Pitääkö susien metsästys sallia? Näin vastaavat Suomen tiheimmällä susialueella asuvat kansanedustajat – lue Ylen kyselyn tulokset

Suurin osa Lounais-Suomen kansanedustajista on sitä mieltä, että susien kannanhoidollinen metsästys pitäisi olla mahdollista.

Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat Suomen tiheintä susialuetta. Alueella elää useita isoja susilaumoja, joista suurimmissa on vajaa kymmenen sutta.

Kolmasosa Suomen kaikista susista elää näiden kahden maakunnan alueella. Luonnonvarakeskus arvioi viime maaliskuussa, että koko Suomen susikanta on 216–246 yksilöä. Luke ei halua yksilöidä määriä maakuntakohtaisesti.

– Noin 70 sutta on Lounais-Suomessa, paikantaa tilanteen Suomen Riistakeskuksen riistasuunnitelija Jörgen Hermansson.

Yle kysyi kaikilta Varsinais-Suomen ja Satakunnan kansanedustajilta, mitä mieltä he ovat susien metsästyksestä. Tällä hetkellä susi on rauhoitettu ja metsästys on mahdollista ainoastaan poikkeusluvalla.

Kansalaisaloite metsästyksestä

Kyselyn pontimena on marraskuussa eduskuntaan jätetty kansalaisaloite. Siinä ehdotetaan, että eduskunta valmistelee lain, joka luo puitteet suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi.

Ylen kyselyyn vastasi Lounais-Suomen 25:stä kansanedustajasta 21. Valtaosa heistä eli 16 oli sitä mieltä, että suden metsästys pitäisi olla mahdollista.

– Keskustan tavoitteena on, että saamme kannanhoidollisen metsästyksen takaisin, sanoo keskustan kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko.

Samaa mieltä on puoluetoveri Esko Kiviranta.

– Susikantaa on pienennettävä. Susien määrä on läntisessä Suomessa kasvanut ja sitä tulee kannanhoidollisista syistä vähentää, Kiviranta sanoo.

Myös kokoomuksen Matias Marttinen kiinnittää huomiota susien lisääntyneeseen määrään.

– Satakunnan alueella on useita susireviirejä, ja havaintoja susista on tehty runsaasti. Sudet eivät kuulu asutuksen lähelle, Marttinen ilmoittaa.

Osa kansanedustajista on sitä mieltä, että susien määrä on selvästi suurempi kuin kannan suojelemiseksi tarvittaisiin.

– Kannatan kannanhoidollista metsästystä, sillä susia on enemmän kuin suotuisa suojelutaso edellyttää, perussuomalaisten Vilhelm Junnila sanoo.

Vihreiden Sofia Virta ei metsästykselle lämpene.

– En kannata kannanhoidollista metsästystä, mutta haluan korostaa, että aidosti vaaraa aiheuttavien yksilöiden poistaminen on aina ollut Suomessa mahdollista, Virta sanoo.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila suhtautuu varauksella Luonnonvarakeskuksen ilmoittamiin susien määriin. Yrjö Hjelt / Yle

SDP:n Eeva-Johanna Eloranta sanoo, että kansalaisaloitteen kaipaamaa uutta lakia ei tarvita.

– Kansalaisaloitteen ehdotuksella ei saada aikaan sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi susien kannanhoidollisen metsästyksen yhtään joustavammin kuin nykyinen lainsäädäntö.

Perussuomalaisten Petri Huru on asiasta aivan toista mieltä.

– Kansalaisaloite keräsi yli 50 000 nimeä alle viikossa, mikä kertoo suden aiheuttamien vahinkojen aiheuttamasta huolesta ja tarpeesta tehdä asialle jotain.

Kansalaisaloite – turha vai ei?

Maa- ja metsästalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi on Eeva-Johanna Elorannan kanssa samoilla linjoilla – uutta lakia ei tarvita. Hän ihmetteleekin koko kansalaisaloitetta.

– Kansalaisaloitteethan tehdään lakien muuttamiseksi, mutta ei ole mitään lakia, mitä pitäisi muuttaa.

