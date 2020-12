Herätys: Haavisto-asiassa odotetaan ratkaisua, koronan leviäminen lamauttaa kouluja, Valko-Venäjän tilanne on ajautunut umpikujaan

Perustuslakivaliokunnalta odotetaan tänään ratkaisua Haavisto-asiassa – pöydällä kolme eri vaihtoehtoa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pyrkii tänään aamulla alkavassa kokouksessaan saamaan aikaiseksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkarikosepäilyä koskevan mietintönsä. Valiokunnassa on puurrettu asian parissa lähes vuoden verran. Haaviston kannalta raskain ratkaisu olisi se, että valiokunta esittäisi syytteen nostamista valtakunnanoikeudessa.

Näin koronan leviäminen lamauttaa kouluja: jopa puolet henkilökunnasta voi olla karanteenissa ja sijaisia on vaikea saada

Oulussa alkaa olla vaikeuksia saada karanteenin tai koronatartunnan takia kotiin jääville opettajille sijaisia. Paulus Markkula / Yle

Koko vuosi on ollut rehtoreille ja opettajille äärimmäisen vaikea ja raskas. Kouluilla on vaikeuksia saada karanteenin tai koronatartunnan takia kotiin jääville opettajille sijaisia. Esimerkiksi Oulussa on päivittäin karanteenissa kymmeniä opettajia, ja sijaisien löytäminen heille alkaa olla vaikeaa. Yhä enemmän on tilanteita, joissa sijaispaikkoja ei oteta vastaan. Tilanteen jatkuessa pidempään opetuksen tason lasku voi alkaa näkyä oppimistuloksissa.

Huolestuttava suunta jatkuu – lasten ja nuorten kestävyyskunto laskee koko ajan

Kahdeksasluokkalainen Chantelle Peter punnertaa. Ronnie Holmberg / Yle

Lasten ja nuorten kestävyyskunto on edelleen heikentynyt, käy ilmi viides- ja kahdeksasluokkalaisille tehtävästä fyysisen toimintakyvyn Move!-mittauksen uusista tuloksista. Isolla osalla oppilaista lukema on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla.

Valko-Venäjän tilanne on ajautunut umpikujaan – asiantuntijat vastaavat, mitä seuraavaksi on odotettavissa

Valko-Venäläiset mielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen presidenttivaalien äänestystulosten vastaisessa mielenosoituksessa pääkaupungissa Minskissä marraskuussa. AFP

Tasan neljä kuukautta sitten maailmalle levisivät kuvat Valko-Venäjän kansannoususta, kun ihmiset lähtivät vaalipäivän iltana kaduille vastustamaan vilpillisiä presidentinvaaleja. Protestit jatkuvat edelleen, mutta ne eivät ole kammenneet itsevaltaista Aljaksandr Lukašenkaa pois vallasta. Yle kysyi kolmelta asiantuntijalta vastauksia siihen, miten he näkevät umpikujaan ajautuneen tilanteen kehittyvän.

Veijo Baltzar tuodaan vankilasta oikeuteen vastaamaan raskaisiin syytteisiin – vangittiin uudelleen oikeudenkäynnin alla

Syyttäjä vaatii Baltzarille useiden vuosien vankeustuomiota. Arkistokuva keväältä 2012. Jarno Mela / Lehtikuva

Helsingin käräjäoikeus vangitsi kirjailija ja kulttuurineuvos Veijo Baltzarin tiistaina, sillä Baltzar rikkoi oikeuden marraskuussa antamia määräyksiä. Syyttäjä lukee poikkeuksellisessa rikosjutussa Baltzarille syytteet muun muassa kuudesta törkeästä ihmiskaupasta ja törkeistä raiskauksista. Syyttäjä vaatii Baltzarille useiden vuosien vankeustuomiota.

Sää jatkuu laajalti poutaisena

Yle

Keskiviikkona sää on suurelta osin poutaista. Pilvisyys on runsasta lännessä ja pohjoisessa. Ajoittain voi sataa hiukan lunta, Lapissa myös jäätävää tihkua. Etelässä ja idässä on monin paikoin aurinkoista.

