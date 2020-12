"Tukahduttamisen ilmapiiri vallitsee, aktiiviset ovat jo ulkomailla" – kotimaistaan lähteneet antavat karun kuvan Unkarin ja Puolan tilanteesta

Unkarin ja Puolan kehitys huolestuttaa muualla Euroopassa. Erityisen synkkä on niiden näkemys, jotka ovat jo jättäneet kotimaansa taakseen.

Yle haastatteli tähän juttuun Suomessa pitkään asunutta unkarilaista, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

– Yritän nykyään olla sanomatta mitään radikaalia. Vaikka olen hallitsevien silmissä vain pieni piste, en voi tietää, koska se onkin väärä piste, haastateltava vertaa ja jatkaa:

– Monet tuntemani aktiiviset ihmiset ovat jo muuttaneet ulkomaille.

Huoli oikeusvaltioperiaatteen murenemisesta Euroopan unionin itälaidalla on pitkin syksyä jumittanut neuvotteluita apupaketista, jota kaivataan kipeästi koronapandemian aiheuttaman talouskriisin lievittämiseksi.

Sopimukseen ollaan nyt pääsemässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Unkari ja Puola joutuisivat nyt oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen tarkkailuluokalle.

Helsingin yliopiston tutkija Katalin Miklóssy muistuttaa, että nämä maat osaavat pitää puolensa.

– Tukea saavissa maissa tiedetään jo, kuinka uusia sääntöjä kierretään. Nyt syntyneen sovun mukaan on paljon mahdollista, että sääntelyn ulkopuolelle jää kaikki muu paitsi EU-tuen käytön tarkkailu, Miklóssy sanoo.

Hän kritisoi Euroopan unionin myöntymistä.

– Sopimuksella EU on hyväksynyt, ettei pysty vaikuttamaan oikeusvaltiotilanteeseen itäisissä jäsenmaissa.

"Tiedeakatemia miehitettiin, kriittistä tutkimusta vainotaan"

Arvostelijat nostavat esille etenkin median riippumattomuuden murentamisen ja oikeuslaitoksen lipumisen vallanpitäjien kontrolliin – sekä etenkin Unkarissa korona-ajan tuoman poikkeuslain mielivaltaisen käytön.

Kokonaiskuva on synkkä. Maissa, joita aiemmin kutsuttiin Itä-Euroopaksi, nousee esiin entisen valtiososialismin mieleen tuovia ilmiöitä.

Monet eivät enää halua esittää arvostelua omissa nimissään. Ylen haastattelema henkilö sanoo, että Unkarin kehitys ei ole haitannut hänen elämäänsä, koska hän on asunut pitkään synnyinmaansa ulkopuolella.

– Lähipiirissäni on tapahtunut paljon sellaista, joka vaikuttaa elämään: Keski-Euroopan yliopiston (CEU) ajaminen maanpakoon, tiedeakatemian miehittäminen ja kriittisen tutkimuksen vainoaminen.

– Lisäksi jo vuonna 2011 tehtiin lainmuutos, joka helpottaa iritisanomisia. Tämä pakottaa toimittajat pysymään "virallisella linjalla" ja heikentää myös virkamiesten asemaa, lisää haastateltava.

Oikeusvaltio voimassa kun vallanpitäjille sopii

Haastattelussa muodostuu kuva maasta, jossa oikeusvaltion periaatteet ovat kunniassa – mutta vain niin kauan kun ne eivät ole ristiriidassa pääministeri Viktor Orbánin tai hänen tukijansa etujen kanssa.

Toisinajattelijoiden on turha kuvitella saavansa työpaikkaa hallinnon piiristä. Myös yrittäjän toiminta voi käydä mahdottomaksi, jos kilpailijana on valtion tuella toimiva oligarkki.

Keskeistä on median hallinta.

– Unkarissa propaganda tuotetaan hallituksen valvomissa mediayhtymissä. Unkarin kielellä ei ole saatavilla tietoa, jota kansainvälinen lehdistö välittää, sanoo maan oloja tunteva haastateltava.

