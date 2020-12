Marja Sannikka: Rikolliset pääsevät pälkähästä

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Kun ilmoitat pyöräsi varastetuksi, saadaanko pyörävaras kiinni? Ei saada, kun ei edes yritetä. Poliisi jättää vuosittain kymmeniätuhansia rikoksia tutkimatta. Toissa vuonna ö-mappiin päätyi noin 140 000 juttua.

Kaikkialla Suomessa poliisi ei edes pääse rikospaikalle. Esimerkiksi Savukoskella poliisi saattaa ehtiä paikalle tunnissa, kun tavoiteaika on 10 minuuttia. Poliiseja myös puuttuu – Suomessa on tällä hetkellä noin 7 300 poliisia, mikä on asukaslukuun nähden vähiten EU:ssa (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin Sanomien selvittäessä (siirryt toiseen palveluun) asiaa toissa vuonna rikosten selvittämisprosentti koko maassa oli alle kahdeksan sellaisissa varkauksissa, jossa tekijä ei jäänyt heti rysän päältä kiinni. Ylen selvityksen mukaan rikosten selvittämisprosentti on paikoin jopa romahtanut.

Miten poliisin sinusta tulisi priorisoida rikoksia: Mitkä rikokset pitää yrittää selvittää ja mitkä voi jättää listan häntäpäähän, jos poliisilla pitää kiirettä? Entä miltä tuntuu, jos omalle kohdalle osunut rikos jää selvittämättä?

Tule kertomaan ajatuksesi ja kokemuksiasi, olen mukana keskustelussa kello 21:een saakka.

