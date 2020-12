Kiusaajien piinaamille määrätään Helsingin kouluissa nimikkoaikuinen varmistamaan, että väkivalta loppuu – oppilashuollon päällikkö: "Odotan, että kiusaaminen vähenee selvästi"

Kiusaamisen vastaisia toimia on mietitty eri alojen ammattilaisten ja nuorten kanssa aiempaa perusteellisemmin. Kuvituskuva.

Kiusaamisen vastaisia toimia on mietitty eri alojen ammattilaisten ja nuorten kanssa aiempaa perusteellisemmin. Kuvituskuva. Matias Väänänen / Yle

Helsingin kouluissa on ryhdytty tänä syksynä puuttumaan koulukiusaamiseen uusilla keinoilla.

Kiusaamisen vähentämiseen tähtäävä ohjelma velvoittaa koulut muun muassa seuraamaan tarkasti, että kaikissa luokissa on sovittu kiusaamisen vastaiset säännöt.

Lisäksi koulujen on pitänyt miettiä, miten yksin jäämistä ehkäisevää ryhmäyttämistä toteutetaan luokissa jatkuvasti ja nimetä usein kiusaamisen kohteeksi joutuneille lapsille nimikkoaikuinen, joka seuraa oppilaan tilannetta ja huolehtii siitä, ettei kiusaaminen jatku.

– Sormien läpi katsovana vapaamatkustajana ei voi olla enää kukaan. On tajuttu, että kiusaaminen ei lopu ennen kuin jokainen sitoutuu asiaan. Ihmiset ovat kautta aikojen puuttuneet, mutta nyt oikeasti pitää olla mukana ja vastuuttaa itsensä, kertoo Helsingin koulujen oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen.

Osana kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä kouluissa käytetään myös yhä enemmän tunnetaitoja kehittäviä ohjelmia, jotka on kirjataan osaksi koulun toimintasuunnitelmaa.

Kaikkiaan kiusaamisen vähentämisen keinot on mietitty Helsingissä aiempaa perusteellisemmin.

– Uutta on se, että nyt on tehty johdonmukainen malli. Siihen sisältyy se, mitä tehdään ennaltaehkäisevästi, ettei asioita pääse tapahtumaan sekä se mitä tehdään koululla, jos on kuitenkin päässyt tapahtumaan kiusaamista ja entä sitten, jos koulun omat keinot eivät riitä.

Oppilashuollon päällikkö Nevalainen odottaa, että koulukiusaaminen vähenee uusilla keinoilla Helsingin kouluissa nopeasti.

– Uskon, että se vaikutukset alkavat näkyä jo kevään kouluterveyskyselyissä. Kun asia on otettu hyvin vakavissaan kouluissa ja paljon toimenpiteitä tehty niin odotan, että kiusaaminen vähenee selvästi, sanoo oppilashuollon päällikkö Nevalainen.

Lue lisää:

Aikuinen tulee apuun yhdellä napin painalluksella – liikenteen älylaitteesta koulupihalle kehitetty valotolppa on uusi ase kiusaamista vastaan