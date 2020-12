Ihmisoikeusjärjestö: Kiinan Xinjiangissa tietokoneohjelma valikoi pidätettäviä – syyksi riittänyt soitto ulkomailta, kertoo AFP

Istanbulissa osoitettiin lokakuun alussa mieltä Kiinan toimia vastaan. Kiinassa sorretun uiguurivähemmistön jäseniä on paennut Turkkiin.

Kiinan Xinjiangissa on pidätetty tietokoneohjelman ”sattumanvaraisesti” valitsemia muslimeja, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

Tietokoneohjelmisto oli merkannut pidätetyt epäilyttävän käytöksen perusteella. Rikkomuksia voi olla muun muassa yksinkertaisesti se, että on nuori tai puhuu ulkomailla asuvan sisaruksen kanssa, kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tiedot perustuvat tietovuotoon, josta käy ilmi Kiinan Xinjiangissa pidätyskeskuksiin eristämien ihmisten tietoja. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoo haltuunsa saaman datan perusteella, että Xinjiangissa on käytössä laaja ”ennakoivan poliisityön” verkosto, joka seuraa yksilöiden verkostoja, verkkokäyttäytymistä sekä perusarkea.

Dataa kerätään hyvin yksityiskohtaisesti, kuten esimerkiksi ihmisten fyysestä olomuodosta, auton väristä tai jopa siitä, käyttääkö yksilö asuntonsa etu- vai takaovea, kertoo The Guardian.

Valvontakamera Kashgarissa Xinjiangissa. Alueen kaupungit ovat täynnä poliisiasemia ja valvontakameroita. AOP

Yli 2 000 nimeä sisältävä lista vuodettiin julki

Listassa on yksityiskohtaisia tietoja yli kahdesta tuhannesta uiguurista, jotka on pidätetty Aksun prefektuurissa vuosina 2016–2018, ja heistä kaikki ilmeisesti kyseisen verkoston perusteella, kertoo The Guardian.

Human Rights Watch kertoo saaneensa vankilistauksen nimettömältä lähteeltä, joka on aiemmin toimittanut audiomateriaalia Aksussa sijaitsevasta pidätyskeskuksesta.

Human Rights Watch kertoo esimerkin henkilöstä ”rouva T”, joka pidätettiin ”yhteyksistä arkaluontoisiin maihin” sen perusteella, että hän oli vastaanottanut puheluita vieraaseen maahan rekisteröityneestä puhelinnumerosta. Numero kuuluu hänen sisarelleen, kertoo uutistoimisto AFP.

Uiguurit asuvat Xinjaingin maakunnassa. Joonas Haverinen / Yle

Kansalaisia valvotaan Xinjiangissa ankarasti

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan arviolta miljoona etnistä uiguuria ja muuta vähemmistöryhmän jäsentä on kerätty vankileirimäisiin olosuhteisiin Xinjiangiin. Järjestöjen mukaan leireillä syyllistytään vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Kiinan mukaan ”koulutusleirien” tarkoituksena on kitkeä terrorismia ja parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Xinjiangissa valvontamenot ovat kasvaneet huomattavasti kuluneina vuosina. Kansalaisten valvontaan käytetään muun muassa kasvojentunnistusteknologiaa, verkkokalvoskannereita, dna-näytteiden keräämistä sekä tekoälyä. Virallisena syynä tähän on terrorismin estäminen.

Yhdysvalloista peräisin olevan teknologian avulla Xinjiangin alueella pyöritetään maailman nopeimpiin lukeutuvia supertietokoneita. Niiden avulla voidaan kammata läpi päivässä enemmän materiaalia kuin mitä yksi ihminen voisi käsitellä vuodessa.

Republikaanisenaattori Marco Rubio ja demokraattiedustaja Jim McGovern lähettivät tiistaina teknologiavalmistajille Intelille ja Nvidialle kirjeet, joissa toivotaan lisätietoja Kiinalle myydystä edistyneestä teknologiasta.

