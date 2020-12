Katso suorana klo 15.30 alkaen: Koronatilanne ei helpotu, tuleeko Pirkanmaalle taas uusia rajoituksia?

Koronatilanne ei ole helpottunut Pirkanmaalla. Yhteensä todettuja tapauksia on lähes 1 500. Tällä viikolla on kerrottu lähes 50 uudesta tartunnasta kahden päivän aikana.

Tiistaina selviää, johtaako tilanne taas uusiin rajoituksiin.

Yle seuraa suorana kello 15.30 alkavaa Pirkanmaan pandeamiatyöryhmän infoa.

Infossa käydään läpi ohjausryhmän suosituksia, kuluneen viikon tartuntatilannetta ja jäljitystyön tuloksia. Tilannetta esittelevät johtajaylilääkäri Juhani Sand sekä infektiolääkärit Jaana Syrjänen ja Janne Laine.

TAYSin erityisvastuualueella sairaala- tai vuodeosastohoidossa on yhteensä 32 koronapotilasta. Koronavirukseen liittyvään sairauteen kuolleita on 19.

Tilanne on pandemiatyöryhmän mukaan vakava, mutta Pirkanmaa on edelleen kiihtymisvaiheessa. Ilmaantuvuus on 74 tapausta per 100 000 asukasta. Jäljitys onnistuu hyvin ja tartunnan lähde tiedetään 73 prosentissa tapauksista.

Iäkkäimpien ikäluokkien osuus tartunnoista on edelleen kasvanut ja se näkyy myös sairaalahoidossa. Hoito- tai hoivayksiköstä tuli 11 tartuntaa.

Pandemiaohjausryhmä pitää välttämättömänä, että omaiset ja läheiset noudattavat annettuja suosituksia ja turvallisuusohjeita vieraillessaan ikäihmisten asumis- ja hoivayksiköissä eri puolilla Pirkanmaata.

– Ohjeita on syytä noudattaa nyt ikääntyneiden ihmisten hengen suojelemiseksi. Tämä on hyvä muistaa myös jouluna, kun ikäihmisiä käydään tervehtimässä, sanoo Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäriJuhani Sand.

Uusia tartuntoja todettiin viime viikolla yhteensä 192. Tartuntoja tuli eniten perhepiiristä.

Ei vielä laajaan etäopetukseen

Pandeamiatyörymä ei vielä ohjaa laajamittaiseen toisen asteen etäopetukseen. Siihen voidaan siirtyä tarvittaessa ryhmittäin tai yksiköittäin.

Suurista ja paljon esillä olleista altistuneiden määristä huolimatta koulujen jatkotartuntoja on koko Suomessa todettu erittäin vähän. Tartuntojen määrä on vähentynyt alle 20-vuotiailla verrattuna edelliseen viikkoon.

– Olemme sulkeneet nuorilta nuorisotilat ja laajasti myös harrastustoiminnan, joten koululla on nyt nuorille iso merkitys sosiaalisessa kanssakäymisessä, pandemiaohjausryhmä tähdentää.

Perheisiin tartunnat ovat tulleet viime viikkojen tartunnanlähteistä. Työpaikoilta tuli 20 tapausta kymmeneltä eri työpaikalta. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista tuli 16 tapausta.

Baareista saatiin 14 tartuntaa kolmesta eri ravintolasta. Hoito- tai hoivayksiköstä saatiin 11 tartuntaa, yksityisistä juhlista 7, vapaa-ajan harrastuksista kolme. Kouluista tartunnan sai kaksi. Ulkomailta tuli yksi tartunta. Loput ovat yksittäisiä lähteitä.

Rajoituksia on kiristetty lähiaikoina jo kolme kertaa Pirkanmaalla

Ensin marraskuussa lopussa määrättiin työpaikoille maskit, rajoitettiin aikuisten harrastamista ja suositeltiin kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta yksityistilaisuuksiin. Aiemmin maskisuositus oli tullut toisen asteen oppilaitoksiin.

Sen jälkeen Pirkanmaa suositteli esimerkiksi julkisten ja yksityiten sisäliikuntatilojen laittamista kiinni, mikä käytännössä lopetti lasten sisäharrastukset. Lisäksi Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin suositeltiin välttämään tarpeetonta matkustusta.

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin tuli kymmenen hengen kokoontumisrajoitus, minkä aluehallintovirasto linjasi määräykseksi.

Viikko sitten Pirkanmaan pandemiatyöryhmä kielsi esimerkiksi vierailut sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Lista kaikista rajoituksista ja suosituksista löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Avi linjasi: Pirkanmaalla yleisötilaisuuksien maksimi 10 henkeä – päätös voimassa kolme viikkoa

Koronatilanne pahenee, Pirkanmaalla kielletään vierailut sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Tässä lista Pirkanmaan uusista koronasuosituksista – infektiolääkäri: "Kovin huolestuneena katson kuvia kauppakeskuksista"

Tällaisia ovat Pirkanmaan uudet rajoitukset: Maskit työpaikoille ja toiselle asteelle, juhliin vain kymmenen henkeä, harrastuksia tauolle