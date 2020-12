Yläkoulut etäopetukseen pääkaupunkiseudulla vielä ennen joulua? HUSin johtajalääkäri suosittelee, koronakoordinaatioryhmä päättää huomenna

Viime keväänä oppilaat olivat etäopetuksessa. Kuvituskuvassa on Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu huomenna. Asiasta on jo keskusteltu Uudenmaan koronakoordinaatioryhmässä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi suosittelee etäopetukseen siirtymistä yläkoululaisille eli 7.–9.-luokkalaisille vielä ennen joulua. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet (siirryt toiseen palveluun).

Asia oli esillä Uudenmaan koronakoordinaatiryhmän kokoontumisessa eilen tiistaina. Mäkijärven mukaan kokouksessa ei tullut yhteistä päätöstä, mutta asiasta keskusteltiin paljon.

– Osan mielestä lukukautta on enää vähän jäljellä ennen joulua. Osan mielestä pandemian toisen allon ollessa näin korkealla tarvittaisiin kaikki mahdolliset toimenpiteet, Mäkijärvi sanoo.

Uudenmaan kouluissa on ollut tartuntoja, mutta koulujen tilanteet poikkeavat toisistaan.

– Jatkotartuntoja on ollut aika vähän, mutta joissakin kouluissa enemmän, jopa kuuden prosentin luokkaa. Lisäksi oireettomia tartuntoja on enemmän kuin on tiedetty, Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi suosittelee kuntia harkitsemaan ja käymään keskustelua asiasta. Pohdintaan mukaan tarvitaan terveydenhuollon asiantuntijoiden lisäksi myös opetus- ja sivistystoimen asiantuntijoita.

– Vaikutukset nuoriin eivät olisi niin suuria kuin keväällä, koska koulua on jäljellä enää lyhyt aika toisin kuin keväällä, Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi on huolestunut erityisesti pääkaupunkiseudun tilanteesta, mutta koulutartuntoja on ollut koko Uudellamaalla. Maskisuositus ei ole toteutunut kaikissa kouluissa tai luokissa.

– Se on taito ja tottumus, jota aikuistenkin on vielä opeteltava, Mäkijärvi sanoo.

Vantaan kaupunginjohtaja: viimeinen keino

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan yläkoulun etäkouluun siirtämisessä ei saa mennä asioiden edelle. Päätös tehdään pääkaupunkiseudun osalta torstaina kokoontuvassa pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmässä, johon kuuluu Vantaa lisäksi muun muassa Helsinki ja Espoo.

Viljanen ei halua spekuloida vielä huomista päätöstä, mutta uskoo asian olevan esillä koordinaatioryhmän kokouksessa.

– Etäopetukseen siirtyminen on aivan viimeinen keino: on erittäin iso kynnys, että siihen siirrytään, Viljanen sanoo.

Viljanen painottaa, että koko peruskoulua ei voi siirtää etäopetukseen. Päätös voisi koskea vain 4.–.9.-luokkia, ja lähiopetusta tulisi järjestää erityisen tuen tarpeessa oleville.

– Lisäksi lain mukaan kaikille oppilaille tulisi tarjota jokaisena päivänä lämmin ruoka.

Viljasen mukaan keväällä esimerkiksi monella perheellä oli vaikeuksia järjestää rauhallinen ja turvallinen opetus kotona. Myös ruokailu oli ongelmallinen.

Vantaalla on tällä hetkellä 200 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa karanteenissa. Peruskouluissa on kaikkiaan 32 000 oppilasta. Kaupungissa on tehty joukkoseulonnat kahdessa peruskoulussa.

Viimeisen kahden viikon aikana päivittäisten tartuntojen määrä on laskenut kolmen viikon takaisesta 55–57 tartunnasta, eilinen luku oli 42 tartuntaa. Vijanen pitää tätä hyvänä suuntana, mutta muistuttaa tilanteen voivan muuttua nopeastikin.

