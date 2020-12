Koronatilanne ei hellitä Kanta-Hämeessä – tehdyistä testeistä noin 2,1 prosenttia on positiivisia

Maanantaina Kanta-Hämeessä todettiin yksitoista uutta COVID-19-tartuntaa. Tapauksista kahdeksan on Hämeenlinnan seudulta ja kolme Forssan seudulta. Kahden tartunnanlähde on epäselvä, mutta muilla tartuntaketjut jo tiedossa, kerrotaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin nettisivuilla.

Fimlabin laiterikon vuoksi testivastauksissa on edelleen viivettä, eikä esimerkiksi itsenäisyyspäivänä otettujen koronatestien tuloksia ole vielä saatu.

Viime viikolla Kanta-Hämeessä tehtiin noin 2 000 koronatestia eli noin kaksi sataa testiä enemmän kuin edellisviikolla. Fimlabin mukaan perustestien vastaukset viipyvät noin kahdesta neljään vuorokauteen näytteenotosta.

Sairaalahoidossa on nyt viisi koronapotilasta

Joulukuun alussa eli aikavälillä 23. marraskuuta 6. joulukuuta on koronatartuntoja on ollut noin 63 tartuntaa 100 000 henkilöä kohden kahden viikon periodilla. Valtaosa uusista tartunnoista on kotoperäisiä ja tehdyistä testeistä noin 2,1 prosenttia on COVID-19-positiivisia. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi jo marraskuun lopulla, että koronan leviämisraja ylittyy, kun tehdyistä testeistä yli 2 prosenttia on postitiivisia.

Karanteenin aikana sairastuneita potilaita on 19 prosenttia ja epäselviä tartuntaketjuja on 18 prosenttia.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kolme COVID-19-potilasta, tehohoidossa ei tällä hetkellä yhtään. Riihimäen sairaalan terveyskeskusvuodeosastolla on hoidossa kaksi koronaan sairastunutta potilasta.

Tähän päivään mennnessä Kanta-Hämeessä on todettu yhteensä 507 COVID-19-tartuntaa. Syyskuun alun jälkeen koronavirukseen on sairastunut jo 389 kantahämäläistä.