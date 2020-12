THL: 64 prosenttia suomalaisista ottaisi koronarokotteen – joka viides vastasi, ettei ottaisi rokotetta

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kyselytutkimuksen mukaan 64 prosenttia suomalaisista ottaisi koronarokotteen, jos se tulee saataville ja sitä suositellaan. 20 prosenttia vastasi, ettei ottaisi rokotetta. Jyrkimmin kieltäytyviä oli 10 prosenttia, ja vastaajista 16 prosenttia ei ollut rokotteen ottamisesta samaa eikä eri mieltä.

Vastaava kysely tehtiin myös keväällä, ja silloin noin 70 prosenttia sanoi ottavansa koronarokotteen. Keväällä ihmiset kokivat todennäköisyyden sairastua koronavirustautiin korkeampana kuin nyt syksyllä. Nyt yhä useamman mielestä sairastuminen on epätodennäköisempää kuin keväällä.

– Tiedämme, että sairastumiseen liitetty riski on merkittävä syy rokotusmyönteisyyteen. Mitä korkeammaksi riski sairastua johonkin tautiin koetaan, sitä myönteisemmin suhtaudutaan taudilta suojaavaan rokotteeseen, kommentoi erikoistutkija Jonas Sivelä THL:n tiedotteessa.

Eniten halukkuuteen vaikuttaa se, miten rokote suojaa itseä ja muita koronavirustautia vastaan.

Myös se, miten hyvän suojan rokote antaa koronavirustautia vastaan, rokotteen mahdolliset haittavaikutukset, tartuntatilanne Suomessa sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveysviranomaisten antamat suositukset vaikuttavat ihmisten halukkuuteen ottaa koronarokote.

Epäileväisimpiä ovat nuoret

Sekä kevään että syksyn tutkimuksen mukaan vanhemmat ihmiset suhtautuvat nuoria myönteisemmin koronarokotteen ottamiseen.

Tuoreimman kyselyn mukaan vanhimmasta ikäluokasta, yli 64-vuotiaista, jopa 82 prosenttia sanoo ottavansa rokotteen. Nuorimmassa ikäluokassa, 18–29-vuotiaissa, luku oli 48 prosenttia.

Keväällä nuorimmasta ikäluokasta 56 prosenttia kertoi ottavansa rokotteen, vanhimmassa ikäluokassa 87 prosenttia.

THL:n tutkimusaineisto on kerätty tänä vuonna Taloustutkimuksen verkkopaneelikyselyssä. Tuorein aineisto on kerätty 27.11–1.12. Tutkimukseen on jokaisella kyselykierroksella vastannut noin 1 000 ihmistä, jotka edustavat väestöä kattavasti.

