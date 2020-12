Koronapotilaiden siirto Helsingin seudulta Kuopioon ja Turkuun alkaa – huonokuntoiset potilaat siirretään ambulanssilla

Helsingin seudulta siirretään koronapotilaita tällä viikolla Kuopioon ja Turkuun hoitoon. Turun yliopistollinen keskussairaala ottaa jo keskiviikkona vastaan koronapotilaita Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Syynä on HUSin tehohoitopaikkojen täyttyminen. Esimerkiksi kiireetöntä hoitoa joudutaan jo vähentämään.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on tarkoitus siirtää ainakin kolme potilasta. Tarkemmasta aikataulusta sovitaan potilaskohtaisesti. Kuljetukset järjestetään ambulanssilla.

– HUSin alue on epidemian leviämisvaiheessa, ja siellä on paljon tehohoidon tarvetta paitsi koronaviruksen, myös muiden tehohoitoa vaativien sairauksien vuoksi, toteaa osastonylilääkäri Stepani Bendel Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Tehohoidon kuormitusta jaetaan suunnitellusti niille alueille, joissa koronapotilaiden tehohoidon tarve on vähäisempää. Pohjois-Savon koronatilanne on maan rauhallisimpia ja epidemia on maakunnassa perustasolla.

Johtajaylilääkäri Antti Hedman KYSistä arvioi, että Helsingin seudulta Kuopioon siirrettävät potilaat eivät tässä vaiheessa vaikuta sairaalan muuhun toimintaan.

– Ennen kuin näitä potilaita on päätetty ottaa, tilanne on toki huolellisesti arvioitu. Tällä hetkellä pystymme auttamaan Uudenmaan aluetta tilapäisesti ennen kuin he saavat lisäresursseja rakennettua itselleen.

Hedman kertoo, että potilaiden siirroilla varaudutaan myös osaltaan joulun aikaan ja mahdolliseen tehohoidon tarpeen kasvuun.

Siirrettävät koronapotilaat ovat huonokuntoisia

Oman haasteensa valtakunnallisesti tuo hoitajien riittävyys. Siirrettävät koronapotilaat ovat huonokuntoisia ja tarvitsevat osaavaa hoitoa.

– Kaikki potilaat, jotka ovat koronan vuoksi tehohoidossa, ovat lähtökohtaisesti huonokuntoisia. Jos potilaiden määrä pysyy nyt tiedossa olevalla tasolla, henkilökuntaa on juuri ja juuri riittävästi teho-osastolla. Jos potilaiden määrä kasvaa, joudumme tekemään henkilöstösiirtoja, sanoo osastonylilääkäri Stepani Bendel.

Kukin sairaala harkitsee epidemiatilanteen muuttuessa, miten paljon resursseja on käytettävissä kiireettömään hoitoon.

Toistaiseksi KYSissä ei ole ollut tarvetta ajaa kiireetöntä hoitoa alas.

Potilaiden tehohoito turvataan asuinpaikasta riippumatta

Koronatilanteen vuoksi alkuvuodesta luotiin yhteistyöverkosto, joka seuraa tehohoidon tilannetta koko Suomessa. Sen osana Kuopion yliopistolliseen sairaalaan perustettiin koordinoiva toimisto, joka ylläpitää tilannekuvaa potilaiden siirtotarpeesta.

Koronapotilaiden tehohoito turvataan riippumatta siitä, mikä potilaan asuinpaikka on.

– Jokainen sairaala on tehnyt omat suunnitelmansa. Pyrimme turvaamaan potilaiden hoidon niin omalla alueella kuin valtakunnallisesti riippumatta potilaan asuinpaikasta. Keväämmällä voi vastaavasti meillä olla heikompi tilanne, jolloin voimme tarvita apua muualta, muistuttaa Bendel.

Siirrettävien tehohoitopotilaiden hoidon kustannuksista vastaa potilaan lähettävä sairaanhoitopiiri, kuten tavallisestikin.

– Covid-potilaiden hoidossa myös valtiovalta osallistuu kustannuksiin, kertoo Bendel.