Tiedonvälitys on yhdenmukaistettu

Myös Helsingin yliopiston tutkija Katalin Miklóssy pitää keskeisenä epäkohtana sitä, että kansalaiset eivät saa asioista riippumatonta tietoa. Miklóssyn mukaan tämä pätee etenkin Unkariin, jonka mediasta jo 89 prosenttia on hallituksen valvonnassa.

– Erityisesti maaseudulla asuvat eivät saa tietoa ja joutuvat näin tyytymään siihen, mitä heille syötetään, sanoo Miklossy, joka työskentelee tutkijana myös Aleksanteri-instituutissa. Hän on myös itäisen Euroopan ja Balkanin tutkimuksen tieteenalavastaava.

Puolassa riippumaton lehdistö on toistaiseksi ollut merkittävämpi kuin Unkarissa, vertaa Miklóssy.

– Tuo lehdistö on pääasiallisesti saksalaisessa omistuksessa. Tietoa on näin ollut saatavilla ja media on voinut toimia vallan vahtikoirana, minkä vuoksi korruptio ei ole Puolassa niin laajaa kuin Unkarissa.

Tutkija Barbara Gaweda Tampereen yliopistosta vahvistaa, että Puolassa yksityiset ja eräät, yleensä ulkomaisessa omistuksessa olevat lehdet tuovat jonkin verran monipuolisuutta tiedonvälitykseen.

Riippumaton tiedonvälitys uhkaa kuitenkin kaventua Puolassakin, jossa valtion mediayhtiö hankki juuri omistukseensa alueellisia lehtiä.

Naisten oikeudet ahtaalla

Puolassa oikeusvaltion murtuminen on Gawedan mukaan viime kuukausina näkynyt etenkin abortin vastaisen lainsäädännön etenemisessä. Kiista aborttioikeudesta nousi maassa esiin vuosittain, kunnes tänä vuonna perustuslaillinen tuomioistuin päätti raskauden keskeytyksen laittomuudesta. Abortti sallittaisiin enää vain harvoissa poikkeustapauksissa.

Vaikka päätöksen toteuttamista on lykätty, Gaweda pitää tilannetta osoituksena jyrkän oikeistolaisten voimien ylivallasta. Puolan aborttilainsäädäntö on jo nykyisellään ollut hyvin tiukka.

Uusi tiukennus on turhauttanut aborttioikeuden puolustajia. Ankarien koronarajoitusten vallitessa Gawedan mukaan on vaikea nähdä, kuinka liikehdintä voisi jatkua.

Katalin Miklossy muistuttaa, että ensimmäiset raportit esimerkiksi Unkarin oikeusvaltiokehityksen ongelmista saatiin jo vuonna 2011.

– Silti Euroopan unionissa herätään tilanteeseen vasta nyt, kun tilanne on jähmettynyt sellaiseksi, että siihen on enää hyvin vaikea vaikuttaa, arvostelee Miklóssy.

– Näiden maiden arkipäivässä on palauduttu asenteisiin, jotka vallitsivat jo valtiososialismin aikana. Ihmiset ovat apaattisia ja kokevat, että eivät pysty vaikuttamaan asioihin.

Korruptiosta on tullut arkipäiväistä. Väki on tottunut siihen, että poliitikot ovat ostettavissa, luonnehtii Miklóssy.

Tukahduttamisen ilmapiiri

Kova yhteiskunta on arkipäivää myös Puolassa, jossa vallitsee Barbara Gawedan mukaan tukahduttamisen ilmapiiri.

– Aborttioikeuksia puoltaviin mielenosoituksiin osallistuneita opiskelijoita on pidätetty. Eräät ovat joutuneet ahtaalle myös yliopistoissa.

– Uhkana on, että uusi oikeistolainen opetusministeri tuo lisää katolilaista ja nationalistista vaikutusta maan koululaitokseen, aina lastentarhoista yliopistoihin asti, sanoo Gaweda.

– Jo nyt ilmapiiri on kova, eikä esimerkiksi eri sukupuolivähemmistöihin kohdistuva LGBT-tutkimus ole suosiossa. Itse voin olla tyytyväinen, kun voin tehdä vapaasti tutkimustyötä Suomessa, sanoo Barbara Gaweda.

Gaweda on väitellyt tohtoriksi Edinburghin yliopistossa Skotlannissa. Synnyinmaahansa Puolaan hän ei ole voinut pandemian toisen vaiheen aikana matkustaa lainkaan.

