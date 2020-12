Elina Lepomäki ryöpytti Krista Kiurua soten ulkoistusten purkamisesta A-studiossa: "Tämä on kyllä aivan teidän omaa tulkintaa"

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) huomautti kokoomuksen Elina Lepomäelle, että perustuslakivaliokunta on asettanut raamit, joiden sisällä täytyy pysyä.

Sote-uudistuksen aiemmin päivällä esitellyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki ottivat tiistai-illan A-studiossa yhteen sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistusten purkamisesta.

Lepomäki oli huolissaan siitä, että palveluiden saatavuus heikkenee ulkoistusten mahdollisen purkamisen takia.

– Se johtuu siitä, että kun kunnat ovat tehneet näitä ulkoistuksia, ne eivät ole tehneet niitä huvikseen, Lepomäki sanoi.

Hänen mukaansa ulkoistuksia on tehty joko siitä syystä, että kunnat ovat tarvinneet kustannustehokkuutta tai niiden ei ole kerta kaikkiaan ollut mahdollista omin voimin tuottaa palveluita.

Perustuslakivaliokunnalta tiukat raamit

Kiurun mukaan perustuslakivaliokunta on antanut tiukat raamit, joiden sisällä sote-uudistusta on tehtävä. Näiden raamien mukaan alueilla täytyy olla riittävästi omaa palvelutuotantoa. Esimerkiksi Länsi-Pohjan terveydenhuollon iso ulkoistus ei Kiurun mukaan sovi enää perustuslakivaliokunnan asettamaan reunaraamiin.

Kunnissa voi kuitenkin olla pienempiä ulkoistuksia, Kiuru huomautti. Hän korosti, että hallitus ei ole purkamassa monituottajamallia.

– Te menette perustuslain taakse tässä näin, mutta tosiasia on, että tämä on kyllä aivan teidän omaa tulkintaa, Lepomäki haastoi.

Edustaja Lepomäki, me kunnioitamme Suomen perustuslakivaliokunnan antamia reunaraameja Krista Kiuru

Lepomäki oli huolissaan siitä, minkälaisen viestin ulkoistusten purkaminen lähettää Suomesta liiketoimintakohteena kansainvälisille markkinoille.

– Kun täällä voidaan taannehtivasti tehdä lainsäädäntöä ja kajota näin perustavanlaatuisesti omaisuuden suojaan. Minun mielestäni tässä on kyse siitä, että te varsin ideologisista syistä nyt haluatte ajaa tietynlaisia toimijoita ulkopuolelle, Lepomäki sanoi.

– Haluaisin todeta, edustaja Lepomäki, että me kunnioitamme Suomen perustuslakivaliokunnan antamia reunaraameja, Kiuru vastasi.

Lepomäki huomautti, että perustuslakivaliokunta ei ole vielä edes arvioinut nykyhallituksen esitystä.

– Me olemme oppineet aikaisemmilta ajoilta, että meidän ei pidä sovittaa neliötä kolmioon. Me olemme oppineet aikaisemmista virheistä. Siltä osin nämä perustuslakivaliokunnan kannat on hyvin luettu, Kiuru vastasi.

Kiurun mukaan kysymys on juridinen eikä poliittinen tai aatteellinen niinkuin kokoomus haluaa väittää.

Kokoomus oli viime hallituksessa mukana valmistelemassa sote-uudistusta, joka kaatui perustuslakivaliokunnassa ja johti lopulta Juha Sipilän (kesk.) hallituksen eroon vähän ennen vaaleja.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on saada sote-uudistus voimaan loppuvuodesta 2021.

Lue lisää:

Kalliiksi moitittu sote-esitys loppusuoralla, ministeri Kiuru: "Tämä aamu ei voisi enää alkaa paremmin"