Niemen mukaan nykyinen metsästyslaki ja sen nojalla anettu poikkeuslupa-asetus ovat aivan riittävät.

– Kysymys ei ole siitä etteikö olisi lakia, jolla sallia metsästys. Kysymys on siitä, miten perustelemme kannanhoidollisen metsästyksen eli kyse on lain soveltamisesta.

Susi seisoo hirvenvasan jalka suussaan. Jani Relander

Valtaosa Varsinais-Suomen ja Satakunnan kansanedustajista kuitenkin pitää kansalaisaloitetta ja sen ehdottamaa uutta lakia hyvänä asiana.

– Se on tarpeen susikannan tason säätelemiseksi ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi, Annika Saarikko sanoo.

Vilhelm Junnilakin on uuden lain kannalla.

– Kyllä se tarvitaan. Meillä on luontodirektiivi, joka määrittää tiettyjä asioita. Sitten on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ja vielä maa- ja metsätalousministeriön käytännöt. Olisi hyvä niputtaa nämä yhdeksi laiksi ettei tule tilannetta, jossa tulkinnanvaraa on liikaa, Junnila sanoo.

Samaa mieltä on puoluetoveri Mikko Lundén.

– Kannatan lämpimästi kansalaisaloitetta. Lakia tarvitaan, koska susikanta kasvaa koko ajan ja siitä on tullut entistä röyhkeämpi.

Myös keskustan Eeva Kalli haluaa lain, joka mahdollistaa nykyistä paremmin suden metsästyksen.

– Kansalaisaloite on tärkeä ja ajankohtainen. Suden kannanhoidollinen metsästys ei ole tällä hetkellä mahdollista oikeuden päätösten takia, Kalli sanoo.

Susien määrä epäilyttää

Maa- ja metsästalousministeriön työryhmä selvittää parhaillaan suden kannanhoidollisen metsästyksen (siirryt toiseen palveluun) edellytyksiä. Tällä hetkellä EU:n luontodirektiivi ei salli suden metsästystä (siirryt toiseen palveluun) Suomessa lajin vähäisen määrän vuoksi.

Yksi osa työtä on suden suotuisan suojelutason raja-arvon määrittäminen. Tehtävä on annettu Luonnonvarakeskukselle (Luke).

– Luken pitää tieteellisesti osoittaa, mikä on se taso, jonka yli meidän susikannan tulee olla, jotta kanta olisi suotuisalla suojelun tasolla, Sami Niemi sanoo.

SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen sanoo ymmärtävänsä hyvin, että kansalaisaloite susien kannanhoidollisesta metsästyksestä keräsi hetkessä yli 50 000 allekirjoitusta. Tapio Termonen / Yle

Luonnonvarakeskus siis arvioi, mikä olisi se määrä susia, mitä Suomessa vähintään täytyy olla, jotta kanta säilyisi. Vasta tämän määrän ylittyessä voitaisiin metsästys aloittaa.

Viime maaliskuussa Suomen susikannaksi siis arvioitiin vajaa 250 yksilöä. Mikä on suojelun vaatima susien määrä, selviää vasta myöhemmin.

– Työryhmämme tekee suosituksen aikaisintaan ensi syksynä, kun saa Lukelta lausunnon, Sami Niemi sanoo.

Monet lounaissuomalaiset kansanedustajat ovat ihmetelleet Luonnonvarakeskuksen viime talvena ilmoittamaa susien määrää. Heidän mukaansa alueen asukkailta ja metsästäjiltä tullut palaute kertoo aivan toista.

– Hieman varauksella suhtaudun näihin lukuihin, sillä lumijälkilaskentoja ei ole pitkään aikaan pystytty tekemään. Metsästäjiltä tulee viestiä, että susia saattaa olla näitä arvioita enemmän, sanoo perussuomalaisten Vilhelm Junnila.

– Hämmentää se, kun sitä viestiä tulee myös muunlaista, että voidaanko luottaa näihin arvioihin, SDP:n Heidi Viljanen miettii.