Sosiaaliohjelmilla ostetaan tukea

Katalin Miklóssy muistuttaa, että COVID-19 -pandemia koettelee taloutta ja romahduttaa elintasoa. On alueita, jossa köyhimmillä ei ole enää juoksevaa vettä eikä sähköä. Unkarissa työttömyyskorvaus lakkaa kolmen kuukauden jälkeen.

Hallitsevat käyttävät sosiaaliohjelmia välineenä oman valtansa pönkittämiseen.

– Unkarin maaseudulla työllisyysohjelmat yhdistettiin kehotuksiin äänestää oikeaa puoluetta, Miklóssy sanoo.

– Autoritaarinen käytäntö tukeutuu siihen, että ihmisten uskollisuus ostetaan.

Miklóssy harmittelee sitä, että demokraattisen ihanteen vetovoima oli jo ehtinyt heikentyä, kun Unkari, Puola ja muita itäisen Keski-Euroopan maita lopulta otettiin Euroopan unioniin 2000-luvun alkuvuosina.

Noiden maiden kansalaisten silmissä unioniin liityttiin sitten etenkin taloudellisten etujen vuoksi.

– Elintaso ei sitten nopeasti noussutkaan, vaan vanha erottelu Itä- ja Länsi-Euroopan välillä tuntui säilyvän. Ihmiset menettivät luottamuksensa Euroopan unionin lupauksiin, ja katkeruus loi pohjaa nationalismille ja EU-kriittisyydelle.

Vanhoillisuuden pitkä perinne

Kansallismieliset hallinnot loivat EU:sta kuvan keskusvaltana, jota vastaan on taisteltava. Katalin Miklóssy muistuttaa, että Unkarissa ja Puolassa valtaan nousseiden voimilla on pitkä vanhoillinen perinne.

– Alun perin liberaalina aloittaneesta Fidesz-liikkeestä, Unkarin nykyisestä valtapuolueesta, alettiin erottaa vapaamielisiä jo vuonna 1993. Unkarin maaseudun vanhoilliset asenteet saivat sitten keskeisen aseman.

– Kristinuskon korostus nousi kuitenkin Unkarissa etualalle vasta muutamia vuosia sitten, kun islamilaisista maista tulleita pakolaisia alkoi saapua rajoille.

Myös Puolan mullistanut vapaa ammattiliitto Solidarnosc oli lähtökohdaltaan miesten liike, joka kytkeytyi konservatiivisuuteen ja katoliseen kristillisyyteen.

Nyt Puolassa vanhoillisten ja uudistusmielisten välinen ero kytkeytyy usein maaseudun ja kaupunkien väliseen vastakohtaisuuteen, arvioi Barbara Gaweda.

Onko demokratiaan paluuta?

Katalin Miklóssy muistuttaa, että Unkarissa vallankäyttö on henkilöitynyt yhteen mieheen, pääministeri Viktor Orbániin.

– Vallan keskittyminen yksiin käsiin merkitsee myös heikkoutta, muistuttaa Miklóssy.

– Näin on etenkin silloin, jos johtaja valvoo tarkasti, ettei haastajia ilmaannu.

Miklóssyn mukaan Fideszin kannattajista valtaosa tukee vaaleissa pikemminkin Orbánia kuin tämän puoluetta. Kun johtaja joskus väistyy, edessä on repivä valtataistelu.

– Aikanaan koittavan muutoksen suhteen voi siis olla optimisti, arvioi Miklóssy.

– On silti surkea juttu, jos tämä on ainoa toivo. On mahdoton arvioida, kuinka pitkään muutosta pitää odottaa.

Oikeusvaltion perusteiden murtuminen voi merkitä myös sitä, että yhteiskunnan suunta ei enää muutu vain äänestämällä.

– Tällaiset järjestelmät voivat tuskin enää muuttua pelkästään demokraattisen prosessin kautta, arvioi Katalin Miklóssy.

– Unkarissa ja Puolassakin kyse on myös siitä, koska ihmiset lähtevät kaduille, hän sanoo ja viittaa Valko-Venäjällä jatkuviin protesteihin.

