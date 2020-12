MTV Uutiset: Vihreät ajanut pehmeämpää ilmaisua perustuslakivaliokunnan Haavisto-päätökseen

MTV Uutiset on saanut haltuunsa sähköpostin, jossa esitetään muutosehdotuksia valiokunnan mietintöön.

Vihreät on yrittänyt saada muut perustuslakivaliokunnassa istuvat hallituspuolueiden edustajat kannattamaan pehmeämpää ilmaisua ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkarikosepäilyä koskevassa mietinnössä. Asia käy ilmi MTV Uutisten (siirryt toiseen palveluun) haltuunsa saamasta sähköpostista.

Sähköposti sisältää valiokunnan mietintötekstiä ja siihen kirjattuja muutosehdotuksia. Nimetön perustuslakivaliokunnan jäsen kommentoi MTV Uutisille, että "on ennenkuulumatonta" yrittää tällä tavalla vaikuttaa valiokunnan muihin jäseniin.

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kertoi vielä myöhään tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että kyseinen sähköposti on hänen lähettämänsä.

Alanko-Kahiluoto pitää sähköpostin vuotamista kolhuna perustuslakivaliokunnan luottamuksellisuudelle.

– Mietintötekstiä sisältävä viestini on vuodettu. Vakava kolhu PeV:n luottamuksellisuudelle. Ehdotetuilla muutoksilla keskeneräiseen pohjaan on juridinen perustelu. Oma näkökulmani PeV-käsittelyihin on, että käsittelyn tulee aina nojata asiantuntijoihin, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

Lue myös:

Perustuslakivaliokunnalta odotetaan tänään ratkaisua Haavisto-asiassa – pöydällä kolme eri vaihtoehtoa

HS: Perustuslakivaliokunnan enemmistö katsoo Haaviston rikkoneen virkavelvollisuuttaan muttei niin, että syytekynnys ylittyisi