Perussuomalaisten Petri Hurun mielestä Luken ilmoittama susien määrä on herättänyt paljon keskustelua arvion luotettavuudesta.

– Kanta-arvio keskittyy perhelaumojen sekä parien määrään ja se tehdään keväällä ennen pentujen syntymää, jolloin kanta on pienimmillään, Huru sanoo.

Susi Ähtärin eläinpuistossa. Pasi Takkunen / Yle

Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Katja Holmala ei halua puuttua kansanedustajien näkemyksiin susien määrästä.

– Se on heidän mielipiteensä. En niitä sen enempää halua kommentoida. Luken kanta-arvio pohjautuu aineistoihin ja mallinnukseen.

Holmala sanoo kuitenkin, että Luonnonvarakeskuksella ei ole mielipidettä siihen, pitäisikö susien metsästys aloittaa vai ei.

– Lukella ei ole kannanhoidolliseen metsästykseen mitään kantaa. Se on suurpetopoliittinen päätös, minkä maa- ja metsätalousministeriö tekee.

MMM:n neuvotteleva virkamies Sami Niemi ei ole yllättynyt lounaissuomalaisten kansanedustajien epäilyistä, että Luonnonvarakeskuksen susilaskelmat olisivat pielessä.

– Tämä on tämmöinen mantra, jota hoetaan. Keskustelu Luken kanta-arvioista kiihtyy erityisesti syksyllä, Niemi sanoo.

Niemen mukaan ihmiset eivät ymmärrä, että Luken kanta-arvio kertoo maaliskuun tilanteen. Syksyllä susien määrä on pentujen takia isompi, ja siksi susia myös näkyy enemmän.

– Syksyn havaintojen perusteella ei voi lähteä kritisoimaan Luken maaliskuun kanta-arviota, koska tilanne luonnossa on muuttunut, Niemi sanoo.

Huoli ihmisten turvattomuudesta on kasvanut

Miksi kansanedustajat sitten niin kovasti haluavat, että susia saisi metsästää? Ylen kyselyn vastausten perusteella syynä on huoli maaseudulla asuvien ihmisten turvallisuudesta.

– Ymmärrän todella hyvin sen kansalaisaloitteen. Se kuvaa hyvin sitä, että ihmiset alkavat olla kyllästyneitä siihen, että sudet näyttäytyvät yhä enemmän ihmisten asutusten läheisyydessä, sanoo SDP:n Heidi Viljanen.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén sanoo, että sudet ovat osa suomalaista luontoa, mutta kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään omalla pihallaan.

– Keskustelu kumpuaa nimenomaan siitä, että ihmiset ovat peloissaan ja huolissaan, Sirén sanoo.

– Kyllähän susi selkeästi luontoon kuuluu, mutta ei takapihoille. Suden pitää pelätä ihmistä eikä toisin päin, perussuomalaisten Vilhelm Junnila ilmoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirèn toivoo, että susikeskustelua käytäisiin asiantuntijapohjalta. Yrjö Hjelt / Yle

– Susikannan tulee olla sellainen, että se ei häiritse tai vaaranna ihmisten elinpiiriä ja asuinaluetta, sanoo SDP:n Kristiina Salonen.

Samaa mieltä on kokoomuksen Anne-Mari Virolainen.

– Selvää on, että kenenkään ei tule pelätä koulumatkaa, työmatkaa tai oleskelua omassa pihapiirissä, Virolainen sanoo.

Päätöksiä luvassa ensi keväänä

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisesta metsästyksestä kävi marraskuun puolivälissä eduskunnassa pikaisen lähetekeskustelun (siirryt toiseen palveluun). Sen jälkeen se lähtetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun) voit seurata kansalaisaloitteen käsittelyn etenemistä. Eduskunnan päätettäväksi sen on arvioitu tulevan ensi keväänä.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén toivoo, että keskustelua susista voitaisiin käydä asiapohjalta, jossa huomioitaisiin sekä susien puolustajien että metsästystä kannattavien näkökannat.

– Näitä erilaisia näkökulmia on täysin mahdollista tasapainottaa keskenään, jotta löydetään järkevä ratkaisu.

