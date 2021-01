Venealallakin kulunut vuosi oli poikkeuksellinen – alkushokista toinnuttiin kasvuun

Maalahdessa Pohjanmaalla Botnia Marinin tehtaassa rakennetaan veneitä täyttä päätä. Tuotantohalleissa on eri rakennusvaiheissa olevia Targa-veneitä parikymmentä.

Osassa laminoidaan runkoa, toisessa kohtaa sisustetaan hyttejä ja viittä vaille valmis 46-jalkainen venekin hallista löytyy.

– Se lähtee kohti Turkkia vuorokauden sisällä, kertoo Botnia Marinin myyntijohtaja Robert Carpelan.

Koronapandemiasta alkushokki

Alkujärkytys oli keväällä nähtävissä koko venealalla. Maalahdessakin koronapandemian vaikutuksia mietittiin keväällä huolestuneina.

Pahimmat skenaariot eivät kuitenkaan toteutuneet, vaikka omat vaikutuksensa poikkeuksellisella tilanteella oli venetehtaallakin.

– Maalis-huhtikuussa meille tuli enemmän peruutuksia kuin tilauksia. Sitten touko-kesäkuussa myynti käynnistyi taas ja tilanne alkoi muuttua, kertoo Carpelan.

Yhtiössä oli varauduttu henkilöstön lomautuksiin, mutta niitä ei tarvinnut toteuttaa.

– Onneksi tilauskanta oli hyvällä mallilla. Touko-kesäkuussa alkoi sitten taas uusia tilauksia tulla sisään.

Botnia Marinilla on tuotantoa Maalahden lisäksi Uudessakaarlepyyssä. Henkilöstöä on yhteensä 250. Heistä 200 työskentelee Maalahdessa.

Venekauppa kovassa kasvussa

Keväällä venemyynti pysähtyi täysin ja venevienti loppui. Kun sitten kävi selväksi, että ulkomaan matkailusta ei koronan aikana kannattanut haaveilla, alkoivat veneily ja mökkeily kiinnostaa.

Veneiden kysyntä suorastaan räjähti. Venealan keskusliiton, Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo sanoo, että kotimaassa veneiden myynti kasvoi 20 prosenttia.

Kaupaksi meni niin uutta kuin vanhempaakin venettä, ja myös venetarvikkeiden tarve kasvoi.

– Hämmästyttävää kyllä sesonki tuntuu jatkuvan edelleen eli veneitä menee kaupaksi. Toki vähemmän kuin kesällä, mutta selvästi kasvua siinäkin näkyy, Pajusalo sanoo.

Vuoden 2020 lukuja venemyynnistä ei vielä ole saatavilla, mutta esimerkiksi vuonna 2019 keskusliiton jäsenyritykset ilmoittivat liikevaihtoa olleen 588 miljoonaa euroa.

Kotimaan venemyynnin arvon osuus tästä oli hieman päälle 100 miljoonaa euroa.

Suomessa myydään vuosittain 10 000 uutta vesikulkuneuvoa. Rekisteröityjä eli yli 5,5 -metrisiä ja yli 20 hevosvoiman moottorilla varusteltuja kulkupelejä on tästä noin 4000 kappaletta.

Vienti käynnistymässä

Jos on kotimaassa venemyynti kasvanut paljon, sitä se ei ole vielä tehnyt veneviennissä.

– Vienti tyssäsi keväällä ihan täysin, ja siellä epävarmuutta on ollut pidempään, Pajusalo sanoo.

Merkkejä muutoksesta on kuitenkin näkyvissä.

– Viennin lasku on pysähtynyt, ja loppuvuonna vienti on jopa lähtenyt kasvuun. Arvio on tänä vuonna kokonaisuutena "plus-miinus-nolla". Se on aika hyvä, jos katsotaan, että Suomen tavaravienti koko vuonna on noin viidentoista prosentin laskussa – ja veneala pääsee siihen nollaan, kertoo Pajusalo.

Pienempiä perämoottoriveneitä viedään normaalivuosina Suomesta ulkomaille tuhansia.

Pajusalon mukaan niiden kohdalla kauppoja tehdään nyt varsinkin Ruotsiin. Norja on myös tärkeä alue, mutta sinne vienti ei ole vielä lähtenyt vetämään.

Pajusalo sanoo, että veneala on Suomessa varsin heterogeenistä eli on useita valmistajia, joista monet ovat pieniä ja ne sijaitsevat hyvin eri puolilla maata. Sillä on myös omat vaikutuksensa siihen, miten koronatilanteessa on pystytty toimimaan.

Vankka asiakaskunta ja brändi tukena

Botnia Marinin valmistamat veneet ovat arvoveneitä, ja niillä on tietty asiakaskunta. Myyntijohtaja Robert Carpelan kertoo, että omassa kategoriassaan Targa-veneillä on noin 50 prosentin markkinaosuus.

Poikkeusaikoina yhtiötä on auttanut muun muassa se, että Targa on maailmalla tunnettu brändi.

– On oltu markkinoilla yli 40 vuotta. Targa on aika tunnettu maailmalla ja se on brändi. Se on ollut hyödyllistä meille tällaisessa vaikeassa tilanteessa, Carpelan sanoo.

Pääosa eli 80 prosenttia tuotannosta menee ulkomaille. Veneitä viedään muun muassa Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Grönlantiin ja Venäjälle.

Tilauskanta ulottuu tällä hetkellä ensi vuoden syksyyn. Vuodessa Botnia Marin valmistaa 120-130 venettä.

