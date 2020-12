Mississippijoki erittäin huonossa kunnossa – suurimmat ongelmakohdat tulvat ja veden laatu

Yhdysvaltain suurin joki Mississippi on erittäin huonossa kunnossa, ilmenee American Watershed Initiative -järjestön tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Järjestö julkistaa tutkimuksensa joen ja sen yli 250 sivuhaaran tilasta joka viides vuosi. Tulokset ilmaistaan yhdysvaltalaisten kouluarvosanojen mukaan, jossa A on erittäin hyvä ja D tarkoittaa huonoa.

Uusin yleisarvosana joen kunnolle on C-. Tämä merkitsee, että joen tila on hiukan parempi kuin vuoden 2015 raportissa, jossa arvosana oli D+.

Joen suurimmat ongelmat liittyvät osittain toisiinsa. Joki on hyvin altis tulvimiselle, ja tulvat työntävät jokeen sedimenttiä ja lannoitteita, jotka heikentävät veden laatua. Myös jokeen liittyvien ympäristöriskien ja saastepäästöjen hallinta on heikkoa ja siihen rakennetun infrastruktuurin kunto huono, tutkijat toteavat.

Järjestö esittää, että joen kunnostamiseksi aloitettaisiin pikaisesti kahden miljardin dollarin ohjelma, jossa kohennettaisiin joessa elävien eläinten ja kasvien oloja, tulvien hallintaa sekä purjehdustoimintaa.

Samalla tulisi myös parantaa jokea hyödyntävien eturyhmien yhteistyötä ja antaa väestölle tietoa joen tilasta.

Vuonna 2010 perustettu American Watershed Initiative on yhteistyöjärjestö ja siinä on mukana edustajia liike-elämästä, julkisesta hallinnosta, tiedemaailmasta ja ympäristöjärjestöistä.

Lähteet: AP