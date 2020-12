Afrikka alkoi torjua koronavirusta ripeästi – maltillisia tartuntalukuja selitetään myös lämpimällä ilmastolla ja vähäisellä testimäärällä

Etelä-Afrikassa on eniten tartuntoja Afrikan maanosassa. Tiukat rajoitustoimet ovat vieneet toimentulon kulttuurialalla. Taiteilija osoittamassa mieltään Pretoriassa syyskuussa 2020.

Yli miljardin asukkaan maanosassa vahvistettuja tartuntoja on tällä hetkellä vähemmän kuin Euroopassa. Tartuntojen diagnosoiminen ja kuolinsyiden toteaminen on tosin puutteellista osassa Afrikan maita.

Koronapandemian pitkäaikaisemmat vaikutukset kuten talouden supistuminen, lisääntyvä köyhyys ja muiden sairauksien hoitamattomuus näkyvät vasta myöhemmin. Kovat rajoitukset heikentävät jo nyt vähäosaisimpien elämää, kun päivittäiset tulot lakkaavat eikä sosiaaliturvaa ole.

Koronatoimet kurittavat kuitenkin myös maanosan talousveturin Etelä-Afrikan pienyrityksiä. Businesstech-julkaisun mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes puolet pienyrityksistä joutui sulkemaan ovensa pandemian ensimmäisen viiden kuukauden aikana.

Britannia aloitti koronarokotukset tiistaina. Suuressa osassa rikkaista länsimaista koronarokotusten odotetaan alkavan pian vuodenvaihteen jälkeen, mutta kehitysmaat joutuvat odottamaan.

Kovat toimet käyttöön alkuvaiheessa

Afrikan tilannetta taustoittaneen BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) hygieniaohjeistus on tuttua muista epidemioista, kuten ebolasta.

Kättelyn välttely, käsienpesu ja turvavälit otettiin käyttöön monissa maissa jo maaliskuussa, samoin ulkonaliikkumis- lento- ja matkustusrajoitukset. Kotimainen ja Afrikan maiden välinen matkustaminen on harvinaisempaa kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Esimerkiksi kahden miljoonan asukkaan Lesothossa rajoitustoimiin ryhdyttiin maaliskuussa jo ennen ensimmäistäkään vahvistettua tartuntaa. Maahan julistettiin kolmen viikon tiukka sulku. Nyt vahvistettu tartuntoja on 2 150 ja kuolleita 44.

Rajoitustoimille ja rokotteille tukea kansalaisilta

Afrikalla on kokemusta virusepidemioiden vastaisesta taistelusta. Malaria ja keuhkokuume ovat mantereen yleisimpiä kuolinsyitä.

Ruumiineritteiden välityksellä leviävä ebola surmasi Länsi-Afrikassa 2014–15 noin 15 000 ihmistä.

Torjuntatoimiiin ryhdyttiin aiempien kokemuksien perusteella (siirryt toiseen palveluun), esimerkiksi korkeimpien tartuntalukujen Etelä-Afrikassa päiväkohtaiset lukemat olivat korkeimmillaan keskikesällä yli 10 000 vuorokaudessa. Loppusyksyn aikana tapaukset ovat kääntyneet lievään nousuun.

Yhteiskunnan sulkutoimiin suhtaudutaan kaksijakoisesti esimerkiksi tulomenetysten vuoksi. Rokotteilla on laajemoi kannatus.

Esimerkiksi Egyptissä ja Etelä-Afrikassa on järjestetty laajoja kliinisiä testejä (siirryt toiseen palveluun)toimivan torjuntakeinon löytämiseksi.

Nuori väestö ja alhaiset testausmäärät

Syytä maltillisiin lukuihin on etsitty myös nuoresta väestöstä, mediaani-ikä Afrikassa on 19 vuotta. Vain kolme prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita.

Tutkijat ovat varoittaneet Afrikkaa toisaalta myös "hiljaisesta epidemiasta."

Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun) testejä tehdään muutamia tuhansia miljoonaa asukasta kohti. Euroopassa vastaavat luvut ovat 74 000 testiä miljoonaa asukasta kohti.

Lämmin ilmasto vähentää tartuntoja

Lämmin ja kostea ilmanala saattaa selittää Afrikan lukemia.

Marylandin yliopistossa Yhdysvalloissa on tutkittu ilmaston ja koronaviruksen leviämisen yhtettä (siirryt toiseen palveluun). Virus leviää kaikissa olosuhteissa, mutta ilmeisesti vähemmän kosteassa ja lämpimässä ilmastossa. Tutkimuksen mukaan trooppinen ilmasto oli jonkinlainen selittäjä vähemmille tautitapauksille.

