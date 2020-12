Ikävät talousuutiset ennakoivat kuluttajien luottamuksen laskua – Etla kehitti koneoppivan mallin Ylen uutisten pohjalta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla kertoo kehittäneensä koneoppivan mallin, joka voi arvioida talouden epävarmuutta. Epävarmuutta arvioidaan kotimaisesta uutisdatasta.

Kun negatiivisten talousuutisten määrä kasvoi, kuluttajien luottamus talouteen laski, havaittiin Etlan tutkimuksessa.

– Negatiivisten talousuutisten määrä kertoo nimenomaan taloudellisesta epävarmuudesta sillä hetkellä. Ihmiset lukevat ensin huonoja uutisia, minkä jälkeen heidän epävarmuutensa kasvaa ja luottamus laskee, toteaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus tiedotteessa.

Mitä hyötyä tällaisesta mallista sitten on? Lehmuksen mukaan hyöty tulee siitä, että tietoa talouden tilasta saadaan jo ennen varsinaisia tilastoja.

Negatiivisia talousuutisia kerättiin Ylen verkkosivujen uutisvirrasta. Niiden pohjalta kehitettiin epävarmuusindeksi, jota verrattiin Tilastokeskuksen kuluttajaluottamusindeksiin. Indeksit korreloivat eli ne olivat yhteydessä toisiinsa.

Malli vaatii vielä jatkokehitystä

Nyt kehitetty epävarmuusindeksi on Etlan mukaan niin sanottu pehmeä indeksi, joka mittaa ihmisten suhtautumista talouteen. Sen arvot ovat abstrakteja, jolloin kiinnostavaa on nimenomaan indeksin kehitys eikä niinkään yksittäisen indeksin arvo. Tästä syystä epävarmuusindeksiä on verrattu kuluttajaluottamukseen juuri korrelaation avulla.

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostui Ylen uutisotsikoista vuoden 2018 alusta vuoden 2020 heinäkuuhun.

Tälle aikavälille mahtui selkeitä taloudellisen epävarmuuden tason nousuja, kuten syksyn 2018 työtaistelut ja yt-neuvottelut sekä koronapandemia keväällä 2020.

Epävarmuus lähti kevään piikin jälkeen kuitenkin nopeaan laskuun kesää kohti, mikä näkyy myös luottamuksen palautumisena viime kesänä.

– Epävarmuusindeksiä on mahdollista hyödyntää niin tulevissa tutkimuksissa kuin talouden ennustamisessakin, tosin malli vaatii vielä jatkokehitystä. Kehitämme muutoinkin jatkuvasti lyhyen aikavälin ennustemallejamme, myös yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, jotta tilastojen julkaisuviive lyhenisi, Lehmus kertoo.

Indeksin taustalla olevan koneoppivan mallin on kehittänyt Etlan tutkimusharjoittelija Aleksi Avela.

