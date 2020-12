Katso suorana klo 11: Kalliiksi moitittu sote-esitys loppusuoralla, Yle seuraa

Toistakymmentä vuotta erilaisiin karikkoihin juuttunut sote-esitys on taas loppusuoralla. Mikäli sote-uudistus toteutuu, sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta 21 hyvinvointialueen ja Helsingin vastuulle.

Hallitus antoi yli tuhatsivuisen sote-esityksensä eduskunnalle tiistaiaamuna ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa.

Nimestään huolimatta esitys sosiaali- ja terveyspalveluista on edelleen enemmän terveys- kuin sosiaaliuudistus.

Soteuudistuksessa rahoitus tulee pääsääntöisesti valtiolta, mutta rahaa kerätään myös asiakasmaksuista.

Lähes 80 prosenttia hyvinvointialueiden tarvitsemasta rahoituksesta riippuu siitä, miten sairaita ja vanhoja ihmisiä alueella asuu. Vain 15 prosenttia riippuu siitä, miten paljon asukkaita alueella on.

Tiedotustilaisuudessa ovat läsnä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.), ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.), opetusministeri Li Andersson (vas.)ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.).

Viime aikoina eniten kiistaa on aiheuttanut se, tuleeko rahoitusmallista liian kallis etenkin isoille kaupungeille. Varsinkin Helsinki on kokenut joutuvansa maksajan asemaan. Arvostelua on tullut myös opposiolta. Esimerkiksi kokoomus sanoi lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun), että “kustannusten kasvun hillitsemiseksi tarvitaan selkeämpiä keinoja kuin mitä esityksessä onnistutaan antamaan”.

Soten rahoitus aiheuttanut soraääniä myös hallituksen sisällä. Erityisesti esitys on hermostuttanut RKP:tä.

Ylen haastattelema terveystaloustieteilija taas on sitä mieltä, että uudistus saattaa jopa jarruttaa kustannuksia. Joka tapauksessa uudistukselle on tulossa seitsemän vuoden siirtymäaika.

