saarikko katsoo, että harvalle kotihoidon tuki on vuosia kestävä ratkaisu.

– Se on joustopalikka lisäämässä perheiden valinnanmahdollisuuksia, Saarikko sanoo.

