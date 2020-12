Metso Outotec vähentää enintään 160 työntekijää maailmanlaajuisesti Metallit-liiketoiminnastaan

Suomessa mahdollinen vähennystarve on enimmillään 60 henkilöä, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Arkistokuva Tampereelta.

Suomessa vähennystarve on enintään 60 työntekijää.

Metso Outotec uudelleenjärjestelee Metallit-liiketoimintansa osana jo aiemmin ilmoitettua liiketoiminta-alueen muutosohjelmaa. Uudelleenjärjestelyjen piiriin kuuluu 1 100 työntekijää Metallit-liiketoiminnan tehtävissä eri puolilla maailmaa.

Henkilöstön vähennystarve maailmanlaajuisesti on enimmillään 160 työntekijää. Arvioitu säästötavoite on 15 miljoonaa euroa. Suomessa mahdollinen vähennystarve on enimmillään 60 henkilöä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Uudelleenjärjestelyn vaikutukset tiedetään tarkemmin ensi vuoden tammikuun lopussa.

Metso Outotec syntyi kesällä, kun Metson Minerals-liiketoiminta sekä Outotec yhdistyivät.

