Laulaja-lauluntekijä Elias Kaskinen tekee musiikkia taloyhtiön saunassa: "Saattaa kuulostaa hassulta, mutta mieti, missä paikassa suomalaiset puhuvat eniten tunteistaan"

Laulaja-lauluntekijä Elias Kaskisen kotiin on tullut tänä syksynä uusi perheenjäsen: tanskalais-ruotsalainen pihakoira Papu.

Pentu on saanut nauttia poikkeuksellisen paljon isännän läsnäolosta kotona näin korona-aikana. Kaskinen kuitenkin huomasi, ettei musiikin tekeminen kotona onnistukaan ihan samalla tavalla, kun jaloissa on huomiota vaativa pentukoira.

– Mä oonkin nyt siirtynyt tuonne taloyhtiön saunaan kirjoittamaan musaa. Olen pitänyt etäsessioita mun kannettavan tietokoneen kanssa siellä. Saattaa kuulostaa hassulta, mutta toisaalta jos miettii, niin missä paikassa suomalaiset puhuu eniten tunteistaan.

Kaskinen kertoo nauraen, että saunassa on myös hyvä kaiku eli laulu soi hienosti. Hän kertoo olevansa muutenkin innokas laulamaan saunassa ja suihkussa.

– Sain kerran valitukset, kun lauloin Pussycats Dollsia liian kovaa.

Kaskisen käärmehaaveille naureskeltiin selän takana

Soolouralle siirtynyt Kaskinen on julkaissut nyt kolme sinkkua ja kokonainen albumi on tekeillä. Uusimmassa musiikkivideossa on vaaran tuntua sillä siinä Kaskisen ympärille on kietoutunut neljä metriä pitkä ja kolmekymmentä kiloa painava käärme, burmanpyton.

Idea kuvitukseen tuli Kaskiselle mieleen, kun hän oli nähnyt Ylen kanavilla dokumentin, jossa oli kerrottu laulaja Ilkka Lipsasen eli Dannyn käärmeshowsta 70-luvun alussa. Se tuntui nuoresta laulajasta hienolta idealta. Kaskiselle jäi pyörimään takaraivoon ajatus, että tämän hän haluaisi tehdä itsekin vuoden 2020 tavalla.

Jossain vaiheessa viime vuonna hän puhui ideasta myös yhteistyökumppaneille, kun soolouralle lähtemistä suunniteltiin. Reaktio ei ollut ihan toivottu: Kaskinen kuuli jälkikäteen, että visio oli herättänyt ilkikurista huvittuneisuutta.

Tämä suivaannutti artistin niin perinpohjaisesti, että kun sopiva hetki tuli, niin hän ei nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa ideansa.

– Mä olin, että nythän tää on pakko tehdä. Että jos tätä on haukuttu, niin tämä on ehdottomasti tehtävä. Ja sitten soitin levy-yhtiölle, että nyt tarvitaan pytonia, Kaskinen nauraa.

Myös "Joulupukki" yllätti Elias Kaskisen suorassa Puoli seitsemän -lähetyksessä.

