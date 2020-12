Korona on tuonut lähiruoan myyntiin nostetta – pandemia pakotti Teemu Virrantalon myymäläauton parkkiin, mutta verkkokauppa pelastaa joulun

Korona on saanut monet tukemaan pienyrittäjiä. Videolla yksi lähiruoan suurkuluttaja kertoo, miksi suosii lähiruokaa.

Ruokakaupat ovat koronavuoden voittajia. Kun ravintolat ovat kiinni, ruokaa on laitettu kotona. Etenkin Suomessa tuotettu ruoka käy nyt hyvin kaupaksi.

Polvijärveläisellä kauppiaalla Teemu Virrantalolla on alkamassa erilainen joulusesonki.

Vuosi sitten joulukuu tarkoitti pitkiä päiviä myymäläauton ratissa. Virrantalo kiersi joulumarkkinoilla ja toreilla kauppaamassa lähiseudulla tuotettua ruokaa.

Tänä vuonna lähes kaikki tapahtumat on peruttu ja myymäläauto seissyt parkissa kohta vuoden. Kauppiaan kiire sen sijaan ei ole hävinnyt minnekään.

Kun korona teki ahtaassa myymäläautossa asioinnin mahdottomaksi,Virrantalo keksi siirtää kaupankäynnin verkkoon. Asiakkaat tilaavat, mitä haluavat ja Virrantalo toimittaa kassit kotiovelle.

Koronavuosi on lisännyt lähiruoan suosiota

Joulun alle tilauksia on kertynyt niin paljon, että Teemu Virrantalo saa toimittaa niitä varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan.

– Suuremmat juhlallisuudet jäävät tänä vuonna väliin ja ollaan vain kotona. Ihmiset haluavat panostaa siihen, mihin voivat eli ruokapöytään, Virrantalo pohtii.

Perinteisten markettien ohella koronavuosi on näkynyt lähiruokapiireissä ja -myymälöissä: jäsenmäärät ja tilaukset ovat kasvaneet.

– Lähiruoan kysyntä oli voimakasta etenkin keväällä, jolloin oli näitä osta paikalliselta, suosi kotimaista -kampanjoita. Nyt suosio on vähän tasaantunut, mutta on edelleen korkealla, arvioi Marjatta Räsänen Itä-Suomen ProAgriasta.

Räsänen on mukana usean Reko-ruokapiirin toiminnassa Pohjois-Savossa.

Joensuun Enossa asuva Maiju Ahlholm oppi jo lapsena arvostamaan suomalaista ruokaa.

Tarjonta kasvaa ja kauppa käy myös verkossa

Kasvanut kysyntä on näkynyt lähiruokakaupassa kahdella tapaa. Ensinnäkin tuotevalikoima on kasvanut. Kehitys alkoi jo muutama vuosi sitten ja on tänä vuonna kiihtynyt.

Aiemmin lähiruokapiireistä saattoi tilata juureksia, jauhoja, leipää ja ehkä luomulihaa. Nyt Itä-Suomessakin on tarjontaa purukumista sinihomejuustoon.

– Jalostusaste on noussut. Esimerkiksi lihaa ja kalaa saa nyt monessa muodossa. Tuottajat uskaltavat myös kokeilla entistä rohkeammin erilaisia tuotteita, Marjatta Räsänen kertoo.

Toiseksi tuottajien on pitänyt kehittää myyntikanaviaan. Räsänen mainitsee uutena avauksena valtakunnallisen Tilalta.fi-verkkokaupan, joka tarjoaa tuottajille ilmaisen kauppapaikan.

Teemu Virrantalolle verkkokaupan avaaminen on mahdollistanut uusien asiakkaiden tavoittamisen.

– Jos miettii, ketkä pääsevät keskellä päivää asioimaan torilla myymäläautossa, niin kyllähän siinä aika iso joukko jää ulkopuolelle, Virrantalo toteaa.

Lähiruokakauppa ammattimaistuu

Lähes jokaisessa Suomen maakunnassa lähiruoan edistämiseen on pantu myös euroja.

Kuopion seutu sai vuonna vuonna 2017 eurooppalainen ruokamaakunta -tunnustuksen. Tänä vuonna alueella on vietetty tunnustuksen juhlavuotta, jonka yhteydessä lähiruokaa ja ruokamatkailua on markkinoitu voimakkaasti.

Teemu Virrantalo on ollut lähiruokakauppias niin ikään vuodesta 2017. Hän katsoo, että tuona aikana Pohjois-Karjalassa moni asia on kehittynyt ja ammattimaistunut. Etenkin yhteistyö tuottajien, kauppiaiden, ravintoloiden ja matkailuyritysten välillä on tiivistynyt.

– Meillä ei ole kilpailuasetelmaa, ainakaan negatiivisessa mielessä. Olemme lopulta aika pieni porukka ja toimimme kaverihengessä.

Lapinkoira Murri on usein mukana toimittamassa verkkokauppatilauksia asiakkaille. Pauliina Tolvanen

Jouluruokaa mökille

Pohjois-Karjalassa tuorein esimerkki yhteistyöstä on tältä syksyltä. Maakunnan matkailua vetävä VisitKarelia ehdotti, että Virrantalo voisi toimittaa jouluruokaa suoraan maakuntaan saapuville matkailijoille ja mökkiläisille.

Virrantalo ja joukko tuottajia tarttui ideaan. Joulun ruokakassiin voi pakata muun muassa juankoskelaista lanttulaatikkoa, kesälahtelaista savukalaa ja nurmeslaista juustokakkua.

Ensi kesänä Teemu Virrantalo uskoo istuvansa jälleen myymäläauton ratin takana.

Verkkokauppaa hän ei kuitenkaan aio sulkea.

– Myymäläauto toimii toreilla ja tapahtumissa ja verkkokauppa kotiinkuljetuksella siinä rinnalla, Virrantalo kertoo.

Kun yhtälöön vielä lisätään lähiruokakaupan rinnalla toimiva jäätelön valmistus, on ongelma positiivinen: miten yksi mies ehtii joka paikkaan.

Käykö lähiruoan kauppa kotiseudullasi? Entä mistä haluaisit lähiseudun tuotteita ostaa? Aiheesta voi keskustella 9.12. kello 23 saakka.

Lue lisää:

Korona herätti suomalaiset ostamaan enemmän kotimaista ruokaa – turvallisuus ja työllistävä vaikutus näkyvät nyt ostopäätöksissä