Koronalle altistuneita ollut töissä Suomessa myös vanhusten sairaalassa – taustalla on THL:n poikkeusohje

Koronavirukselle altistuneita on ollut töissä myös ainakin Rauhaniemen sairaalassa Tampereella. Miikka Varila / Yle

Tehyn mukaan käytäntö on tartuntatautilain vastainen ja se on kannellut asiasta.

Koronalle altistuneen hoitohenkilökunnan käyttö on ollut laajempaa kuin on tähän asti ollut tiedossa. Yle kertoi maanantaina, että koronalle altistuneita hoitajia ja lääkäreitä on ollut töissä TAYSissa.

Koronavirukselle altistuneita on ollut töissä myös ainakin Rauhaniemen sairaalassa Tampereella. Rauhaniemen sairaalassa hoidetaan pääosin vanhuksia. Koronaviruksen on todettu olevan vaarallisempi vanhuksille kuin muille ikäryhmille.

Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen kertoo Ylelle, että Tampereella sovellettua karanteenikäytäntöä on tarvittu Rauhaniemen sairaalan epidemian yhteydessä kahdella osastolla.

Sovellettu karanteeni tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät voi käydä esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä, mutta heidät on määrätty käymään normaalisti töissä.

Sovellettua karanteenia käytetään Räsäsen mukaan, jos yksikköön tulee niin paljon altistumisia, että potilasturvallisuus vaarantuu.

– Totta kai tilanteet ovat ikäviä. Jos pystytään toimimaan normaalikaranteenin mukaan, näin toimitaan, Räsänen sanoo.

Rauhaniemen sairaalan osastolla todettiin joulukuun alussa koronavirustartuntoja potilailla ja henkilökunnan jäsenillä. Tartuntoja oli 3. joulukuuta mennessä todettu yhteensä seitsemän.

Perjantaina kerrottiin, että koronatartuntojen määrä oli kasvanut 13:een. Tartunnan saaneista seitsemän on potilaita, kuusi henkilökuntaa. Tuore sairastuneiden määrä selviää tiistaina iltapäivällä.

Tehy kanteli

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen sairaalan käytännöstä. Koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit käyvät TAYSissa töissä, koska työnantaja on määrännyt heidät "sovellettuun karanteeniin".

Tehyn mukaan käytäntö on tartuntatautilain vastainen.

– Meidän näkemyksemme mukaan tässä on riski sekä potilasturvallisuudelle että henkilöstön turvallisuudelle. Työnantaja vastaa henkilöstön työturvallisuudesta ja meidän käsityksemme mukaan tässä vaarannetaan nyt sitä, Tehyn oikeuspalvelun päällikkö Kari Tiainen sanoi Ylelle maanantaina.

TAYS perustelee käytäntöä (siirryt toiseen palveluun) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeella.

Ohjeessa sanotaan näin (siirryt toiseen palveluun): "Jos 10 vuorokauden karanteeni ei ole toteutettavissa esimerkiksi ilman, että sosiaali- terveydenhuollon yksikön toiminta vaarantuu, työntekijä voi jatkaa työssä tai palata työhön aiemmin. Tämä on mahdollista vain, jos työntekijä käyttää työssään jatkuvasti kirurgista suu-nenäsuojusta eikä hoida vaikeasti immuunipuutteisia potilaita."

TAYSin hr-johtaja Raija Ruoranen kertoi maanantaina, että Tehyn esiin nostamia tapauksia on 2–3.

– Jos terveydenhuollon yksikön toimintaa ei pystytä muuten turvaamaan, altistunut työntekijä, jolla ei ole todettu koronatartuntaa, voi jatkaa työssä tai palata töihin ennen karanteenin päättymistä, Ruoranen kertoi.

Ruorasen mukaan yksikön toiminta olisi vaarantunut ja potilaiden hoitoa olisi täytynyt rajoittaa niin, että se olisi vaarantunut.

– Tilanteet tulevat hyvin äkillisinä, ja ratkaisut täytyy tehdä nopeasti. Ei meillä ole sellaista liikkumavaraa, että resursseja olisi mahdollista irrottaa niin, ettei se vaikuttaisi johonkin muuhun toimintaan.

Tehyn mukaan TAYSin toiminta johtuu siitä, että sillä on pulaa koulutetusta hoitohenkilöstöstä ja lääkäreistä.

Kantelusta kertoi ensimmäisenä Tehy-lehti (siirryt toiseen palveluun). Tehyn lakimies Juho Kasanen kertoo lehdessä, että sovellettua karanteenia on käytetty myös muissa sairaanhoitopiireissä.

