Poliiseja epäillään Elokapinan mielenosoittajien pahoinpitelystä – syyttäjä: "Rikosnimikkeen selvittäminen osapuolten oikeusturvan mukaista"

Useita poliiseja epäillään virkavelvollisuuden rikkomisen lisäksi Elokapina-ympäristöliikkeen mielenosoittajien pahoinpitelystä lokakuun alussa Helsingissä järjestetyssä mielenosoituksessa.

Joukko mielenosoittajia oli katkaissut liikenteen Kaisaniemenkadulla istumalla keskellä tietä. Poliisi yritti selvittää tilanteen ensin muilla tavoilla, mutta sumutti lopulta mielenosoittajia OC-kaasulla eli pippurisumutteella.

Valtakunnansyyttäjä aloitti tapahtumista esitutkinnan lokakuun puolivälissä. Aluksi rikosnimikkeenä oli virkavelvollisuuden rikkominen, mutta tutkinnan edettyä on ilmennyt syytä epäillä poliiseja myös pahoinpitelystä.

– Esiselvityksessä selvitimme poliisin menettelyä ja asianomistajan tekemää tutkintapyyntöä. Siinä ilmi tuotujen seikkojen myötä tuli selväksi, että on syytä selvittää asiaa myös pahoinpitely-rikosnimikkeen osalta. Se on molempien osapuolten oikeusturvan mukaista, kertoo poliisirikosasioiden tutkinnanjohtaja, valtakunnansyyttäjän toimiston erikoissyyttäjä Heidi Savurinne.

Uudesta rikosnimikkeestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Savurinne ei tutkinnallisista syistä erittele, kuinka montaa poliisia tapauksessa epäillään rikoksista. Epäiltynä on useita Helsingin poliisilaitoksen poliisimiehiä.

Asianomistajia jutussa on 15. Heistä 14 on tehnyt tutkintapyynnön. Lisäksi yksi sivullinen on tehnyt rikosilmoituksen. Esitutkinnassa on hankittu teknistä selvitystä ja kuultu sekä asianomistajia että epäiltyjä.

– Selvitämme poliisin voimankäyttöä ja poliisin toimintaa yleensä tämän mielenosoituksen yhteydessä. Selvitämme, onko kyseessä ollut lievin mahdollinen voimakeino, ja onko voimaa käytetty siten kuin poliisilaki ja poliisin oma sääntely edellyttää, Savurinne sanoo. ** **

– Epäiltyjen kuulemiset ovat vielä kesken, joten en voi avata jo kuultujen kertomaa, hän toteaa.

Poliisihallitus tiedotti aiemmin, että heidän käsityksensä mukaan poliisi toimi tilanteessa oikein. Savurinne myöntää, että poliisin toiminnan arviointi mielenosoituksessa on haastavaa.

– Kyllä siinä pitää ottaa monia seikkoja huomioon. Poliisihallituksen selvityksen näkökulma on erilainen kuin valtakunnan syyttäjällä. He arvioivat tilannetta lähinnä laitoksen toiminnan tasolla tai yleensä poliisin toimintaa. Me arvioimme, onko aihetta aloittaa esitutkinta ja syytä epäillä poliisia rikoksesta, Savurinne toteaa.

Esitutkinnan arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alussa.

