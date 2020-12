Lönnströmin taidemuseon uusi nykytaideprojekti: Nastja Rönkkö tekee selviytymisoppaan maailmanlopun lapselle – "Haluamme museona osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun"

Raumalainen Lönnströmin taidemuseo on valinnut seuraavan nykytaideprojektinsa.

Valittu teos on helsinkiläisen kuvataiteilija Nastja Säde Rönkön Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child eli selviytymisopas maailmanlopun lapselle.

Teos yhdistelee mediataidetta, tekstiä ja osallistavaa taidetta. Siinä pohditaan planeettamme epävarmaa tulevaisuutta useasta näkökulmasta. Teoksen lopullinen muoto tulee olemaan monikanavainen videoinstallaatio ja kirjan muodossa oleva selviytymisopas. Tämän lisäksi projektin yhteydessä järjestetään eri alojen asiantuntijoiden pitämiä työpajoja.

– Elämme ennennäkemätöntä poliittista, sosiaalista ja ilmastollista muutosta. Teoksen ytimessä on ajatus, jonka mukaan jokin maapallon elämään vaikuttava merkittävä tapahtuma on jo takanapäin – jokin poliittinen, ympäristöön liittyvä tai yhteiskunnallinen muutos. Mikä olisi pelastamisen arvoista ja mitkä asiat me haluamme muistaa ja oppia voidaksemme välittää ne tuleville sukupolville, taiteilija Rönkkö kuvailee.

Hän toteuttaa monitaideteoksensa kahden seuraavan vuoden aikana.

– Projektin tavoite on pohtia, luoda ja unelmoida keinoja ja tapoja, joilla selviydymme fyysisistä, henkisistä ja tunteen tasolla tapahtuvista muutoksista. Vaikka teoksen konteksti ja tematiikka liittyvät tulevaisuuteen, tehdään teos loppujen lopuksi meille, jotka elämme tässä hetkessä ja ajassa.

Rönkkö on Vuoden nuori taiteilija 2019

Taideteoksen tekijä on helsinkiläinen vuonna 1985 syntynyt kuvataiteilija, joka työskentelee mediataiteen, performanssin, yhteisötaiteen, nettitaiteen ja tekstin parissa.

Rönköllä on ollut kansainvälisiä näyttelyitä esimerkiksi Lontoon Royal Academy of Artsissa, FACT Liverpoolissa, Sydneyn Oopperatalossa sekä nykytaiteen museo Kiasmassa.

Hänet palkittiin vuonna 2019 Vuoden nuorena taiteilijana.

Ympäristökriisi nousi esiin hakemuksissa

Lönnströmin taidemuseo sai tänä vuonna nykytaideprojektin toteuttamiseen 67 hakemusta. Monien hakemusten teema liittyi ympäristökriisiin ja ihmisen rooliin tulevaisuuden maapallolla.

– Haluamme museona osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nostaa esiin ajankohtaisia aiheita. Pyrimme toteuttamaan projekteja, jotka vaikuttavat pysyvästi ihmisten ajatteluun ja tapaan kokea maailmaa, sanoo taidemuseon johtaja Elina Alkio.

Lönnströmin taidemuseon aikaisemmat projektit ovat Raimo Saarisen Kelluva saari (2019-2021), Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Keskustelupuisto – Peli yhteisestä maaperästä (2018–2020), Jani Ruscican Flatlands (2017–2018) sekä taiteilijaryhmä IC-98:n Khronoksen talo (2016–2017).

Teollisuusneuvos Teresia Lönnströmin testamenttimääräyksen mukaisesti perustetun säätiön tarkoituksena on kuvataiteen edistäminen.

Säätiö ylläpitää Raumalla sijaitsevaa Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseota sekä seinättömänä museona toimivaa Lönnströmin taidemuseota.

Kuuntele täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.