Hukkasitko sinä mölkyn, kiukaan tai uniapnealaitteen? Nämä kaikki on tuotu löytötavaratoimistoon, josta vain harva hakee omansa pois

Monet löytötavaraan päätyneistä tavaroista on upouusia.

Korona on iskenyt myös löytötavaratoimistoihin. Helsingissä Kampin löytötavarapisteellä tavaramäärä on puolittunut.

Helsingissä Narinkkatorin laidalla, Kampin kauppakeskuksen kyljessä on erillinen sisäänkäynti, josta kulkee rullaportaat alas kaukoliikenteen bussiterminaaliin.

Rullaportaiden yläpäässä sinisellä seinustalla on pieni luukku, jolla tuskin kukaan varsinaisesti haluaisi asioida.

Se nimittäin tarkoittaisi sitä, että olisi hävittänyt jotain.

Hannu Heiskanen ajautui pyörittämään Kampin löytötavarapistettä hieman sattumalta.

Heiskanen on suutarimestari, ja nimenomaan suutarin palveluja varten hän perusti liikkeen Kampin kauppakeskukseen. Heiskasen liike on ollut samalla paikalla kauppakeskuksen avaamisesta asti, eli vuodesta 2006.

Aluksi Heiskaselle sysättiin Kampin infopisteen toiminta. Löytötavarat olivat silloin vielä vartijoiden vastuulla, mutta Heiskasen mukaan vartijakoppiin oli niin pitkä matka, että pian tavaroita ryhdyttiin tuomaan hänen liikkeelleen.

Kun aluehallintovirasto muistutti, että löytötavaratoiminta on luvanvaraista, Heiskanen laittoi luvat kuntoon.

Ja sillä tiellä hän on yhä.

Hannu Heiskanen tutkii hukattuja biljardikeppejä, joita kukaan ei tähän mennessä ole kaivannut. Sara Salmi / Yle

Korona tyhjensi löytötavaratoimiston hyllyt

Heiskasen mukaan tavaramäärä on jopa puolittunut koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilan takia. Kun ihmiset eivät liiku, eivät he myöskään hävitä tavaroitaan yhtä ahkeraan.

Heiskanen esittelee tyhjiä hyllyjä varaston perällä. Ei uskoisi, että pienen luukun taakse kätkeytyisi näinkin isot varastotilat.

Löytötavaratoimiston varastolla on iso kasa kyynärsauvoja ja kävelykeppejä. Hannu Heiskasen mukaan myös rullatuolit ovat yleisiä. Nyt perällä nököttää vain yksi hylätty rollaattori. Sara Salmi / Yle

Löytötavaratoimistolla tavaroita säilytetään kolme kuukautta. Mihin ne sitten päätyvät?

– Meillä on ollut yksi kirpputorikauppias, joka on ostanut tavaraa. Sitten lahjoituksiin olemme yrittäneet antaa, mutta ei näitä oikein huolita, Heiskanen toteaa.

Järjestöt toivovat usein vain pestyjä ja lajiteltuja vaatteita. Tähän ei Heiskasella riitä rahkeet.

– Jotkut pienemmät järjestöt kuitenkin ottavat. Nyt esimerkiksi haettiin tavaraa vankilasta vapautuville naisille.

Kuka on hukannut kanteleensa? Sara Salmi / Yle

Heiskasen on vaikea eritellä erikoisimpia löytötavaroita. Ihmiset kun tuppaavat kadottamaan kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä.

Kuten saunan kiukaan ja mölkyn. Tai uniapnealaitteen.

Löytötavaratoimistoon päätyy toisinaan myös huumeita. Niitä löytyy repuista ja kasseista, joita tuodaan.

Kerran Heiskaselle tuotiin bussiin unohtunut kassi, jonka läpi törrötti huumepiikkejä. Siitä hän antoi palautetta.

Löytötavaroita tarkistaessa täytyykin pitää hanskat kädessä.

Heiskanen kertoo, että jonkin verran löytötavaroihin päätyy partakoneita. Paketin tekstit viittavaat siihen, että kone on tullut matkaajien mukana. Sara Salmi / Yle

Treenikassit unohtuvat baareihin ja ravintoloihin

Helsingissä on kaksi löytötavaratoimistoa. Toinen niistä sijaitsee Mäkelänkadulla. Toki myös poliisilla on löytötavaroita.

Kampin löytötavarapiste tekee yhteistyötä esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa, ja iso osa tavaroista on bussiin unohtuneita.

Hyllyt notkuvat erilaisia reppuja ja kasseja.

– Eniten on varmastikin treenikasseja, Heiskanen pohtii.

Hän kuitenkin sanoo, ettei niitä yleensä löydetä kuntosalilta tai urheiluhallilta, vaan ravintoloista.

– Veikkaan, että ihmiset käyvät kuntosalilla tai pelaamassa jotain, minkä jälkeen he menevät kaljalle ja kassit unohtuvat sinne.

Vesijuoksuvyö on siirretty jo varaston perälle, joten sitä ei ole kukaan tullut kyselemään. Sara Salmi / Yle

Jos hukkaamansa tavaran hakee löytötavaratoimistosta, maksaa se korkeimmillaan 17 euroa. Tämän enempää löytötavaratoimisto ei saisi ottaa.

On kuitenkin arpapeliä, päätyykö kadotettu tavara koskaan löytötavaratoimistoon – tai mihin niistä. Monia kismittääkin se, kuinka kallista toimistoihin on soittaa. Myös verkossa tavarakysely on maksullista.

Hannu Heiskasen mukaan heidän on pakko periä tavarakyselyistä maksu.

– Muutenhan puhelin soisi koko ajan, hän toteaa.

Löytötavaratoimistolla voi käydä kyselemässä tavaroidensa perään ilmaiseksi.

Hannu Heiskasen on vaikea määritellä löytötavaratoimiston erikoisimpia esineitä, sillä varastot ovat pullollaan mitä erilaisimpia härveleitä. Tämä tässä on trumpetille tarkoitettu varuste. Sara Salmi / Yle

Omansa saa takaisin, jos osaa tarpeeksi hyvin kuvailla kadottamaansa asiaa. Heiskanen kertoo tunnistavansa melko hyvin huijarit, mutta heille ei oikein mahda mitään: löytötavaratoimistolla ei yleensä ole todisteita suuntaan tai toiseen.

Hannu Heiskasen tytär Janette Heiskanen oli luukkuvuorossa. Ei uskoisi, että tämän pienen luukun taakse kätkeytyy valtava varasto. Sara Salmi / Yle

Kampin löytötavarapisteellä arvokkaimmat löytötavarat kirjataan ja niihin laitetaan tarralappu, joka muistuttaa lentoasemalla matkatavaroihin kiinnitettävää lappusta. Näistä tavaroista haetaan noin viidennes.

Esimerkiksi hanskoja, lapasia ja pipoja ei kirjata. Heiskasen mukaan kirjaamattomia tavaroita noudetaan vain muutama prosentti.

Tässä on vasta ensimmäinen osa Kampin löytötavarapisteen varastoa. Varaston perälle joutuu kulkemaan selkä kumarassa, sillä katto on sen verran matalalla. Nyt viimeiset hyllyt ovat kuitenkin tyhjänä, kun tavaraa ei ole tuotu normaaliin tapaan. Sara Salmi / Yle

