Vuosien odotus päättyy pikkukunnassa – siirtyy henkisesti lähemmäksi Lahtea: "Kouvolaan tuntuu olevan aina mutka"

"Lahdessa on todella hyvät mahdollisuudet jatko-opiskelulle ja tulevaisuudelle". Näin kertoo Iitissä Vuolenkoskella asuva 16-vuotias Sofia Lehtinen.

Suomessa viisi kuntaa vaihtaa ensi vuoden alusta maakuntaa. Noin 6 700 asukkaan Iitti on niistä yksi, kun se siirtyy Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan. Iitti on toivonut siirtoa jo useamman vuoden ajan.

Kouvolan ja Lahden välissä oleva Iitti siirtyy vuoden 2021 alussa Kymenlaaksosta Päijät-Hämeen maakuntaan Yle

Sofia Lehtiselle siirtymisellä Päijät-Hämeen maakuntaan ei ole isompaa vaikutusta.

– Tällä hetkellä se ei merkitse erityisesti oikein mitään. Käyn Iitin mahtavassa lukiossa ja se on tosi hyvä, kertoo Sofia Lehtinen.

Lehtinen sanoo matkustaneensa shoppailemaan ja tapaamaan kavereita Lahteen ja Heinolaan. Matka taittuu ensin kyydillä Vierumäelle ja sieltä bussilla Lahteen. Matka on noin 20 kilometriä.

Lehtinen sanoo olevansa ylpeä vuolenkoskelainen. Hänen mielestään Kymenlaakso menettää Iitin siirtymisen myötä hyvän kylän, jossa on hyvä yhteis- ja talkoohenki sekä toimiva koulu.

– Iiitin Vuolenkoski on vireä kylä, jossa tapahtuu koko ajan. Talkoohenki on ainutlaatuista, kertoo Sanna Lehtinen. Petri Niemi/Yle

Samoin Iitin Vuolenkoskella asuva Sofia Lehtisen isosisko Sanna Lehtinen kertoo, että hän on pienestä asti asioinut Lahti–Heinola-akselilla. Lisäksi 21-vuotias Lehtinen opiskelee Lahdessa ammattikorkeakoulussa restonomiksi.

– Päijät-Hämeessä yhteistyö on toiminut ja palvelut ovat olleet siellä. Uskon, että niin kuin tähänkin asti, hyvin tulee menemään.

Siirtymistä hän aikoo juhlia perheen kesken.

– Tätä on jo odotettu jonkun aikaa. Mahtava päätös.

Suorat tiet

Iiitin Vuolenkoskella asuva 32-vuotias Paula Ahonen saapuu haastatteluun tyttärensä Helmin kanssa. Ahonen kertoo olevansa sieltä myös kotoisin. Hän opiskeli ensin Mikkelissä sairaanhoitajaksi, oli sen jälkeen työelämässä Lahdessa ja rakensi sitten miehensä kanssa taloa Vuolenkoskelle, jonne he muuttivat vuonna 2016.

– Vuolenkoskelaisuus merkitsee minulle turvaa, kotoisuutta sekä tuttuja ihmisiä, ystäviä ja sukulaisia.

Paula ja Helmi Ahonen asuvat Vuolenkoskella Iitissä. Petri Niemi/Yle

Ahonen kertoo lähtevänsä normaalisti isommille ostoksille Heinolan ja Lahden suuntaan, koska ne ovat näppärän matkan päässä. Matka Vuolenkoskelta Kouvolaan on noin 50 kilometriä, kun taas Lahteen se on noin 40 kilometriä.

– Tiet ovat suoremmat ja lyhyemmät Heinolaan ja Lahteen. Kouvolaan tuntuu olevan aina mutka.

Ahosta ei siirto Päijät-Hämeeseen huoleta. Terveysaseman säilyminen ja Vuolenkosken kylän aktiivisuus, houkuttelevuus ja elävyys ovat tärkeitä asioita.

– Meillä on täällä oma pieni palvelukeskus ja pidämme tiukasti kiinni siitä, että tietyt palvelut pysyvät ja niiden eteen on tehtykin paljon töitä. Koulu ja päiväkoti ovat sydämen asioita.

Yhteistyötä Päijät-Hämeen kanssa on tehty kylämarkkinoiden muodossa Lahden torilla ja etäkyläkahviloissa.

Kymenlaakson maakuntajohtaja: Yhteistyötä tehty ja sopeuduttu

Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola kertoo, että Iiitin eroon Kymenlaaksosta on vuosien varrella sopeuduttu.

– Se on jonkinlainen alistuminen tilanteeseen. Eihän tämä mikään juhlan paikka Kymenlaaksossa ole. Väkiluvussa on muutenkin alenemaa, mutta siihen on muutaman vuoden ajan sopeuduttu. Kansa on puhunut. Pulinat pois, eli tämä oli nyt iittiläisten tahto ja sitä noudatetaan.

