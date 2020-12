Pohjanmaan laajassa huumekauppajutussa tuomiot – päätekijöille useiden vuosien vankeusrangaistukset

Amfetamiinin levitykseen ja kauppaan liittyvässä jutussa on ollut syytettynä kaikkiaan kolmisenkymmentä henkilöä, joista kymmenen määrättiin vangittavaksi.

Pohjanmaan laajassa huumausainejutussa on annettu tuomiot tänään Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Päätekijät eli kristiinankaupunkilainen pariskunta sai useiden vuosien ehdottomat vankeusrangaistukset. Mies passitettiin vankilaan seitsemäksi ja nainen viideksi vuodeksi.

Pariskunnan alaikäinen poika sai nuorena henkilönä tehdystä rikoksesta vuoden ja kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Ulkomailta tuodun amfetamiinin kauppaan ja levittämiseen liittyvässä rikosvyyhdissä on ollut syytettynä yhteensä kolmisenkymmentä henkilöä. Heistä kymmenen määrättiin vangittavaksi eli he saivat yli kahden vuoden tuomion.

Rikokset ajoittuvat pääosin syksyn 2019 ja kevään 2020 välille.

Useita rikosnimikkeitä

Kristiinankaupunkilaispariskunnan hallussa on ollut suuri määrä amfetamiinia ja perheen kodista käsin on pyöritetty laajaa huumekauppaa.

Päätekijä todettiin huumausainerikosten ja törkeän huumausainerikoksen lisäksi syylliseksi myös törkeään ampuma-aserikokseen ja räjähderikokseen sekä laittomaan tuontitavaraan rytymiseen.

Pariskunta tuomittiin yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 160 000 euroa.

Oikeuden päätöksestä selviää, että pariskunta on pitänyt hallussaan ainakin 46 kiloa amfetamiinia. Aine on hankittu Alankomaista miehen kontaktien avulla ja sitä on säilytetty Kristiinankaupungissa pariskunnan asunnossa.

Pariskunta on myynyt amfetamiinia useille henkilöille pienemmissä erissä jälleenmyytäväksi. Yhteensä päätekijät ovat myyneet amfetamiinia eteenpäin ainakin 16 kiloa.

Teko on arvioitu kokonaisuutena törkeäksi, koska rikoksen kohteena on ollut erittäin vaarallinen huumausaine ja suuri määrä huumausainetta. Vastaajat ovat tavoitelleet teolla erittäin suurta taloudellista hyötyä.

Kunnallispoliitikon osuus käsitellään myöhemmin

Huumevyyhdissä on epäiltynä myös kristiinankaupunkilainen kunnallispoliitikko, mutta hänen osuutensa käsitellään pääjutusta erillään ensi vuoden puolella. Hän erosi itse aiemmin tänä vuonna luottamustehtävistään.