Mikkolan mukaan Päijät-Hämeen sairaalan läheisyys oli suurin vaikutin siinä, miksi iittiläiset halusivat osaksi Päijät-Hämettä.

– Soten pitkäaikainen valmistelu, totta kai sillä on vaikutuksensa.

Mikkolan mukaan Kymenlaakson asukasluku tulee ennakkoarvioiden mukaan asettumaan Iitin lähtemisen myötä 162 000–164 000 asukkaan paikkeille.

– Olemme joka tapauksessa hyvää keskikastia ja toivomme pysyvämme siinä. Ei vain Kymenlaakson väkiluku muutu, vaan koko Suomen väkiluku joka paikassa muuttuu.

Mikkolan mukaan Päijät-Hämeen liitolla ja Kymenlaakson liitolla on ollut hyvää yhteistyötä. Yksi iso asia on ollutmoottoriurheilu- ja koulutuskeskus KymiRingin hankemaailma.

– Sehän on siinä rajalla. Vaikka se pääasiassa sijaitsee Päijät-Hämeen puolella, niin Kouvolan intressi on suuri siinä myös jatkossa.

Moottoriurheilukeskus KymiRingistä toivotaan molempia maakuntia hyödyttävää vetonaulaa. Arkistokuva viime kesäkuulta. Mikko Ahmajärvi / Yle

Mikkola muistuttaa, että Kymenlaakso yrittää säilyttää asemansa irtautumisen jälkeenkin.

– Logistiikkamaakuntana meillä on ykkössija monessa asiassa. Suurimmat tavaravirrat kulkevat Hamina-Kotka satamasta itärajalle asti. Kouvolan rautatie solmuna on ehdoton Suomessa.

Mikkola toivoo, että maakuntakeskukset pystyisivät pitämään puolensa.

– Toivotaan, että tällaiselle keskittymiselle tulisi jonkinlainen vastatrendi.

Päijät-Hämeen maakuntajohtaja: KymiRing iso asia

Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen kertoo, että valmistelut Iitin liittymisen suhteen ovat hyvässä vaiheessa.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta muutoksia ei tarvita, kun Iitti on jo mukana hyvinvointikuntayhtymässä. Siellä on myös muita hallinnollisia muutoksia, esimerkiksi kihlakuntajako, joka vaikuttaa poliisipiiriin. Iitti siirtyy Hämeen puolelle.

Leppäsen mukaan edunvalvonnan näkökulmasta Iitti on keskeisesti mukana valtatie 12:ssa ja sen kehittämisessä.

– Siellä valmistuu tiesuunnitelma ensi vuoden alusta ja lähtee sitten eteenpäin.

Toinen iso asia on KymiRing.

– Onhan se iso ja merkittävä koko maakunnalle, imagolle, näkyvyydelle, matkailijoille sekä liikenteelle. Nämä seuraavat Iitin mukana Päijät-Hämeen puolelle.

Uhkakuvia siirtymisessä Leppänen ei näe. Hallinnolliset kuviot ovat hyvin hoidossa. Maakuntakaavoituksesta ja aluekehittämisrahoituksesta voidaan sopia ja keskustella.

– Iitti on toiminnallisesti ollut pitkään jo osa Päijät-Hämettä. Toivotamme Iiitin lämpimästi tervetulleeksi ja on hieno asia, että saadaan uusi kunta tähän maakuntaan.

"Mennään juhlilla perhepiirissä"

Iitin Kausalassa asuva Jarmo Yrjölä kertoo asuneensa kunnassa koko ikänsä. Siirtyminen Päijät-Hämeeseen on hänen mielestään hyvä asia.

– Mieluummin Päijät-Häme kuin Kouvolan suunta.

Yrjölän vaimo kulkee Lahteen ja hän itse Kouvolaan. Heillä on sama matka. Muutosta Yrjölä toivoisi sote-palveluihin.

– Toivon, että se pelaisi paremmin kuin Kotka-Kouvolan suunnalla.

Ilmakuvaa Iitissä sijaitsevasta Kausalasta. Mika Halme/Yle

Myös Erkki Holttinen pitää Iitin siirtymistä Päijät-Hämeeseen luonnollisena asiana. Hän ei näe, että siirtymällä on suuria vaikutuksia.

– Kunhan pysyttäisiin näissä palveluissa mitä nyt on. En näe tässä vaiheessa tarvetta muuttaa.

Iitin lisäksi ensi vuoden alussa maakuntaa vaihtavat (siirryt toiseen palveluun) Heinäveden kunta, Joroisten kunta, Kuhmoisten kunta sekä Isonkyrön kunta.

